“บิ๊ก Y2Z” ทำฟิน!! ปล่อยซิงเกิ้ลเดี่ยวเอาใจแฟนคลับ กับเพลงน่ารัก ความหมายดี ฟังสบาย “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)”

เป็นการปล่อยซิงเกิ้ลใหม่กะชากใจแฟนคลับจริงๆสำหรับหนุ่ม “บิ๊ก -วรพงษ์ อุดมกิจวิบูลย์” หรือ “บิ๊ก Y2Z”แห่งค่าย A BEAR DAY หนุ่มมากความสามารถทั้งแต่งเพลง, เล่นกีตาร์ ที่ได้ปล่อยเพลง “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)” งานนี้เป็นการทำเพลงเดี่ยวครั้งแรกอีกด้วย ยังถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญงานดนตรี ผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนบันทึกความรู้สึกของหัวใจ ที่ตั้งใจมอบให้แฟนคลับ แทนความขอบคุณกับการเติบโตในงานเพลง บทเพลงนี้จึงสะท้อนตัวตนเด็กหนุ่มที่กำลังวิ่งตามฝัน แต่รู้สึกโชคดีเสมอที่มีคนมากมายเดินมาด้วยกัน
“บิ๊ก -วรพงษ์”เปิดเผยถึงที่มาของเพลง “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)”ว่า “จริง ๆ เพลงนี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ผมมีต่อแฟนคลับครับ ทั้ง Worababe และ YunieZเวลาที่เจอแฟนคลับ หลายคนมักจะบอกว่า แค่ได้เจอก็ดีใจแล้ว แต่ความจริงแล้ว ในมุมของผมเอง ผมก็รอที่จะได้เจอทุกคนเหมือนกัน ทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับ ผมรู้สึกเหมือนได้เติมพลัง ได้รับกำลังใจกลับมาเสมอ จนเกิดเป็นประโยคสั้น ๆ ว่ายินดีที่ได้เจอนะ เพลงนี้เลยเปรียบเหมือนคำขอบคุณจากเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ที่กำลังวิ่งตามความฝัน และโชคดีที่ระหว่างทางได้มาเจอกับทุกคนครับ”
“คอนเซ็ปต์และแรงบันดาลใจของเพลงนี้มาจากจุดเริ่มต้นของเพลงจะมาจากแฟนคลับ แต่ผมอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงของทุกคนครับ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน คนรัก หรือใครก็ตามที่เคยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ความพิเศษของเพลงนี้คือเป็นผลงานที่ผมตั้งใจมาก ๆ ครับ เพราะผมลงมือทำเองแทบทุกขั้นตอนตั้งแต่การแต่งเพลง วางคอนเซ็ปต์ ออกแบบโปสเตอร์ ดูแลปกซิงเกิล เลือกสถานที่ถ่ายทำ ไปจนถึงรายละเอียดต่าง ๆ ใน MV แถมยังมีความท้าทายมากเพราะผมมีเวลาประมาณเดือนครึ่งในการทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริง ทั้งเพลง ดนตรี MV และงานเบื้องหลังอีกหลายอย่าง ผมเลยอยากขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดครับ แล้วอยากบอกเขาสักครั้งว่ายินดีที่ได้เจอนะ”
งานนี้สามารถรับฟังพร้อมกันแล้ววันนี้ ทางพร้อมทั้งติดตามข่าวสารเเละศิลปิน A Bear Day Entertainmentได้ที่FB : /A Bear Day Entertainment, Youtube : /@ABEARDAYENT
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ลิงก์เพลง
https://youtu.be/0Cj-F7CjAgQ?si=yqv3ep0neoiXsjV_