ปิดฉากรัก 7 ปี “แพมมี่ ไทบ้าน” ช็อกวิวาห์ล่ม “กานต์ ทศน” เฮิร์ตหนักน้ำหนักลดฮวบ เผยเซ้นส์ผู้หญิง!

ทำเอฟซีช็อกไปตามๆ กัน สำหรับ “แพมมี่ สุธิดา บัวติก” หรือที่หลายคนรู้จักในบท “ใบข้าว ไทบ้าน”ที่ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจว่าได้ยุติความสัมพันธ์ 7 ปีกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “กานต์ ทศน”ทัศนศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ ไปแล้ว
โดยแพมมี่เผยว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยฝ่ายชายเป็นคนขอห่างเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ ซึ่งในตอนที่ห่างกัน แพมมี่พยายามตามง้อ ก่อนได้เจอเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่า ไม่ใช่แค่การห่างธรรมดา
แพมมี่อธิบายว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาสะสม และยอมรับว่าตนเองเป็นคนพูดแรง อาจมีคำพูดทำร้ายความรู้สึกอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัว รวมถึงมีประเด็นเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
เมื่อถูกถามถึงเรื่องมือที่สาม แพมมี่ตอบเพียงว่า อยากให้ทุกคนลองไปดูกันเอง เพราะฝ่ายชายทำงานตลอด ถ่ายละครตลอด อาจจะไม่ค่อยมีเวลา มันเป็นเซ้นส์ของผู้หญิง แต่ก็อาจจะไม่ได้มีอะไร ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยากให้ไปถามฝั่งกานต์มากกว่า
นอกจากนี้แพมมี่เผยว่าเธอใช้เวลาอยู่กับตัวเองนานเกือบ 2 เดือน ร้องไห้ทุกวัน กินข้าวไปร้องไห้ไป น้ำหนักลดจาก 52 กิโลกรัม เหลือ 46 กิโลกรัม และรู้สึกเสียดายเวลาที่คบกันมานานจนเกือบจะเข้าปีที่ 8 และมีอนาคตร่วมกัน ไม่เคยเสียใจกับความรักมากขนาดนี้มาก่อน
ใจหายเพราะมีแพลนแต่งงานในปีหน้า แต่วันนี้ต้องจบลงไป ปัจจุบันแม้สถานะความรักจะไม่เหมือนเดิม แต่แพมมี่ยังคงต้องทำงานร่วมกันในฐานะพาร์ตเนอร์ ช่วยดูแลงานและขายงานให้กานต์อยู่
สำหรับเรื่องหัวใจ ในวัย 31 ปี แพมมี่ย้ำว่าตอนนี้ขอหันกลับมารักตัวเอง แต่ก็ไม่ปิดกั้นโอกาส หากมีคนดีๆ เข้ามาก็พร้อมเปิดใจ โดยปรับเปลี่ยนสเปกใหม่ ขอแค่เป็นคนใจดีและอบอุ่นก็พอ