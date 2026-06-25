คนอย่างมรึงต้องเจอคนจริง! “ณวัฒน์” ฟาดเดือด “สุชาติ ชมกลิ่น” ปมฟ้อง “อิงฟ้า” ท้ารีบๆ ฟ้อง พร้อมสู้

หลังจากออกมาปกป้อง “หนิง ปัทมา” ปมถูกกล่าวหาเป็นมือที่สามระหว่าง “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” กับ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ล่าสุดวันนี้ (25 มิ.ย.) “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสเวทีมิสแกรนด์ ออกโรงปกป้อง “อิงฟ้า วราหะ” อีกคน หลังจากมีรายงานว่า “นายสุชาติ ชมกลิ่น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจให้ทนายความส่วนตัว เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับอิงฟ้าในกรณีถูกกล่าวหาว่ากินป่า จากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยอ้างว่ามีการกล่าวหาที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง
งานนี้สตอรี่ส้มมารัวๆ ณวัฒน์ ออกโรงฟาดเดือด อาทิ รีบฟ้องเลยครับ ถ้าคุณสุชาติ ชมกลิ่นจะฟ้องอิงฟ้า วราหะจริง ผมพร้อมสู้จนหมดตัวให้รู้กันไปว่าใครจะอยู่ใครจะไป , คนอย่างมรึ- สงสัยต้องเจอคนจริงสักครั้ง ห้ามเปลี่ยนใจ รีบๆ ฟ้องจะได้ลากกันไปกลางทับลาน , ไปให้สุดนะ ห้ามหยุดระหว่างทาง บอกเลยงานนี้สนุกแน่ ทับลานโมเดล , ว่างมาก สมองไปทำงานกันบ้างเพื่อประเทศชาติ