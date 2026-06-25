ปังแล้งปังอีก ชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์ อวยหมอไทยหลัง เดมี่ มัวร์ ฝากความงามไว้ให้ดูแล!

ทำเอาโซเชียลฮือฮาไม่น้อย เมื่อ Demi Moore นักแสดงระดับตำนานแห่งฮอลลีวูด ปรากฏตัวร่วมเฟรมกับ “หมอหลิน The Demis” หลังบินตรงมาฝากหน้ากับคุณหมอถึงเมืองไทย จนหลายคนอดพูดถึงไม่ได้
Demi Moore ถือเป็นหนึ่งในตัวแม่เรื่องการดูแลตัวเองและความงามมาอย่างยาวนาน การที่เจ้าตัวเลือกบินข้ามทวีปมาพบหมอไทยด้วยตัวเองจึงกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ
งานนี้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม พร้อมตั้งคำถามว่า อะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้ไอคอนความงามระดับโลกอย่าง Demi Moore เลือกมาดูแลความงามถึงประเทศไทย
T-Beauty กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับสากล และการปรากฏตัวของ Demi Moore ในครั้งนี้ ก็ยิ่งทำให้กระแสดังกล่าวถูกจับตามองมากกว่าเดิม