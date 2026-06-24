“ROOKIE DIVOS CONCERT" ปรากฏการณ์รวมเมน T-POP คนโปรด ในโหมดหูเคลือบทอง!

ATIMESHOWBIZ เตรียมสะกดทุกโสตสัมผัส ในอาณาจักรแห่งเสียงเพลงกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์คอนเสิร์ตแห่งชาติ T-POP กับการรวมเมนโวคอลแห่งปี!! "ROOKIE DIVOS CONCERT" “คอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรด ในโหมดหูเคลือบทอง”พบกับ 7 เมน Vocal รุ่นใหม่ ร้องไว้แน่นเวที ทั้งเสียงละมุน เสียงทรงพลัง และเสน่ห์เฉพาะตัวแบบจัดเต็มแห่งวงการ T-POP !! อาทิ วอร์ วนรัตน์ , ต้าห์อู๋ พิทยา , เก่ง หฤษฎ์ , นุนิว ชวรินทร์ แจ๊คกี้ จักริน , มาร์ค คริส และ คอปเปอร์ วง BUS ปักหมุดวันแสดง วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 ณ BITEC LIVE!
ครั้งนี้เตรียมพบกับ “ธีมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ” ที่จะถูกร้อยเรียงเรื่องราวและการแสดงขึ้นมาพิเศษเพื่อผู้ชมโดยเฉพาะ!! ไม่ว่าจะเป็นโชว์สุดพิเศษ เพลงที่ทำมาสำหรับคอนเสิร์ตนี้เท่านั้น รวมถึงการ Collab แบบสุดเซอร์ไพรส์ ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ ที่เดียว!! และที่สำคัญ!! มีเพียงรอบเดียวเท่านั้น มาสัมผัสเสียงร้องจาก ROOKIE DIVOS ทั้ง 7 แบบสดๆ เปิดโหมดหูเคลือบทองอัพความสนุกครั้งใหม่ เดือดสะใจกว่าเดิม สาย Vocal ที่ อยากสัมผัสบรรยากาศสักครั้งในชีวิตห้ามพลาดเป็นอันขาด!! งานนี้ไม่มีไลฟ์ ไม่มีรีรัน เพราะฉะนั้นชาวด้อมเตรียมกดบัตรกันพร้อมกัน เริ่มจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายนนี้ เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา บัตรราคา 5,200 / 4,700 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,700 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Atimeshowbiz ทุกช่องทาง
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