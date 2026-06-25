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กรมหม่อนไหมเชิญชวนเที่ยวงาน “OTOP MIDYEAR 2026” ชมเสน่ห์ผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาหม่อนไหมสู่สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมหม่อนไหมขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงาน OTOP MIDYEAR 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration “สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากล” และการส่งเสริมมาตรการไทยช่วยไทย
ภายในบูธกรมหม่อนไหม พบกับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากผู้ประกอบการ จำนวน 18 ร้านค้า ที่คัดสรรผลงานคุณภาพ สะท้อนอัตลักษณ์ ความประณีต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มีความร่วมสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

ภายในบูธกรมหม่อนไหม ยังมีนิทรรศการแสดงชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ภายใต้แนวคิด “พระมิ่งขวัญชาวไทย สร้างไหมไทยให้ยั่งยืน” โดยชุดไทยทั้ง 8 ชุด ตัดเย็บจากผ้าไหมแท้ ถ่ายทอดความงดงามของผ้าไหมไทยในมิติของวัฒนธรรม การแต่งกาย และงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังสามารถร่วมกิจกรรม Workshop งานประดิษฐ์จากรังไหม เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุหม่อนไหม และสัมผัสเสน่ห์ของหม่อนไหมไทยผ่านกิจกรรมที่สนุก สร้างสรรค์ และสามารถนำผลงานกลับไปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
















กรมหม่อนไหมเชิญชวนเที่ยวงาน “OTOP MIDYEAR 2026” ชมเสน่ห์ผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาหม่อนไหมสู่สากล
กรมหม่อนไหมเชิญชวนเที่ยวงาน “OTOP MIDYEAR 2026” ชมเสน่ห์ผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาหม่อนไหมสู่สากล
กรมหม่อนไหมเชิญชวนเที่ยวงาน “OTOP MIDYEAR 2026” ชมเสน่ห์ผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาหม่อนไหมสู่สากล
กรมหม่อนไหมเชิญชวนเที่ยวงาน “OTOP MIDYEAR 2026” ชมเสน่ห์ผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาหม่อนไหมสู่สากล
กรมหม่อนไหมเชิญชวนเที่ยวงาน “OTOP MIDYEAR 2026” ชมเสน่ห์ผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาหม่อนไหมสู่สากล
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