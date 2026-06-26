“ดิว อริสรา” ไม่โสดแล้ว ปัดตอบซุ่มคบทายาทหมื่นล้าน รักครั้งใหม่ขอเป็นไพรเวต เผยมรสุมหนี้สินใกล้จบ ครึ่งปีฟาดพรีเซ็นเตอร์ 7 ตัว

“ดิว อริสรา” แฮปปี้รักครั้งใหม่แต่ขอไพรเวต เซฟความเป็นแม่ลูกสอง ปัดตอบทายาทหมื่นล้าน มรสุมหนี้สินใกล้จบ ลั่นครึ่งปีฟาดพรีเซ็นเตอร์ 7 ตัว ชีวิตเกือบหลับแต่กลับมาได้ ปลงเพื่อนสนิทตัดสัมพันธ์หายไปจากชีวิต เพราะเราไม่ดีเอง ซึ้งเพื่อนรัก “กุ๊บกิ๊บ” มิตรภาพ 20 ปีที่ตัดไม่ขาด ซื้อไลฟ์เพื่อให้ได้เจอหน้าตน
หลังถูกจับตาว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟอีกครั้งกับหนุ่มทายาทตระกูลดังหมื่นล้าน ล่าสุดได้เจอตัว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ในงานเปิดตัวเสริมอาหาร OH LALA Buron (สูตรกลางคืน) ณ โรงแรมเลอ ทาน่า บางพลี ดิวถือโอกาสเคลียร์ชัดทุกประเด็นร้อน ทั้งเรื่องหัวใจ ชีวิตช่วงมรสุมหนี้สินที่กำลังจะคลี่คลาย พร้อมเผยความจริงเรื่องเพื่อนสนิท มีทั้งคนที่ยังอยู่ และคนที่ตัดสัมพันธ์
“เรื่องหัวใจตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะ หลังจากที่มีรูปออกไปก็ปกติไม่ได้มีอะไร แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ดิวอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเรื่องไพรเวต คือไม่ได้ปิดนะ แต่ไม่ได้มานั่งอธิบายไม่ได้บอกใคร ชีวิตของดิวตอนนี้มันมีหลายอย่างที่มันเยอะ ก็ต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปในเรื่องของตัวเราด้วย ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่เปิด แต่ขอเป็นส่วนตัวของเราก่อน ความรักครั้งนี้ก็มีความสุขค่ะ เวลามีความรักตัวเองมีความสุขไหมล่ะ (หัวเราะ)
เรื่องมีคนเปิดวาร์ป สารภาพจริงๆ ว่าดิวยังไม่ได้ดูข่าว เพราะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อวาน ก็ไม่รู้ว่าเขาสืบกันไปถึงไหน แต่บางเรื่องก็อยากขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งของเราและของเขาด้วย กลัวเดี๋ยวพูดเยอะแล้วผิดหวัง บางเรื่องก็ขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่า ก็น่ารักดีค่ะ
ส่วนที่บอกว่าเป็นทายาทตระกูลดัง ไม่ทราบเหมือนกัน ก็ไม่รู้ค่ะ ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วกัน ไม่ต้องไประบุดีกว่า ดิวเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็อยากรู้เพราะที่ผ่านมาเราเปิดตลอด แต่ดิวรู้สึกว่าดิวพบบางอย่างในตัวเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าในเรื่องบางเรื่อง การเป็นไพรเวตมันก็มีความสุขเหมือนกัน มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราต้องป่าวประกาศ บางเรื่องให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราบ้าง เราก็จะมีความสุขในโลกส่วนตัวของเรา มันก็ดีต่อใจเรา ก็เลยเปิดโหมดนั้นให้กับตัวเอง
ถามว่าสถานะเรียกว่าอะไร ก็อย่างที่ตอบแหละค่ะ ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไป แล้วถ้ามันมีอะไรวันนึงก็คงได้รู้ แต่วันนี้ก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปก่อน (คบกี่เดือน?) อย่างที่ตอบว่าเป็นเรื่องไพรเวต (หัวเราะ) ด้วยความที่เราเป็นแม่ลูกสอง เราก็อยากเซฟตัวเราด้วย ในวันนี้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียว เรามีคนข้างหลังเราด้วย มันไม่ใช่เวลาที่จะต้องให้ใครมาโฟกัสในเรื่องความรักของดิว หรือชีวิตของดิวขนาดนั้น อยากให้โฟกัสการทำงานของดิว การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของดิว อยากให้ทุกคนดีใจกับดิว และถ้าถามว่ามีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีในเรื่องของงาน ในเรื่องโอกาส ก็เกือบหลับ แต่ดิวก็ค่อยๆ กลับมาได้ ก็อยากให้แฮปปี้กับดิวในจุดนั้นมากกว่า”
มรสุมหนี้สินใกล้จบ ลั่นครึ่งปีฟาดพรีเซ็นเตอร์ 7 ตัว!
