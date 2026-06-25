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“บิ๊ก Y2Z” ทำฟิน!! ปล่อยซิงเกิ้ลเดี่ยวเอาใจแฟนคลับ กับเพลงน่ารัก ความหมายดี ฟังสบาย “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นการปล่อยซิงเกิ้ลใหม่กะชากใจแฟนคลับจริงๆสำหรับหนุ่ม “บิ๊ก -วรพงษ์ อุดมกิจวิบูลย์” หรือ “บิ๊ก Y2Z”แห่งค่าย A BEAR DAY หนุ่มมากความสามารถทั้งแต่งเพลง, เล่นกีตาร์ ที่ได้ปล่อยเพลง “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)” งานนี้เป็นการทำเพลงเดี่ยวครั้งแรกอีกด้วย ยังถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญงานดนตรี ผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนบันทึกความรู้สึกของหัวใจ ที่ตั้งใจมอบให้แฟนคลับ แทนความขอบคุณกับการเติบโตในงานเพลง บทเพลงนี้จึงสะท้อนตัวตนเด็กหนุ่มที่กำลังวิ่งตามฝัน แต่รู้สึกโชคดีเสมอที่มีคนมากมายเดินมาด้วยกัน

“บิ๊ก -วรพงษ์”เปิดเผยถึงที่มาของเพลง “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)”ว่า “จริง ๆ เพลงนี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ผมมีต่อแฟนคลับครับ ทั้ง Worababe และ YunieZเวลาที่เจอแฟนคลับ หลายคนมักจะบอกว่า แค่ได้เจอก็ดีใจแล้ว แต่ความจริงแล้ว ในมุมของผมเอง ผมก็รอที่จะได้เจอทุกคนเหมือนกัน ทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับ ผมรู้สึกเหมือนได้เติมพลัง ได้รับกำลังใจกลับมาเสมอ จนเกิดเป็นประโยคสั้น ๆ ว่ายินดีที่ได้เจอนะ เพลงนี้เลยเปรียบเหมือนคำขอบคุณจากเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ที่กำลังวิ่งตามความฝัน และโชคดีที่ระหว่างทางได้มาเจอกับทุกคนครับ”

“คอนเซ็ปต์และแรงบันดาลใจของเพลงนี้มาจากจุดเริ่มต้นของเพลงจะมาจากแฟนคลับ แต่ผมอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงของทุกคนครับ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน คนรัก หรือใครก็ตามที่เคยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ความพิเศษของเพลงนี้คือเป็นผลงานที่ผมตั้งใจมาก ๆ ครับ เพราะผมลงมือทำเองแทบทุกขั้นตอนตั้งแต่การแต่งเพลง วางคอนเซ็ปต์ ออกแบบโปสเตอร์ ดูแลปกซิงเกิล เลือกสถานที่ถ่ายทำ ไปจนถึงรายละเอียดต่าง ๆ ใน MV แถมยังมีความท้าทายมากเพราะผมมีเวลาประมาณเดือนครึ่งในการทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริง ทั้งเพลง ดนตรี MV และงานเบื้องหลังอีกหลายอย่าง ผมเลยอยากขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดครับ แล้วอยากบอกเขาสักครั้งว่ายินดีที่ได้เจอนะ”
งานนี้สามารถรับฟังพร้อมกันแล้ววันนี้ ทางพร้อมทั้งติดตามข่าวสารเเละศิลปิน A Bear Day Entertainmentได้ที่FB : /A Bear Day Entertainment, Youtube : /@ABEARDAYENT
X : /ABEARDAYENT Music Streaming Platform

ลิงก์เพลง
https://youtu.be/0Cj-F7CjAgQ?si=yqv3ep0neoiXsjV_












“บิ๊ก Y2Z” ทำฟิน!! ปล่อยซิงเกิ้ลเดี่ยวเอาใจแฟนคลับ กับเพลงน่ารัก ความหมายดี ฟังสบาย “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)”
“บิ๊ก Y2Z” ทำฟิน!! ปล่อยซิงเกิ้ลเดี่ยวเอาใจแฟนคลับ กับเพลงน่ารัก ความหมายดี ฟังสบาย “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)”
“บิ๊ก Y2Z” ทำฟิน!! ปล่อยซิงเกิ้ลเดี่ยวเอาใจแฟนคลับ กับเพลงน่ารัก ความหมายดี ฟังสบาย “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)”
“บิ๊ก Y2Z” ทำฟิน!! ปล่อยซิงเกิ้ลเดี่ยวเอาใจแฟนคลับ กับเพลงน่ารัก ความหมายดี ฟังสบาย “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)”
“บิ๊ก Y2Z” ทำฟิน!! ปล่อยซิงเกิ้ลเดี่ยวเอาใจแฟนคลับ กับเพลงน่ารัก ความหมายดี ฟังสบาย “ยินดีที่ได้เจอนะ (My Pleasure)”
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