“จี-ยู ครีเอทีฟ” จับมือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เปิดสนาม “SPOGOMI WORLD CUP 2027 THAILAND Qualifiers – Rayong Round” ชวนชาวระยองรวมพลังกู้โลกผ่านกีฬาเก็บขยะ ยกระดับชุมชนสู่เวทีโลก
บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ผู้นำด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ญี่ปุ่นและผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดงาน SPOGOMI ในประเทศไทย ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังร่วมกับ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติและบริหารห่วงโซ่คุณค่าก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรของประเทศ เตรียมจัดการแข่งขัน “SPOGOMI WORLD CUP 2027 THAILAND Qualifiers – Rayong Round” กีฬาเก็บขยะจากประเทศญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง
การแข่งขันเก็บขยะในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนการเก็บขยะให้เป็นกีฬาระดับสากล โดยไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันในสนามนี้ทีมผู้ชนะอันดับ 1 ถึง 3 จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (Thailand Qualifiers รอบ Final) ในปี 2027 โดยอัตโนมัติ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลก (SPOGOMI WORLD CUP) ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจากระดับท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในระดับประเทศ โดยภายในงานนั้นนอกจากการแข่งขันแล้วยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
สมัครได้แล้ววันนี้!! ถึง 20 กรกฎาคม 2569
https://forms.gle/1oXmviZ1aA1LJzLw7