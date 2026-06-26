xs
xsm
sm
md
lg

คนสนิท “หนิง ปัทมา” กางไทม์ไลน์โต้ ยัน “คนละเดือน คนละปี” หลังสัมภาษณ์ขัด “เป็ก สัณณ์ชัย” ปมทริปเชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่ากลางโซเชียล หลังจากที่ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ได้ออกมาเปิดใจเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 ถึงความสัมพันธ์กับ “หนิง ปัทมา” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 โดยยอมรับแบบแมนๆ ว่ารู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนฝ่ายหญิงจะประกวด พร้อมยืดอกรับว่าทริปเชียงใหม่และอเมริกาที่ตกเป็นข่าวนั้น “ไปด้วยกันจริงแบบเปิดเผย”

แต่เรื่องกลับไม่จบง่าย ๆ เมื่อชาวเน็ตตาดีไปขุดคลิปสัมภาษณ์เก่าของ “หนิง ปัทมา” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ซึ่งในตอนนั้นเธอเคยปฏิเสธเสียงแข็งย้ำว่า “ไม่ได้ไปด้วยกัน” หลังมีภาพหลุดไปเชียงใหม่และขึ้นร้องเพลงด้วยกันหลุดออกมา คำสัมภาษณ์ที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนี้ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และจับผิดอย่างหนักหน่วง

ล่าสุด ฝั่งแอดมินและทีมงานคนใกล้ชิดของ หนิง ปัทมา ไม่ยอมปล่อยให้เข้าใจผิดนาน รีบออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงไทม์ไลน์ฝั่งตนเองทันที โดยระบุว่า เรื่องทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องของ “ช่วงเวลา”

“ขออนุญาตชี้แจงนะคะ เรื่องไปเชียงใหม่ทางเราและวงดนตรีพร้อมแดนซ์ไปกันจริงค่ะ วันนั้นเป็นงานสมทบทุนมีศิลปินไปร่วมงานหลายท่าน และไทม์ไลน์ตอนนั้นเป็นของงานแสดงปีก่อนค่ะ”

ทีมงานอธิบายเพิ่มว่า ในวันที่หนิงให้สัมภาษณ์ (ชุดแดง) แล้วตอบว่าไม่ได้ไปเชียงใหม่นั้น เพราะนักข่าวถามถึง “ช่วงเวลานั้น ณ ตอนนั้น” ซึ่งเธอไม่ได้ไปจริงๆ ส่วนคลิปที่ชาวเน็ตเห็นว่าเธออยู่เชียงใหม่กับเป็ก สัณณ์ชัย เป็นคลิปเก่าจากงานแสดงในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการไปทำงานตามปกติ มีทีมงาน นักดนตรี และแดนเซอร์ร่วมเดินทางไปด้วยอย่างเปิดเผย










คนสนิท “หนิง ปัทมา” กางไทม์ไลน์โต้ ยัน “คนละเดือน คนละปี” หลังสัมภาษณ์ขัด “เป็ก สัณณ์ชัย” ปมทริปเชียงใหม่
คนสนิท “หนิง ปัทมา” กางไทม์ไลน์โต้ ยัน “คนละเดือน คนละปี” หลังสัมภาษณ์ขัด “เป็ก สัณณ์ชัย” ปมทริปเชียงใหม่
คนสนิท “หนิง ปัทมา” กางไทม์ไลน์โต้ ยัน “คนละเดือน คนละปี” หลังสัมภาษณ์ขัด “เป็ก สัณณ์ชัย” ปมทริปเชียงใหม่
คนสนิท “หนิง ปัทมา” กางไทม์ไลน์โต้ ยัน “คนละเดือน คนละปี” หลังสัมภาษณ์ขัด “เป็ก สัณณ์ชัย” ปมทริปเชียงใหม่
คนสนิท “หนิง ปัทมา” กางไทม์ไลน์โต้ ยัน “คนละเดือน คนละปี” หลังสัมภาษณ์ขัด “เป็ก สัณณ์ชัย” ปมทริปเชียงใหม่