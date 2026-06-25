“ณวัฒน์” ลั่นจบแล้ว แยกย้าย ปม “เป็ก - หนิง” ชมแมนมาก ติง “ธัญญ่า” ไม่น่าเมนต์

“ณวัฒน์” ล้่นจบแล้ว แยกย้าย “เป็ก สัณณ์ชัย” เคลียร์สัมพันธ์ “หนิง ปัทมา” ชมแมนมาก ชี้เดี๋ยวอนาคตเป็กก็จะมีแบบนี้อีก ต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายคนนี้ ติง “ธัญญ่า” ไม่น่าเมนต์
ไลฟ์สดขายของไปด้วย ชมการสัมภาษณ์ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล”ที่ชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับ “หนิง ปัทมา” ไปด้วย หลังจบการสัมภาษณ์ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”ลั่น จบแล้ว แยกย้าย
“จบแล้ว แยกย้าย จบแล้วมั้ง ก็ชัดเจน บอกแล้วว่าเป็กเขาเป็นคนแมนๆ ทุกคนต้องรู้จักว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร ถ้ารู้จักพี่เป็กก็ต้องรู้จักคาแรกเตอร์เขา รู้จักสไตล์พี่เป็กนะ คนที่รู้จักพี่เป็กจะรู้ว่าพี่เป็กมีอะไรร่าเริงบันเทิงใจ สนุก เฮฮา ผมไม่ติดใจอะไรครับ ก็ให้มันผ่านไปตามที่เป็กพูดครับ
สิ่งนึงที่ผมเคยรู้จักเป็กก็คือเป็กเป็นคนที่แมนมาก ไม่ว่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาจะคนไหนก็แล้วแต่มากมายคุณก็ลองไปเสิร์จเอา มันก็ชัดเจนทุกเรื่อง เรื่องของหนิงกับพี่เป็กมันเบาบางมากสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะมันไม่มีแชตหลุด ไม่มีภาพหลุด มีแต่ภาพตามที่สาธารณะ ผมก็บอกแล้วว่าหนิงเขาเป็นคนสวย คนน่ารัก เป็นคนร้องเพลงเพราะ พี่เป็กก็พูดว่าเขาแก้ไม่หายเสียที เห็นสาวสวยเขาก็ชอบ
แต่การที่เขาชอบมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอามาเป็นเมียน้อยหรือเอามาเป็นเมียเก็บเสียทุกคน แต่เขาแค่ได้หยอด ได้เฮ ได้ช่วยเหลือเขาก็มีความสุขแล้ว นั่นคือตัวเขา ส่วนหนิงเขาก็แฮปปี้เขาก็คุยด้วยได้ ไปไหนมาไหนได้เพราะเขาก็ไม่ได้ปิดบัง ถ้าเขาไปแบบปิดบังจะไม่มีใครเห็นหรอก ไปคนละเที่ยวบินก็ได้ ถูกไหม หรือไม่ปรากฎตัวก็ได้ แต่นี่ไปที่สนามบินเดียวกัน ขึ้นเครื่องลำเดียวกัน เฮฮากัน มีผู้จัดการ มีทีมงานไป
มันก็เป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวในอนาคตพี่เป็กก็จะมีแบบนี้อีก ต้องเข้าใจคนทุกคน ผมไม่ได้ส่งเสริมให้คนมีเมียน้อย แต่ผมเข้าใจพี่เป็ก ที่ติงธัญญ่า (ธัญญาเรศ เองตระกูล) คือไม่น่ามาคอมเมนต์ และผมไม่เข้าใจคนชื่อโยจะมาเอาอะไรนักหนา จะขู่อะไร จบแล้วนะ”