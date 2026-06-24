“แคนดี้ รากแก่น” สานฝัน 19 ปี เจอ “ใหม่ เจริญปุระ” ไอดอลในดวงใจ

สร้างความฮือฮาทั่วโลกออนไลน์ สำหรับ “แคนดี้ รากแก่น”ศิลปินนักร้องสาวคนดัง ที่ล่าสุดนั้น จัดเต็มแบบตะโกน ร่วมคอนเสิร์ตไอดอลตัวแม่ ใหม่ เจริญปุระ ที่เธอยอมรับตรงๆ ว่า พี่ใหม่ คือต้นแบบคนบันเทิง คอนเสิร์ตนี้เลยไม่ขอแผ่วสานฝันตนเอง แปลงร่างเป็น พี่ใหม่ ซะเลย แต่ที่ เซอร์ไพรส์ ตื่นเต้นกว่านั้นคือ เธอได้ไปยืนบนเวทีคู่กับพี่ใหม่ จนถูกแซวฝาแฝด ยิ่งปลื้มใจเข้าไปใหญ่
งานนี้ แคนดี้ ถึงขั้นกับเอ่ยว่า นี่แหละไอดอลของเธอ ที่คอยเติมไฟให้กับเธอทุกครั้งจริง ๆ ตลอด 19 ปี นี่เป็นอีกโมเมนต์ที่สุดตื่นตัน และขอบคุณพี่ใหม่ ที่เป็นแรงผลักดันให้พัฒนาการร้องเพลงของเธอ จากคนที่เสียงแหบไม่กล้าร้องเพลง หันกับมาทำงานเพลงที่รักอีกครั้ง ตามรอยคุณแม่บานเย็น รากแก่น นักร้องหมอรำ คนดัง
ซึ่งประจวบเหมาะกับการได้ร่วมทำงานเพลงกับนายห้าง "ประจักษ์ ไหทองคำ"ที่พึ่งมีการเซ็นต์สัญญาเริ่มงานเพลงไปเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เติมเต็มพลังไฟ ความมั่นใจแบบเกินร้อยจริง ๆ เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งจังหวะชีวิต ที่ได้กลับมาสานฝัน ผู้หญิงที่ชื่อว่า แคนดี้ รากแก่น
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