เบญจวรรณ ภูมิแสน ตำนานล่ามผู้ใช้ภาษาเป็นเกราะกำบังเพื่อคนไทยในต่างแดน

ครูเอ๋ เบญจวรรณ ภูมิแสน ได้สร้างตำนานในสายอาชีพล่ามมาอย่างยาวนานถึง 3 ทศวรรษ ความสามารถของเธอได้รับการยอมรับในระดับสากล จนถึงขั้นได้รับเกียรติให้เป็นล่ามแปลภาษาให้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึง 2 ท่าน และยังทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับการประกวดนางงามจักรวาลปี 2565 แม้จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพ แต่ครูเอ๋ไม่เคยลืมรากเหง้าและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนไทย เธอได้ทำหน้าที่ล่ามให้กับคนไทยในอเมริกาที่ต้องการความช่วยเหลือในคดีความต่างๆ มามากกว่า 3,000 เคส ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างไม่มีเงื่อนไข
บาดแผลทางใจจากการรับฟังความโหดร้าย
การยืนหยัดเพื่อต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้อื่นนั้น ต้องแลกมาด้วยความอดทนทางจิตใจอย่างสูงส่ง การเป็นล่ามในคดีอาชญากรรมร้ายแรงทำให้ครูเอ๋ต้องเผชิญกับภาพบาดตาและรับฟังความรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่า การต้องแปลเนื้อหาของคดีที่เกี่ยวกับการข่มขืน ฆาตกรรม หรือแม้แต่คดีที่ลูกทำร้ายบุพการี ได้สร้างความบอบช้ำทางด้านจิตใจแบบทุติยภูมิ (Vicarious Trauma) ให้กับเธอ จนถึงขั้นที่ครูเอ๋เคยต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้า แต่ด้วยสัญชาตญาณของการปกป้องของเพศแม่ที่เห็นความทุกข์ยากของคนไทยตรงหน้า เธอจึงสามารถลุกขึ้นสู้และก้าวข้ามความเจ็บปวดเหล่านั้นมาได้เพื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงต่อไป
อาวุธทางภาษาที่ใช้ทวงคืนความยุติธรรม
สำหรับประชาชนคนไทยที่เดินทางไปขุดทองในสหรัฐอเมริกา การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือการถูกเอาเปรียบในการทำงานเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อพวกเขาไม่มีทักษะทางภาษา ครูเอ๋ได้เปลี่ยนวิกฤตเหล่านี้ด้วยการใช้ภาษาเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้ เธอช่วยแปลเอกสารทางกฎหมายและเจรจาในชั้นศาลเพื่อให้คนไทยรอดพ้นจากการถูกคุมขังอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้เธอยังช่วยประสานงานกับโรงพยาบาลและบริษัทประกันภัย เพื่อปกป้องทั้งสุขภาพและสวัสดิภาพของคนไทยในทุกๆ ด้าน
พบกับภาพยนตร์เชิดชูความเสียสละในวันแม่แห่งชาติ
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการอุทิศตนของครูเอ๋ ได้ถูกถ่ายทอดอย่างสมจริงในภาพยนตร์เรื่อง "ล่าม The Thai Interpreter" ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอแง่มุมของการขาดความรู้ด้านภาษาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตส่วนตัว และความจำเป็นของการมีล่ามในการฝ่าวิกฤตชีวิต ด้วยการสร้างจากโปรดักชั่นของอเมริกาและการร่วมทุนของกลุ่มคนไทยในอเมริกา ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงอัดแน่นคุณภาพและพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน โดยจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศในวันแม่ 12 สิงหาคมนี้