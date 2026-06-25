“กัปตันช้าง” เปิดโมเมนต์ขอ “ลำไย” เป็นแฟน รับซัพพอร์ตแบบสุดตัว ชมฝ่ายหญิงทั้งสวยเก่งมีเสน่ห์

ครั้งแรกกับการเปิดใจเรื่องราวความรักแบบหมดเปลือกของ “กัปตันช้าง กฤษดา วงษ์แก้ว” ที่มาเผยโมเมนต์สุดหวานตอนเอ่ยปากขอ “ลำไย ไหทองคำ” เป็นแฟน ในรายการซุปตาร์พาตะลุย พร้อมเล่าถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ จากการทักข้อความด้วยความเป็นห่วง สู่การพัฒนาความรู้สึกจนกลายเป็นคู่รักที่หลายคนจับตามอง รวมถึงเผยเหตุผลที่ทำให้ความรักครั้งนี้ลงตัว ตลอดจนบทบาทแฟนหนุ่มสายเปย์ที่คอยซัพพอร์ตทั้งลำไยและทีมงานแบบเต็มกำลัง
จุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้เกิดจากอะไร?
“ตอนนั้นผมไปเตะบอลโชว์ที่สิงคโปร์ พอลงเครื่องมาก็เปิดอินเทอร์เน็ต แล้วฟีดแรกที่เห็นเป็นข่าวน้องโดนล็อกล้ออยู่ที่บรรทัดทอง ผมก็เลยไดเรกต์ไปถามว่า ‘โดนล็อกล้อเหรอ’ น้องก็บอกว่าใช่ จากนั้นก็เลยได้เริ่มคุยกันครับ”
ตอนที่ทักไป เป็นห่วงจริง ๆ หรือหาเรื่องอยากคุย?
“คือผมกับน้องมีไอจีกันอยู่แล้ว เคยไดเรกต์คุยกันบ้าง แต่ไม่ได้เคยจีบกัน แค่รู้จักกันครับ”
แอบชอบเขามาก่อนไหม?
“ไม่ครับ ผมไม่เคยจีบน้องหรืออะไรเลย ไม่เคยโฟกัสน้องในเรื่องนั้น”
แล้วทำไมถึงมาเป็นแฟนกันได้?
“หลังจากนั้นน้องไปเล่นคอนเสิร์ต เราก็ได้คุยกันและเจอกัน วันหนึ่งน้องกลับจากงาน ผมถามว่ากินข้าวหรือยัง เพราะรู้ว่าน้องชอบกินก๋วยเตี๋ยว ก็เลยแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวแถวงามวงศ์วานที่ปิดดึกและอร่อย น้องบอกว่าไม่มีเพื่อนไป ผมก็เลยบอกว่าไปด้วยได้ ยอมรับว่าตอนนั้นบริสุทธิ์ใจจริง ๆ ไม่ได้คิดจะจีบเลย”
ตอนพาไปกินก๋วยเตี๋ยว ปิ๊งเลยไหม?
“ยังครับ พอไปถึงร้านดันปิด ก็เลยขับรถหาที่กินใหม่ สุดท้ายไปกินแถวห้วยขวาง แล้วก็ได้ไหว้พระด้วย”
แล้วเริ่มชอบตอนไหน?
“คุยกันมาเรื่อย ๆ มากกว่าครับ หลังจากวันนั้นก็คุยกันทุกวัน”
ตอนขอเป็นแฟนมีโมเมนต์ยังไง ใครขอใคร?
“วันนั้นไปกินข้าวกันเสร็จ ผมถามน้องว่ามีแฟนหรือยัง น้องก็ตอบว่ายังไม่มี ผมก็รู้สึกว่าทางโล่งแล้ว เลยถามไปตรง ๆ ว่า ‘เป็นแฟนกันไหม’ น้องก็ถามกลับว่า ‘พี่จีบหนูเหรอ’ ผมก็ตอบว่า ‘ใช่ครับ’ หลังจากนั้นก็มาเห็นตอนที่น้องให้สัมภาษณ์สื่อ”
ก่อนให้สัมภาษณ์ น้องบอกก่อนหรือเปล่า?
“น้องไปถ่ายงาน แล้วมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ จากนั้นก็ส่งลิงก์มาให้ผมดูครับ”
ตอนเห็นลำไยบอกว่ากำลังคบกับพี่ช้างอยู่ รู้สึกยังไง?
