“อั้ม พัชราภา” โอด! ทำบ้านใหม่แต่น้ำรั่วแทบทุกจุด ซ่อม 6 รอบก็ยังรั่ว วอนผู้รู้แนะนำ

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (25 มิถุนายน 2569) ทำเอาซุป'ตาตัวแม่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ถึงกับรู้สึกกังวลใจ หลังรีโนเวทบ้านใหม่แต่กลับเจอปัญหาน้ำรั่วแทบทุกจุดที่สร้างใหม่ พร้อมโพสต์คลิปเผยให้เห็นสภาพความรั่วลงในอินสตาแกรมส่วนตัว บอกแก้ไขมา 6 รอบแล้ว วอนผู้รู้แนะนำ
“ขอถามผู้รู้หน่อยค่ะ บ้านอั้มด้านหลังทำใหม่ แต่น้ำรั่วลงมาเยอะมาก รั่วแทบทุกจุดที่สร้างใหม่เลย มีวิธีแก้ยังไงคะ ผู้รับเหมาเขาบอกว่าทากันซึมแล้ว แต่แบบนี้กันซึมคงไม่พอละ หลังบ้านแก้ไขไป 6 รอบก็ยังรั่ว และในคลิป แบบหนักมาก (ถ้ามีใครที่แนะนำได้บอกนะคะ ถ้าได้วิธีที่หายรั่วแล้วจะขอลบโพสต์นี้ค่ะ)” และคอมเมนต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “พรุ่งนี้อั้มจะขึ้นไปดูข้างบนและถ่ายรูปมาให้ดูค่ะ เผื่อมีวิธีอะไรช่วยให้คำแนะนำอั้มได้อีก”
จากนั้นในช่วงเช้าวันนี้ (26 มิถุนายน 2569) สาวอั้มก็ได้ขึ้นไปตรวจดูด้านบนของบ้านเพื่อหาสาเหตุตามที่แจ้งไว้ ทำให้พบปัญหาที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำรั่วหนัก ซึ่งบางจุดเป็นท่อมีเศษขยะไปติดอยู่ในนั้น โดยเจ้าตัวโพสต์คลิปพร้อมอธิบายว่า...
“มีขวดน้ำมีทุกอย่างเข้าไปฝังอยู่ในนี้ อันนี้คือส่วนที่เมื่อวานทำให้เกิดน้ำรั่ว ส่วนอันอื่นที่มีน้ำขังอยู่ ผู้รับเหมาบอกว่าต้องรอปูกระเบื้องถึงจะไม่เป็นอะไร”