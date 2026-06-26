“โอ๋ - เบียร์” เผยงานแต่งคืบ 80% จากแพลนเล็กๆ สู่ปาร์ตี้ใหญ่ ไม่มีพิธีตอนกลางวัน เน้นปาร์ตี้ดึกอย่างเดียว

“โอ๋ ภัคจีรา” อัปเดตวิวาห์รอบสอง “เบียร์ สรณัฐ” คืบหน้า 80 เปอร์เซ็นต์ จากแพลนเล็กๆ สู่ปาร์ตี้ใหญ่จน “ป๋อ ณัฐวุฒิ” แซวเชิญแขก 8 หมื่นคน ด้านแก๊งเพื่อนเจ้าสาวตัวแม่จัดเต็มจนเจ้าบ่าวต้องยืมเพื่อนมาให้ครบทีม เผยไม่มีพิธีตอนกลางวัน เน้นปาร์ตี้ดึกอย่างเดียว
เตรียมสละโสดรอบสองแบบฉ่ำๆ สำหรับตัวแม่วงการบันเทิง “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” ที่ล่าสุดควงว่าที่เจ้าบ่าวรุ่นน้อง “เบียร์ สรณัฐ สินหิรัญวิวัฒน์” ออกมาอัปเดตความคืบหน้างานวิวาห์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ งานนี้จากแพลนเล็กๆ ตอนนี้สเกลขยายใหญ่จนเพื่อนพ้องแซวกันสนั่น
โอ๋ : “(หัวเราะ) โอ๋คิดว่าคนจะเบื่อหรือยัง ไม่แต่งกันสักที (หัวเราะ) เบียร์เพิ่งไปตัดชุด เริ่มตัดชุดแล้ว ของโอ๋ก็เริ่มดูชุดเรียบร้อย ช่างแต่งหน้าแล้ว โรงแรมแล้ว”
เบียร์ : “เหลือการ์ด ดราฟแรกเสร็จแล้ว”
โอ๋ : “ก็เหลือการแจกผู้ใหญ่ต่างๆ ซึ่งเพื่อนๆ บางคนก็ไม่ได้ถือ เพราะตอนนี้เวลาคนเจอหน้าเราก็แสดงความยินดี แต่การ์ดยังไม่เสร็จเลย (หัวเราะ)เราก็เลยเชิญปากเปล่าไปก่อน หลังจากนี้ก็จะได้มีการ์ดแล้ว ก็น่าจะประมาณ 80% แล้วค่ะ”
รับยิ่งใหญ่กว่าที่คิด ป๋อยังแซว เชิญไปแล้ว 8 หมื่นคน
โอ๋ : “เอาจริงๆ ดูยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้นะ ตั้งแต่ห้องโรงแรมแล้ว ตอนแรกเราคิดว่าเท่านี้แหละ เล็กๆ แต่พอไปดู อุ๊ย ตายแล้ว ห้องใหญ่ พี่ป๋อ (ณัฐวุฒิ สกิดใจ) ก็ชอบแซวว่า ตอนนี้ห้องมึงจุได้เท่าไหร่ คือกูเห็นมึงเชิญประมาณ 80,000 คนแล้ว (หัวเราะ) คืออย่าลืมว่าเราไปบ้านแขกรับเชิญตีท้ายครัวทุกอาทิตย์ แล้วเราก็รู้จักเพื่อนๆ เจอน้องๆ เจอคนนั้นคนนี้ พอเขามาแสดงความยินดีกับเรา เราก็เลยบอกว่าเรียนเชิญนะคะ พี่ป๋อก็เลยแซวโอ๋ว่าเนี่ยมึงเชิญมา 80,000 แล้ว ห้องรับได้กี่คนวะ (หัวเราะ) คือเรารู้ว่าน้องๆ เพื่อนๆ เขายินดีกับเรา เราก็เรียนเชิญนะคะ (หัวเราะ)”