“ดีใจครับ ไม่คิดว่าน้องจะตอบแบบนั้นออกมา เพราะตอนนั้นเราคุยกันได้ไม่นาน แต่ก็รู้สึกดีใจมากครับ”
คุยกันนานแค่ไหนก่อนเป็นแฟน?
“ตอนคุยกันเป็นช่วงแป๊บเดียวตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนนี้ เลยวันเกิดผมมาประมาณสัก 10 วันมาได้ครับ (เป็นแฟนกันแล้ว) ใช่ครับ”
คิดว่าอะไรที่ทำให้ชนะใจน้องลำไย?
“ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ”
เคยถามเขาไหมว่าทำไมถึงชอบพี่?
“ไม่เคยถามเลยครับ เราใช้ชีวิตกันปกติมาก (ถ้าผมมองนะผมว่าพี่เขาน่าจะเป็นคนขยันทำมาหากิน น่ารัก เป็นคนจริงใจ น้องลำไยเขาก็น่าจะชอบ)“
พี่ช้างบอกว่าลำไยขี้วีนจริงไหม?
“จริงครับ ถ้ามีอะไรไม่ถูกใจก็วีนหมด อย่างเวลาขับรถแล้วมีคนปาดหน้า หรือไม่เปิดไฟเลี้ยว เขาก็จะบ่นครับ”
ระหว่างพี่ช้างกับลำไย ใครใจเย็นกว่า?
“ผมครับ ผมเป็นคนใจเย็นอยู่แล้ว ไม่ชอบปะทะ ไม่ชอบมีเรื่องกับใคร”
มีหึงกันไหม?
“ไม่ครับ เพราะผมเข้าใจว่างานของเขาเป็นแบบนั้น เราต่างคนต่างให้อิสระในการทำงาน”
วันที่เปิดตัวเพื่อนๆทักมาหาเยอะไหม?
“ส่วนใหญ่จะแซวมากกว่าครับ ประมาณว่าตามตัวยากอะไรแบบนี้ ผมก็ไม่ได้ตอบอะไร ปล่อยนิ่ง ๆ”
เคยเจออาจารย์ประจักษ์ชัยไหม?
“เคยเจอสองครั้งครับ ครั้งแรกเป็นงานบวชลูกเพื่อนผม วันนั้นน้องลำไยไปเล่นคอนเสิร์ต และอาจารย์ก็ไปด้วย เขาเข้ามาทักทาย กอดกัน และบอกประมาณว่า ‘ฝากลูกด้วยนะ’”
เราได้แฟนเป็นน้องลำไยถือว่าเป็นคนที่สวย ขยันทำงาน เก่งเป็นตัวท็อปแล้ว น่าจะเบอร์ 1 เบอร์ 2 ของวงการนักร้องหญิงลูกทุ่ง ถามตรงๆพี่ภูมิใจไหม?
“ภูมิใจในตัวเขามากกว่าครับ เขาเป็นผู้หญิงที่เก่งและมีเสน่ห์มาก”
ลำไยบอกว่าพี่ช้างซัพพอร์ตดีมาก?
“ก็เป็นเรื่องปกติครับ ไปกินข้าวก็ดูแล เป็นเบสิกของผู้ชายอยู่แล้ว”
มีส่งอาหารไปซัพพอร์ตเวลาน้องไปเล่นงานต่างจังหวัดด้วย?
“จริงครับ ด้วยความที่ผมเป็นนักกีฬา มีเพื่อนพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเยอะ ถ้าน้องอยากกินอะไร ผมก็จะฝากคนไปซื้อให้ หรือฝากของอร่อยประจำจังหวัดไปให้ทั้งน้องและทีมงาน แต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะเกินไปครับ เอาแค่พอกินกัน”
คาดหวังกับความรักครั้งนี้ยังไง?
“ถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปยาว ๆ ครับ แต่ผมใช้ชีวิตแบบวันต่อวันมากกว่า ถ้าวางแผนไว้มากแล้วไม่เป็นตามเป้า ก็ไม่รู้นะครับ ผมคิดว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุก ๆ วันก็พอครับ”
ได้ตามไปดูคอนเสิร์ตบ่อยไหม?
“ถ้าไม่มีธุระ หรือขายของเสร็จแล้ว แล้วน้องเล่นในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง ผมก็จะไปดูและไปรับน้องกลับบ้าน แต่ถ้าเล่นไกลมากกว่านั้นก็อาจไม่ได้ไปครับ”