สชป.17 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
และมีการประชุมการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2569 ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน (เขื่อนบางลาง เขื่อนทดน้ำปัตตานี) โดยมีการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง มีอาคารชลประทานพร้อมใช้งาน 34 แห่ง งานกำจัดวัชพืช 3 แห่ง งานขุดลอก 7 แห่ง มีการกำหนดมาตรการเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง 2 กำหนด 1 จัดสรร โดยการกำหนดพื้นที่เสี่ยง กำหนดคน และจัดสรรเครื่องมือ รวมถึงรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 9 สถานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ อันจะช่วยให้หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานให้สอดคล้อง เพื่อนำมาวางแผนในการบริหารจัดการน้ำต่อไป ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดยะลา