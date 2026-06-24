ในเรื่องร้ายมีเรื่องดี “ติณติณ” พลิกวิกฤตโกยเงินคู่ “นีโอ” รับบทเรียนเปลี่ยนมุมมอง โตขึ้นอีกขั้น

“ติณติณ New Country” โตขึ้นอีกขั้น มองในเรื่องร้ายก็มีเรื่องดี บทเรียนเปลี่ยนมุมมอง พลิกวิกฤตควงคู่ “นีโอ” โกยเงิน เตรียมจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรก เขินจัดจนปัดตอบหากต้องเล่นซีรีส์วาย จูบเพื่อนได้ไหม? รอลุ้นผลตรวจดีเอ็นเอ 2 กรกฎาคมนี้
หลังจากที่ “นีโอ”ออกมาซัปพอร์ต “ติณติณ New Country” จรัสวี เทียมรัตน์ หลังโดน “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที”แฉทำท้องแล้วไม่รับ พาดพิงเรื่องไม่จริง ทั้งสารเสพติด และพรากผู้เยาว์ งานนี้นีโอออกมาฟาดยับแทนติณติณจนได้ใจไปทั้งโซเชียล ถึงขั้นมีงานจ้างติณติณและนีโอให้ไลฟ์สดด้วยกัน รวมถึงการไปไลฟ์สดกับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ อีกฝ่ายเอ่ยปาก จะจัดแฟนมีตติ้ง และทำซีรีส์วายให้
ล่าสุดได้เจอตัวติณติณ ที่มาร่วมงานประกาศรางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 ณ ONE BANGKOK FORUM TECA เจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ยอมรับตื่นเต้นมาก โดยเฉพาะนีโอถึงกับกระโดดโลดเต้น เพราะมีความฝันอยากเป็นศิลปิน รับพร้อมเสิร์ฟโมเมนต์คู่กันให้แฟนๆ ได้ฟิน
“กับนีโอเหรอ ก็งอแงอยู่เมื่อกี้ จริงๆ พวกเราร้องเพลงด้วยกันมาอยู่แล้ว ถ้าวันนึงมีซิงเกิลออกมาด้วยกันก็ไม่แปลก เวลาอยู่บ้านร้านสักด้วยกัน ก็แอบอัดเพลง แต่งเพลง เขาก็อยู่กับผมตลอด นีโอก็ชอบร้องเพลงมากๆ เวลาเพลงเราทำกันเล่นๆ ก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำ ถ้าวันนึงมีคนสนับสนุน หรือมีแนวทางที่ดี ก็อาจได้เห็นซิงเกิลร่วมกัน ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน ก็ไม่ติดเป็นโน่ติณเพราะเป็นมานานแล้ว โน่ติณ ติณโน่ เรื่องให้ผมเป็นนายเอก ผมไม่รู้ดีกว่า (หัวเราะ) ผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลย เวลาอยู่ด้วยกันฟีลเพื่อนสนิทตลอด ไม่เคยคิดอะไรแบบนี้ไว้
ส่วนเรื่องเคมี ร้องเพลงส่งสายตา ผมไม่แน่ใจว่ารู้สึกหรือเปล่า แต่ก็รู้สึกดีที่ได้ทำงานร่วมกับเขา ร้องเพลงร่วมกับเขา มันเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วครับ ผมเลยไม่ได้คิดอะไรไว้ เวลาร้องเพลงรักมองหน้ากันก็ปกตินะครับ ไม่รู้เลย (หัวเราะ)
