คนสนิท “หนิง ปัทมา” กางไทม์ไลน์โต้ ยัน “คนละเดือน คนละปี” หลังสัมภาษณ์ขัด “เป็ก สัณณ์ชัย” ปมทริปเชียงใหม่

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่ากลางโซเชียล หลังจากที่ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ได้ออกมาเปิดใจเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 ถึงความสัมพันธ์กับ “หนิง ปัทมา” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 โดยยอมรับแบบแมนๆ ว่ารู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนฝ่ายหญิงจะประกวด พร้อมยืดอกรับว่าทริปเชียงใหม่และอเมริกาที่ตกเป็นข่าวนั้น “ไปด้วยกันจริงแบบเปิดเผย”
แต่เรื่องกลับไม่จบง่าย ๆ เมื่อชาวเน็ตตาดีไปขุดคลิปสัมภาษณ์เก่าของ “หนิง ปัทมา” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ซึ่งในตอนนั้นเธอเคยปฏิเสธเสียงแข็งย้ำว่า “ไม่ได้ไปด้วยกัน” หลังมีภาพหลุดไปเชียงใหม่และขึ้นร้องเพลงด้วยกันหลุดออกมา คำสัมภาษณ์ที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนี้ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และจับผิดอย่างหนักหน่วง
ล่าสุด ฝั่งแอดมินและทีมงานคนใกล้ชิดของ หนิง ปัทมา ไม่ยอมปล่อยให้เข้าใจผิดนาน รีบออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงไทม์ไลน์ฝั่งตนเองทันที โดยระบุว่า เรื่องทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องของ “ช่วงเวลา”
“ขออนุญาตชี้แจงนะคะ เรื่องไปเชียงใหม่ทางเราและวงดนตรีพร้อมแดนซ์ไปกันจริงค่ะ วันนั้นเป็นงานสมทบทุนมีศิลปินไปร่วมงานหลายท่าน และไทม์ไลน์ตอนนั้นเป็นของงานแสดงปีก่อนค่ะ”
ทีมงานอธิบายเพิ่มว่า ในวันที่หนิงให้สัมภาษณ์ (ชุดแดง) แล้วตอบว่าไม่ได้ไปเชียงใหม่นั้น เพราะนักข่าวถามถึง “ช่วงเวลานั้น ณ ตอนนั้น” ซึ่งเธอไม่ได้ไปจริงๆ ส่วนคลิปที่ชาวเน็ตเห็นว่าเธออยู่เชียงใหม่กับเป็ก สัณณ์ชัย เป็นคลิปเก่าจากงานแสดงในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการไปทำงานตามปกติ มีทีมงาน นักดนตรี และแดนเซอร์ร่วมเดินทางไปด้วยอย่างเปิดเผย