เบียร์ : ”เอาจริงๆ ตอนแรกแพลนไว้ว่าประมาณ 300 กว่าคน แต่ตอนนี้พอนับบวกลบแล้วคิดว่า 400-500 กว่าคน ก็ยังใหญ่อยู่ครับ แต่ว่าไซส์ห้องมันจุได้จริงๆ 800-1,000 คนเลย ขั้นตอนเตรียมงานเอาจริงๆ ก็ยกให้คุณโอ๋งานนี้ก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ละ แล้วคุณโอ๋เขาก็จะมีเพื่อนๆ มีพี่อุ๊ พี่หนิง พี่ได๋ พี่ฮาน่าคอยช่วยเหลือ”
โอ๋ : “เพื่อนๆ ทุกคนก็จะคอยช่วยเหลือ คอยซัปพอร์ตต่างๆ ตลอด พวกเพื่อนเจ้าสาวนี่ไม่ต้องกลัวนะคะ เตรียมตัวสวยทุกคน เพื่อนบอกว่าตายแล้วฉันเป็นเพื่อนเจ้าสาวตอนอายุ 50 (หัวเราะ)คือเขาก็จะตื่นเต้นกัน ชุดเขายิ่งใหญ่กัน จ้างช่าง จ้างอะไร ตอนนี้ช่างในกรุงเทพฯ จะหมดแล้วนะคะ ไปที่งานดิฉันหมด ดีนะที่เจ้าสาวจองก่อน ไม่งั้นพี่ชาตินี่ก็จะโดนแม่ๆ แก๊งนี้แย่งตัวไปกันหมด (หัวเราะ)”
เพื่อนเจ้าสาว 10 คน เป็นแก๊งแม่ๆ
โอ๋ : “จริงๆ ตอนแรก 20 กว่า แต่ออแกไนเซอร์บอกว่ากลัวเฟรมมันจะขยายใหญ่ เอาจริงๆ 30 ก็มีได้ แต่ว่าตอนนี้ขอแค่ 10 คน เป็นพวกแก๊งแม่ เขากลัวว่าเดี๋ยวถ่ายรูปมันจะไม่สวย โอ๋ก็เลยบอกว่า 10 ได้ไหม แล้วคนอื่นก็ทำหน้าที่อื่นกันไป แต่ว่าจริงๆ เพื่อนๆ ก็จะมาถ่ายรูปกันตอนเย็น แต่แม่ที่สวยๆ ในแก๊งเราทั้งหลายเขาก็จะไปดีลเรื่องชุดตัดใหม่กัน แต่โอ๋ก็บอกว่าถ้าใครมางานก็สบายๆ เถอะ เพราะช่วงนี้อาจจะรัดเข็มขัดกัน แต่แม่ๆ พวกโอ๋ไม่ยอม (หัวเราะ) เขาเต็มที่”
เบียร์ : ”พวกของเขาแถว 10 คนใช่ไหมครับ เราก็พยายามหามา (หัวเราะ)ตอนนี้ได้มา 3 คนแล้วครับ มีพี่ป๋อ , พี่วิลลี่ แมคอินทอช , พี่อาร์ต พลังธรรม (หัวเราะ)”
โอ๋ : “ซึ่งเป็นเพื่อนโอ๋ (หัวเราะ) ไปตัดชุดกันแล้ว (หัวเราะ)”
ไม่กดดัน ชิลๆ ไม่มีพิธีการตอนเช้า มีแค่ปาร์ตี้ตอนกลางคืน
โอ๋ : “ไม่มีอะไรกดดันค่ะ ชิลๆ แล้ว“
เบียร์ : ”ไม่มีเลยครับ มาถึงก็คืองานกลางคืนเลย ปาร์ตี้ (หัวเราะ) กลางวันไม่เอาเลย ไม่มีเลยครับ (ถูกใจเจ้าสาว?) กลัวลุกๆ นั่งๆ แล้วจะไม่ไหว”
โอ๋ : “(หัวเราะ) โอ๋ก็บิวต์เขาว่าเดี๋ยวเหนื่อย แต่โอ๋ก็ถามทางครอบครัวว่าจะยังไง หมายถึงว่าของเราก็รู้สึกว่าเราอาวุโสแล้ว เบียร์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณพ่อคุณแม่ก็อายุมากแล้ว ก็เลยเอาง่ายๆ ไปเลย”
ล็อก “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาว
โอ๋ : “เอาจริงๆ คนที่โสดก็คือคุณหนิง (ปณิตา พัฒนาหิรัญ) นะ เพราะว่าแม่ๆ ทุกคนก็มีส่วนตัวเขาแล้ว เอาจริงๆ ก็เหลือคุณหนิงนะ”
