“เป็ก สัณณ์ชัย” เปิดใจแล้วแต่จะคิด! แต่ยอมรับนิสัยไม่ดีหาทางคุยกับ “หนิง ปัทมา” เอง แจงสัมพันธ์ “ธัญญ่า” ตัดไม่ขาด

“เป็ก สัณณ์ชัย” เผยสัมพันธ์ “หนิง ปัทมา” เอาตามความคิดเลย! รับนิสัยไม่ดีเอง ประสานเรื่องคอนเสิร์ตกับอีกฝ่าย เพื่อให้ได้คุยมากขึ้น ทริปเชียงใหม่-อเมริกาและอีกหลายที่ไปจริง ไม่เคยปิดบัง ขอโทษ “ณวัฒน์” แทน “ธัญญ่า” เสียงในหัวเร็วไป ธัญญ่าไม่คิดว่าจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้ พ้ออยากขอโทษลูก แจงสัมพันธ์ธัญญ่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นสิบปี ตัดไม่ขาด อยากให้ทุกคนฟังตนแล้วให้ผ่านไป
กรณี “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ถูก “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เมนต์ถามทำนองเป็นอะไรกับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” จนกลายเป็นดรามาสนั่นโซเชียล
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เจอตัวเป็ก สัณณ์ชัย ที่เดินทางมาร่วมกับ “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย และ “วัน อยู่บำรุง” มอบรถตู้ จำนวน 2 คัน และหีบบรรจุศพ จำนวน 50 หีบให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในโครงการ "Road Home ส่งผู้เสียชีวิตกลับบ้าน บริการฟรี” ณ ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เขตราชเทวี เจ้าตัวได้เตรียมใจมาตอบถึงประเด็นนี้ โดยก่อนสัมภาษณ์ เป็กถึงขั้นขอดื่มน้ำก่อน แซวตัวเองไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ พร้อมเปิดใจ อยากให้ทุกคนฟังตนแล้วขอให้มันผ่านไป เพราะทุกคนก็เจอเรื่องหนักหนาอยู่แล้ว โดยแจงสัมพันธ์ หนิง ปัทมา รวมทั้งสถานะ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ภรรยา
“อย่างที่เห็นๆ กันนะครับ ว่ามีข่าวหลายๆ อย่างออกไปหมดแล้ว จริงๆ ก็ต้องยอมรับว่าผมเองรู้จักหนิงมานานแล้ว ก่อนประกวดเมื่อปีที่แล้ว จริงๆ เราเองแหละเป็นคนนิสัยไม่ดี มันพยายามแล้วพยายามอีก ไม่เลิกสักที ช่วงนั้นก็พยายามประสานงาน เราทำอีเวนต์คอนเสิร์ตอยู่แล้ว ก็ประสานงานให้น้องได้มีคอนเสิร์ต เพื่อที่...ไม่รู้นะ ถ้าพูดถึงตัวเอง ก็เพื่อให้ได้คุยมากขึ้น แค่นั้นเอง
ส่วนเรื่องเชียงใหม่กับอเมริกา ก็เป็นเรื่องจริง แต่ว่าไม่ใช่แค่เชียงใหม่ มีอีกหลายๆ จังหวัดที่ไปในเรื่องคอนเสิร์ต ไปแบบเปิดเผย ก็เห็นว่าขึ้นไปร้องเพลง เช็กอินที่สนามบิน ถ้าในห้วงเวลานั้น ผมจะปิดบัง ผมก็คงไม่โผล่ไปที่สาธารณะ ไม่จำเป็นต้องไปไฟลต์เดียวกันหรอกครับ ถ้ามีเจตนาแบบนั้น ณ ตอนนั้น ก็อยากบอกว่าจริงครับ ที่ไปเชียงใหม่ ไปอเมริกา ก็ไปเรื่องคอนเสิร์ตเหมือนกัน
ลั่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวลดสถานะ เดี๋ยวเพิ่มสถานะมาเป็นสิบปี ผูกพันกันมาก ตัดกันไม่ได้อยู่แล้ว
“เรื่องที่มีข่าวว่าแยกกัน 10 ปีแล้ว จริงๆ ก็อย่างที่ทุกคนทราบ ผมกับธัญญ่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เราก็ผูกพันกันมาก ยังไงก็ตัดกันไม่ได้อยู่แล้ว ผมกับธัญญ่าไม่ได้มีปัญหาเหมือนที่คนอื่นอาจจะคิดไปขนาดนั้นนะครับ ธัญญ่าก็ยังร่วมกันทำงาน สิ่งสำคัญเลยคือเรายังร่วมกันดูแลลูก ทำทุกอย่างให้ลูกด้วยกันอยู่ตลอดเวลา อย่างที่ทุกคนเห็นแหละเดี๋ยวก็ลดสถานะ เดี๋ยวก็เพิ่มสถานะ มันเป็นแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้ว มันก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดี”
ธัญญ่าไม่คิดว่าสิ่งที่กลับมาจะเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้
“เรื่องเสียงในหัว ก็ได้คุยกันครับ เขาก็คงไม่ได้คิดอะไร ไม่คิดว่าโพสต์คอมเมนต์ไปแบบนั้น แล้วสิ่งที่กลับมามันจะเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้”
กับหนิงเอาตามความคิดเลย ห้ามความคิดใครไม่ได้
“กับหนิง ก็อย่างที่ทุกคนเห็น ถ้าจะให้ผมพูดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลย ก็พูดได้ว่าเป็นเรื่องจริง ถ้าผมบอกว่าไม่จริง พวกคุณจะเชื่อไหมล่ะว่าไม่จริง ก็คิดว่าจริงอยู่ดี ฉะนั้นเอาเลย เอาตามความคิดเลย คุณเห็นภาพอะไรอยากคิดอะไรก็คิดไป อยากคิดว่าจริงก็ได้ คิดว่าไม่จริงก็แล้วแต่ ผมไม่สามารถห้ามความคิดใครได้นะ ก็พูดแค่นี้ แล้วปล่อยให้เป็นไปตามความคิดของคนครับ”
ได้ติดตามณวัฒน์ให้สัมภาษณ์ ขอโทษทำให้ชื่อหรือองค์กรเสียหาย ขอโทษแทนธัญญ่า เสียงในหัวอาจเร็วไป
“เขาก็บอกทุกอย่างไปหมดแล้ว ผมก็ต้องขอโทษพี่ณวัฒน์ด้วยนะครับ ที่ทำให้ชื่อพี่เขาเสียหาย และขอโทษแทนธัญญ่าด้วย เขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้ เสียงในหัวอาจเร็วไปหน่อย ต้องขอโทษพี่ณวัฒน์แทนธัญญ่าด้วยนะครับ”
ขอโทษลูกสาว “ลียา” เจอเรื่องใหญ่ในวันเกิด ขอโทษหนิง ปัทมา เป็นต้นเหตุให้เรื่องราวเป็นแบบนี้ ลั่นอยากให้ฟังตนแล้วให้ผ่านไป
“จริงๆ ผมเองก็อยากขอโทษลูกสาวมาก เพราะเมื่อวานวันเกิดเขา แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ก็อยากขอโทษลูก ธัญญ่าเองก็เหมือนกัน เราทำให้เรื่องวุ่นตลอดเวลา รวมถึงหนิงด้วยนะครับ ขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้เรื่องราวเป็นแบบนี้ ก็อยากให้ทุกคนฟังผม แล้วให้มันผ่านไปครับ ทุกคนก็หนักหนากันอยู่แล้วครับ