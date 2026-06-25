“อั้ม อธิชาติ” พา “อทิสเมด โกลบอล”จับมือ “ม.รังสิต” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใน “ATIS x RSU LET’S FLOW 2026” “เจนนี่-ตุ๊กตา”นำทีมอินฟลูฯ แดนซ์สนั่นฮอลล์ สร้างแรงบันดาลใจสายเฮลท์ตี้

เรียกเสียงเชียร์และรอยยิ้มได้ตลอดทั้งงาน สำหรับ ATIS x RSU LET’S FLOW 2026 – Aerobic Dance & Wellness Festival ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เต้นให้สุด สนุกให้สับ” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท อทิสเมด โกลบอล จำกัด นำโดย ดร.อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ณ อาคารนันทนาการ 14 มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก มีนักศึกษา คณาจารย์ สื่อมวลชน และประชาชนร่วมงานอย่างล้นหลาม เพื่อร่วมส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพ
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยรังสิตให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และสุขภาพ เพราะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิต เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับอทิสเมด โกลบอล จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนและสังคม พร้อมผลักดันให้การดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่”
ด้าน ดร.อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ กล่าวว่า“อทิสเมด โกลบอล เชื่อมั่นว่า ‘สุขภาพที่ดี คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดี’ เราอยากให้ทุกคนมองว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุก เข้าถึงง่าย และทำได้ทุกวัน ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาพดี และส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมากขึ้น” สีสันของงานยังได้ เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ ตุ๊กตา อุบลวรรณ บุญรอด มาร่วมพูดคุยบนเวที แชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดย เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่หันมาออกกำลังกายกันเยอะขนาดนี้ สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อยากให้ทุกคนเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพราะเมื่อเราสุขภาพดี เราก็มีพลังในการใช้ชีวิตและทำตามความฝันได้เต็มที่”
ขณะที่ ตุ๊กตา อุบลวรรณ บุญรอด กล่าวว่า “การออกกำลังกายไม่ใช่แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยเติมพลังใจและสร้างความสุขให้กับชีวิต วันนี้เห็นทุกคนสนุกไปกับกิจกรรมก็ยิ่งเชื่อว่า การดูแลสุขภาพสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องง่าย ๆ และทำได้ทุกคน” นอกจากแขกรับเชิญชื่อดังแล้ว ภายในงานยังมี ตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่ง ได้แก่ ฮาร์ท เจ้าของช่อง “น้องธนพลใจเย็นๆ”, มีน เจ้าของช่อง “ตำบักหุงแซ่บอีหลี”, นานิว เจ้าของช่อง “Call Me Nanew”, ต้า เจ้าของช่อง “นักบาสปลอม”, เดอะเวล (TheVail), เจได เจ้าของช่อง “ผมอยากเป็นดาราครับ” และ ริว เจ้าของช่อง “ริริว ฟันเหล็ก เด็กแนว” ที่ร่วมเก็บภาพบรรยากาศ ผลิตคอนเทนต์ และถ่ายทอดความสนุกผ่านโซเชียลมีเดีย สร้างกระแสให้กิจกรรมได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก
ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมแอโรบิกสุดมันส์ที่ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นไปพร้อมกันทั้งฮอลล์ ท่ามกลางเสียงเพลง เสียงเชียร์ และรอยยิ้มตลอดงาน ตอกย้ำเป้าหมายของ ATIS x RSU LET’S FLOW 2026 ที่ต้องการเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เป็นเรื่องสนุก เข้าถึงง่าย และร่วมสร้างสังคมไทยให้ก้าวสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เรียกได้ว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสนุก เพราะหลังจากนี้ ATIS MED GLOBAL เตรียมยกกิจกรรม LET’S FLOW ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ใครอยากรู้ว่าครั้งต่อไปจะไปบุกที่ไหน ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางแพลทฟอร์มออนไลน์ของ ATIS MED GLOBAL แล้วเตรียมตัวออกมาแดนซ์ไปพร้อมกันในกิจกรรมครั้งต่อไป