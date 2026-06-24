หล่อกร้าวใจ! ประมวลภาพ Jackson Wang ร่วมชมโชว์ Louis Vuitton Men’s Spring-Summer 2027 ณ ปารีส กับการปรากฏตัวครั้งที่ 8 ในฐานะ Brand Ambassador

ซูเปอร์สตาร์และไอคอนระดับโลก Jackson Wang (แจ็คสัน หวัง) ร่วมชมโชว์ Louis Vuitton Men’s Spring-Summer 2027 ณ ปารีส นับเป็นการปรากฏตัวครั้งที่ 8 ในฐานะ Brand Ambassador ของเขาในโชว์เสื้อผ้าบุรุษของ Louis Vuitton นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Brand Ambassador ของแบรนด์
ทันทีที่ปรากฏตัว Jackson Wang ก็เรียกเสียงฮือฮาจากกองทัพสื่ออย่างล้นหลาม เขาปรากฏในลุคหล่อกระชากใจ เลือกสวมลุคจากคอลเลกชัน Louis Vuitton Men’s Fall-Winter 2026 ถ่ายทอดความเรียบหรูผ่านโททัลลุคสีดำ โดดเด่นด้วยแจ็กเก็ตหนังทรงเทเลอริงดีเทลปกเสื้อตัดสี สร้างซิลูเอตที่เฉียบคมและร่วมสมัย สะท้อนเอกลักษณ์งานออกแบบของ Louis Vuitton ได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ โชว์ครั้งนี้ยังนับเป็นการปรากฏตัวครั้งที่ 7 ของ Jackson ในโชว์เสื้อผ้าบุรุษของ Louis Vuitton ภายใต้การนำของ Pharrell Williams ในฐานะ Men’s Creative Director ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างศิลปินระดับโลกและวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของแบรนด์
ก่อนหน้านี้ Jackson Wang และ Pharrell Williams เคยร่วมงานกันในเพลงต้นฉบับ “Sex God” ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเพลงประกอบรันเวย์อย่างเป็นทางการของโชว์ Louis Vuitton Men’s Fall-Winter 2026 และการปรากฏตัวในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันต่อเนื่องระหว่าง Jackson Wang, Louis Vuitton และ Pharrell Williams ที่ที่เชื่อมโลกของแฟชั่นและดนตรีเข้าด้วยกันอย่างทรงพลัง
@JacksonWang852
#JACKSONWANG
#LouisVuitton
#LVMenSS27
#PharrellWilliams