“น้องแสนดี” ลูกสาว ร้องเพลงปิดท้ายงาน
โอ๋ : “เดี๋ยวน้องแสนดีเขาจะร้องเพลงให้ตอนเปิดงานค่ะ โอ๋พูดทุกวันเลยว่าซ้อมให้แม่หน่อยนะ จะเอาเพลงอะไร เขาก็ยัง โอ้ย เดี๋ยวต้องซ้อมจากที่ค่ายก่อน เขาก็ต้องมีอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ) ก็แอบตื่นเต้นนะ แต่ถ้าใกล้ๆ ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่า แอบนอยด์เหมือนกัน เพราะว่าบังคับลูกไม่ได้ ก็เลยบอกว่าเลือกเพลงมาให้แม่นะ เดี๋ยวต้องซ้อมกับวงหน่อย” (เขาอยากเก็บไว้เซอร์ไพรส์?) ไม่เซอร์ไพรส์ อย่าเซอร์ไพรส์ (หัวเราะ) โอ๋จะบอกว่าไม่ได้นะลูก คนเยอะนะลูก ก็เป็นคนบอกเขาเองว่าอยากจะให้เขาร้องตอนเราเปิดตัว เพลงก็ให้เขาเลือกค่ะ ทุกอย่างเขาจะเลือก บางทีเลือกอะไรก็ไม่รู้ เราบอกเพลงนี้ไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับงานแต่งงานลูก (หัวเราะ) โอ๋เลยบอกไม่ได้ๆ ถ้าอย่างงั้นเอาไว้ร้องอาฟเตอร์ปาร์ตี้ แต่มีเหมือนเขาอยากจะเชิญคนของเขาเองนะ เขาบอกชวนครูได้ไหมแม่ ชวนคนนี้ได้ไหมแม่ มีจะชวนคนอื่นที่เป็นดาราที่เขาอยากเจอ อย่างตอนนี้เขาอยากเจอน้องตี๋ตี๋ (หัวเราะ) ตอนนี้เขาชอบมากเลย พูดทุกวัน แล้วแม่จะไปเจอน้องตี๋ตี๋ตรงไหนล่ะ (หัวเราะ) แม่จะไปรู้จักน้องตี๋ตี๋ตอนไหนเนี่ย ก็เรียนเชิญน้องตี๋ตี๋ถ้าว่างนะคะ (หัวเราะ) เพราะน้องแสนดีเขาอยากเจอน้องตี๋ตี๋มากเลยอ พูดทุกวันเลย (หัวเราะ)“
ลุ้นลูกสาวมีผลงานเป็นของตัวเอง เครียดขึ้นเวทีใหญ่
โอ๋ : “ตอนนี้ก็แค่รอลุ้นว่าเขาจะได้มีผลงานหรือเปล่า หรือว่าเขาจะวางแผนกันยังไงโอ๋ก็ปล่อยให้ทางค่ายเลิฟอีส เขาดูแลไปเลย
วัน showcase คือตื่นเต้นแทนเขา โอ๋ฟังเพลงนั้นมาเป็นล้านรอบ (หัวเราะ) แทบจะหอนได้อยู่แล้ว แต่ก็ดีใจที่เขาทำ มันเห็นทั้งน้ำตา เห็นทั้งเขาตั้งใจ น้อยครั้งที่เห็นแสนดีร้องไห้ เขาตั้งใจมาก แล้วบางทีเพลงมันยากมาก แล้วบางทีเสียงมันขึ้นไม่ได้ เขาก็เครียดหลายเรื่อง แล้วเขาเพิ่งได้ขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรก เขาก็กังวล ตื่นเต้น
โอ๋ก็แค่บอกเขาว่าเป็นกำลังใจให้ เพราะบางทีบอกว่าแสนดีลองตรงนั้นตรงนี้ไหม เขาก็จะบอกว่าทำแล้วแม่ คือเหมือนเราร้องไม่เป็น เขาก็ไม่เชื่อแม่ อ้าว แล้วมาถามแม่ทำไม แม่ฟังเป็นนะ ก็เลยบอกว่างั้นก็แล้วแต่เธอ แค่บอกว่ากินน้ำเยอะๆ พักผ่อนเยอะๆ เราเป็นฝ่ายซัปพอร์ต”