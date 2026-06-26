จีนประกาศกฏใหม่ บังคับนักแสดงให้ใช้ชื่อจริง

เรียกได้ว่าตอนนี้วงการบันเทิงแดนมังกรมีการปรับเปลี่ยนกฏระเบียบกันยกใหญ่ หลังก่อนหน้านี้เพิ่งออกกฏเพื่อยุติปัญหาการจัดลำดับนักแสดง ที่เคยเป็นปัญหาให้ตีกันตั้งแต่ผู้จัดการไปจนถึงแฟนคลับ ล่าสุดมีการออกกฏบังคับให้นักแสดงต้องใช้ชื่อจริงของตนเองทุกครั้ง
ก่อนหน้านี้มีการประกาศบังคับใช้กฏเรียงลำดับชื่อนักแสดง ทั้งในละครและภาพยนตร์ โดยนักแสดงในระดับเดียวกันจะถูกจัดเรียงตามลำดับจำนวนขีดของอักษรจีนตัวแรกของนามสกุลจากน้อยไปมาก หากจำนวนขีดเท่ากัน จะพิจารณาจากจำนวนขีดของอักษรตัวถัดไป
กฎระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. เป็นต้นไป โดยมีรายงานว่านักแสดงจากฮ่องกงได้รับการยกเว้น
นักวิจารณ์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องการจัดเรียงชื่อในเครดิต เนื่องจากต้นสังกัดและกลุ่มแฟนคลับมักโต้เถียงกันเรื่องลำดับการแสดงของนักแสดงที่ตนชื่นชอบ
ล่าสุดมีการประกาศกฏใหม่ โดยสมาคมสื่อสามแห่งในประเทศ ได้กำหนดให้นักแสดงชาวจีนจะต้องใช้ชื่อจริงของตนเอง โดยชื่อจริงของพวกเขาจะถูกระบุไว้ แล้ววงเล็บด้วยชื่อในวงการ รูปแบบนี้จะใช้ในเครดิตของละครและภาพยนตร์ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
นอกจากนั้น คำเรียกนักแสดงจะถูกจำกัดไว้เพียงแค่ 2 ระดับ คือ ‘บทนำ’ หรือ ‘บทรับเชิญพิเศ’ จะใช้ในเครดิตตอนต้น ส่วน ‘นักแสดงสมทบ’ จะใช้ในเครดิตตอนท้าย
บริษัทสื่อและผู้ให้บริการออกอากาศของจีนอย่าง Tencent Video ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อโปรโมตละครเรื่องใหม่ของพวกเขาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยสื่อทั้งหมดที่แสดง รวมถึงตัวอย่างละคร ต่างระบุชื่อจริงของนักแสดงไว้
หลี่อี้ถง นางเอกสาววัย 35 ปี ใช้กลยุทธ์แบบขี้เล่นขณะแนะนำละครเรื่องใหม่ของเธอ Chang Feng Qi บนเวทีว่า “สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักแสดงหน้าใหม่ชื่อหลี่เสวี่ย ส่วนนักแสดงมากประสบการณ์อย่างหลี่อี้ถง จะอยู่ในกลุ่มนักแสดงหน้าใหม่ค่ะ”
ในขณะเดียวกัน ซ่งจูเอ๋อร์ นางเอกสาววัย 28 ปี ก็ขึ้นแนะนำตัวเองด้วยชื่อตามกฎหมายว่า ซุนฟานชิง
ส่วนนักแสดงดังๆที่คุ้นหน้าคุ้นตา ที่เปลี่ยนชื่อสำหรับใช้ในวงการบันเทิงยกตัวอย่างเช่น
จางหลิงเฮ่อ - จางเจียเหว่ย
ไป๋ลู่ - ไป่เมิ่งเหยียน
หลินอวิ๋น - เฟยเสีย
เฉิงเหล่ย - หยางฮุ่ยเสียง
โจวอวี้หราน - โจวฮ่าวหราน
หลัวอวิ๋นซี - หลัวอวี้
ฯลฯ