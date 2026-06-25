เมื่ออายุไม่ใช่ข้อจำกัด…แต่คือจุดเริ่มต้นของความท้าทายครั้งใหม่!

วีเจจ๋า – ณัฐฐาวีรนุช ทองมี ในฐานะ Project Owner & Founder ของ LEGACY RACE ชวนคนไทยวัย 50–69 ปี ร่วมก้าวข้ามขีดจำกัด กับการแข่งขัน “Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE 2026”
การแข่งขัน Hybrid Fitness Race ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ออกแบบมาเพื่อคนวัย 50–69 ปีโดยเฉพาะ ภายใต้แนวคิด WE ARE WARRIORS
Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า “ศักยภาพของมนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัวเลขอายุ” และต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้คนในวัย 50–69 ปี ได้แสดงให้เห็นว่า การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ วินัยในการใช้ชีวิต และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ยังคงสามารถนำไปสู่ความแข็งแรง ความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในทุกช่วงวัย
โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำจากหลากหลาย ภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และส่งเสริมแนวคิด Active Aging ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมไทย ประกอบด้วย อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE พร้อมด้วย Yuedpao ในฐานะ Official Apparel Partner, Besins Healthcare Thailand ในฐานะ Official Healthcare Partner, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ในฐานะ Official Medical Partner, Impact Growth REIT ในฐานะ Official Venue Partner และ Real Gym & HFT ในฐานะ Official Gym and Equipment Partner
การแข่งขัน Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE 2026 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 ณ IMPACT Exhibition Hall 5 เมืองทองธานี เปิดรับสมัครผู้มีอายุระหว่าง 50–69 ปี จำนวนจำกัดเพียง 350 คนทั่วประเทศ ค่าสมัคร 1,800 บาทต่อท่าน โดยจะเปิดรับสมัคร อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลการเปิดรับสมัครและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการ ของ Allianz Ayudhya presents LEGACY RACE
FB : lgrlegacyrac
IG : lgrlegacyrace
LINE : @legacyrace
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