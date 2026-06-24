“แพนเค้ก-เขมนิจ” ร่วมงาน WAVE BANGKOK 2026 โดย WONTECH ASIA, THAILAND เปิดมุมมองความงามยุคใหม่ สวยอย่างมั่นใจในแบบของตัวเอง

“แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์” ร่วมสร้างสีสันภายในงาน “WAVE BANGKOK 2026” จัดโดย WONTECH ASIA, THAILAND ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นงานด้านนวัตกรรมความงามระดับนานาชาติอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่รวบรวมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากหลากหลายประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอนวัตกรรมล่าสุด พร้อมเผยทิศทางใหม่ของ WONTECH ภายใต้แนวคิด “Beyond Future” ที่พร้อมขับเคลื่อนวงการความงามสู่อนาคต โดยงานนี้นักแสดงสาวชื่อดังได้ร่วมสัมผัสเทรนด์ความงามแห่งอนาคต พร้อมเปิดมุมมองการดูแลตัวเองและนิยามความงามในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่
ภายในงาน แพนเค้กได้เปิดใจถึงนิยามความงามในมุมมองของตนเองว่า ปัจจุบันความสวยไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบจากภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่คือการเข้าใจ ยอมรับ และดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย “สำหรับแพน ความสวยคือการที่เราเข้าใจตัวเอง ยอมรับตัวเอง และดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความมั่นใจที่แท้จริงเกิดจากการที่เรารู้สึกดีกับตัวเองจากภายใน ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร หรือเปรียบเทียบตัวเองกับใครค่ะ”
นอกจากนี้ แพนเค้กยังเผยถึงแนวคิด “Quiet Luxury Beauty” ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันว่า เป็นความงามที่สะท้อนความสุขและความมั่นใจจากภายใน มากกว่าการพยายามทำให้ตัวเองโดดเด่นเหนือคนอื่น “ความงามในแบบ Quiet Luxury สำหรับแพน คือการดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ ดูสุขภาพดี มีความสุข และมีความมั่นใจในแบบของตัวเอง เป็นความงามที่ไม่จำเป็นต้องบอกใคร แต่คนรอบข้างสามารถสัมผัสได้”
เมื่อถูกถามถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูสดใสอยู่เสมอ แพนเค้กย้ำว่า ไม่มีทางลัดสำหรับความสวย แต่เกิดจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำมาก ๆ รวมถึงดูแลสุขภาพใจควบคู่กันไป “แพนเชื่อว่าผิวพรรณและรูปลักษณ์ภายนอกสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเสมอ การฟังร่างกายตัวเองในแต่ละช่วงวัย และเลือกวิธีดูแลตัวเองให้เหมาะสม คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราดูดีและมีความสุขกับตัวเองได้อย่างยั่งยืน”
การปรากฏตัวของแพนเค้กในครั้งนี้ ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างสมดุล ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความมั่นใจจากภายใน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ WONTECH ASIA, THAILAND ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความงามเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และยกระดับประสบการณ์การดูแลตัวเองให้เป็นเรื่องของความมั่นใจในแบบเฉพาะบุคคล
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