“เรื่องหนี้เราก็มีการจัดการมาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้มีอะไรมีปัญหาค่ะ ก็คิดว่าน่าจะจบได้ด้วยดี ท้ายที่สุดตามไทม์มิ่งก็น่าจะเรียบร้อยด้วยดีค่ะ ก็คิดว่าอีกไม่นานค่ะ ตอนนี้ทำงานเยอะมากค่ะ ได้รับโอกาสด้วย ก็เลยอยากให้เห็นในหลายๆ มุมชีวิตเราด้วย ว่าอย่าท้อนะ เพราะถ้าท้อตอนนั้นก็อาจจะไม่มีวันนี้ ขนาดเราเจอมรสุมถ้าเรายังไม่ท้อ และเราคิดดี คิดที่จะปรับปรุง มันก็มีคนให้โอกาส ตอนนี้พรีเซ็นเตอร์ดิวก็ 7 ตัวนะ ตั้งแต่ม.ค.มา มันแค่ครึ่งปี แต่ดิวมีพรีเซ็นเตอร์ทุกเดือนเลย มันก็ยังมีคนที่รักเรา มีคนให้โอกาสเรา และเราก็ได้มีโอกาสจัดแจงตัวเอง เคลียร์ปัญหาตัวเอง ดิวว่ามุมนี้มันน่าสนใจมากกว่าเรื่องอื่นๆ
พอเรื่องหนี้เคลียร์ไปได้มันก็ช่วยให้เราคลายกังวลด้วย ทำให้เราค่อยๆ กลับมายืนขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง อีกไม่กี่เดือนก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วค่ะ แต่ไม่อยากพูดว่าจะจบภายในปีนี้ไหม (หัวเราะ) เพราะพอเรามีหนี้สินคนก็เห็นใจเยอะ ดิวว่าพอเรารับมือเป็น ยอมเป็น อยู่บนความเป็นจริงเป็น เราก็ไม่ฟุ้งเฟ้อ ดิวว่ามันเป็นเรื่องที่ดี ดิวไม่อยากมาพูดว่าฉันเคลียร์หนี้หมดแล้ว เย้ ดิวอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติที่เขาเดินหน้าทำงานต่อไป ทำหน้าที่ของเราให้ดีต่อไป ต่อให้จะมีหนี้หรือไม่ เพราะเคยอยู่ในทุกจุดมาหมดแล้ว พอมาวันนี้ก็เลยรู้สึกแฮปปี้กับตัวเราที่เป็นแบบนี้มากๆ
จริงๆ ก็แอบขอบคุณกับทุกๆ อย่างที่มันเกิดขึ้น เพราะถ้ามันไม่มีหลายๆ สถานการณ์เกิดขึ้น วันนี้เราจะไม่ตาสว่าง และมีมิตรดีๆ ขึ้นได้เจอมิตรภาพที่ดีเยอะขึ้น คัดกรอง ดิวแฮปปี้กับชีวิตของดิวตอนนี้มาก ก็ได้เรียนรู้เยอะนะ เรียนรู้ว่าเราไม่ดีตรงไหน และเรียนรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไร และเรียนรู้ว่าต้องรู้จักพอเพียงให้เป็น และมันจะได้เจอความสุขจริงๆ มันก็แฮปปี้”
ปลงเพื่อนสนิทบางคนตัดความสัมพันธ์ เข้าใจคนที่เดินจากไปเพราะเราไม่ดีเอง ยก “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี” เป็นมิตรภาพ 20 ปีที่ตัดไม่ขาด
“เพื่อนสนิทตอนนี้ จริงๆ ก็มีอยู่นะคะ แต่ต้องบอกตรงๆ ว่าทุกๆ ครั้งคือดิวไม่ได้อยู่ไทยเยอะนะ ใน 1 เดือนดิวจะอยู่ไทยน้อยมาก เพราะว่าดิวต้องไปๆ มาๆ ที่ไต้หวันกับไทย เวลาที่ดิวมามันคือดิวต้องมาเพื่อทำเงินเท่านั้น ก็เลยไม่มีเวลาไปกินข้าวกับใครหรืออะไรเลย อย่างกุ๊บกิ๊บก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันมา 20 ปี สุดท้ายเขาต้องมาซื้อไลฟ์ดิวนะ ให้แบรนด์พรีเซ็นเตอร์ตัวเองมาซื้อไลฟ์ดิว แล้วก็ทำยำแมงกะพรุนมาให้เพื่อนกินในไลฟ์ เพื่อนก็คือเพื่อน มาซื้อเวลาเฉยๆ ไม่ได้ขายของเลย คือเจอยากนักใช่ไหม ฉันซื้อเลย แล้วนางก็ไปซื้อข้าวเหนียวหมูทอด ยำแมงกะพรุนใน 1 ชม.นั้น ก็เกรงใจลูกค้าเหมือนกันนะ
จริงๆ แล้วเพื่อนเราคนที่ยังอยู่ก็ยังอยู่แหละ ต่อให้เราจะเป็นยังไงเพื่อนก็คือเพื่อน มันก็มีบางคนที่หายไป ซึ่งเราเข้าใจ เพราะเราไม่ดีเอง เขาไม่เปิดรับเรามันก็เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าใครที่ยังอยู่เราก็ต้องยิ่งคืน ทำดีให้กับเขา ดิวคิดแบบนั้นมากกว่า ไม่น้อยใจเลย ค่อนข้างปลงกับชีวิตแล้ว เพราะถ้าดิวน้อยใจดิวประสาทเสียแน่ๆ ดิวไม่น่าจะรอดมาถึงวันนี้นะ (หัวเราะ) แต่อย่าเรียกว่าดิวตัดใครเลยค่ะ เรียกว่าบางคนตัดดิวดีกว่า (หัวเราะ) แต่ไม่เป็นไรค่ะ ใครอยู่เราก็จะทำดีให้กับเขา แต่ใครไม่อยู่ เราเข้าใจได้ เพราะวันนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ดีด้วยไง แบบนั้นดีกว่า”