กระแสจับจิ้นพอรู้บ้าง แต่คิดว่าเป็นฟีลเพื่อนมากกว่าแหละ ไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับ ส่วนเรื่องซีรีส์วายไม่รู้บอสพูดจริงหรือเปล่า ถ้ามีงานเข้ามาผมก็พร้อมทำงานร่วมกับนีโอ เขาก็เป็นเพื่อนรักผมคนนึง รู้สึกว่าเราน่าจะไปได้ดีครับ (จูบเพื่อนได้?) เดี๋ยวมาตอบวันหลังได้ไหม (หัวเราะ) คิดก่อน ผมไม่เคยอะไรแบบนี้ด้วย ผมเคยเห็นบ้าง พี่อย่าถามเยอะผมเขินเนี่ย ไม่ต้องจ้องตาหรอก (หัวเราะ) เขินครับ ก็เล่นได้แหละ”
ปรับตัวงานคู่เยอะขึ้น ยังจ้างได้อีก
“งานคู่เยอะ ก็เริ่มปรับตัว ปกติไม่เคยไลฟ์สดเลย แต่นีโอเขาเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้ว เขาเป็นตัวสีสันเฮฮาของบ้านอยู่แล้ว ก็เป็นตัวเขาเอง เป็นตัวตนเขาเลย ผมก็เริ่มปรับตัวครับ เพราะปกติพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่อยู่กับเขาอะไรๆ ก็ง่ายขึ้นครับ เราก็เจอกันหน้างาน อย่างที่เห็นในไลฟ์ นั่นคือปกติของพวกเรา ซิงก์กันอัตโนมัติ ไม่ได้นัดอะไรกันเลย หน้างานเลย ปกติอยู่กันบ่อยอยู่แล้ว รู้ว่าเขาจะพูดจะเล่นอะไร
งานมีบ้างครับ แต่ยังรับได้อยู่เรื่อยๆ นี่เป็นฟีลลิ่งใหม่เหมือนกัน รับงานคู่นีโอ ก็ติดใจครับ ชอบๆ เขาก็เป็นเพื่อนสนิทผมมากๆ คนนึงเลยแหละ ชอบ จ้างได้อีกครับ (หัวเราะ) สนุกดีครับ”
ตื่นเต้นจะมีแฟนมีตติ้งครั้งแรก
“ก็เรียกว่าตื่นเต้นครับ เพราะเป็นครั้งแรก วันนั้นอะไรกะทันหันไปหมดเลย บอสก็เสนอมา พวกผมก็ดีใจที่กำลังจะมีแฟนมีตติ้งครั้งแรก สำหรับนีโอนี่กระโดดโลดเต้น (หัวเราะ) เขาดีใจมาก เขาพูดกับผมมาตลอดเขาฝันว่าอยากเป็นศิลปินนะเขาชอบร้องเพลง เขาพูดกับผมมานานมากแล้วว่าวันนึงเราต้องได้ขึ้นเวทีคู่กันนะ ต้องได้ร้องเพลงคู่กันนะ เมื่อวานก่อนบอกว่าเห็นไหมวันนึงเราต้องได้ร้องเพลงคู่กันนะ ตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ครับ”
เข้าใจเรือพายไปแล้ว คนอาจคาดหวังโมเมนต์ ตนพร้อมเสิร์ฟตลอด
“ผมไม่ได้มองไปที่จุดนั้นสักเท่าไหร่ ผมก็เป็นตัวผมเขาก็เป็นตัวเขานั่นแหละ แต่ว่าทุกคนจับจ้องจุดไหนที่จิ้นกัน ผมก็ไม่รู้เลยครับ ถามว่าพร้อมเสิร์ฟไหม พร้อมเสิร์ฟเสมอ พร้อมตลอดครับ นีโอเขาเต็มที่กับงาน เป็นคนนึงเฮฮาปาร์ตี้ อยู่กับเขาสนุกครับ”
มองเป็นโอกาส ในเรื่องร้ายมีเรื่องดี
“ผมมองว่ามันก็เป็นโอกาสนึง ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดี คิดว่าส่วนตัวผม ถ้ามองแต่เรื่องร้ายๆ เราก็จะเจอแต่เรื่องร้ายๆ ถ้าเรามองหาแต่สิ่งดีๆ เราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ ผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ต่างกันครับ เดินหน้าต่อครับ”
ยอมรับอยู่กับ “อาก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ” ห้ามโกหก
“จริงๆ ตั้งแต่อยู่ค่ายกับอาก๊อทมา เรื่องห้ามโกหกมีผลกับหลายๆ อย่างมาก อย่างพักผ่อนไม่เพียงพอนะ ทำไมเสียงไม่พร้อม ฉะนั้นเวลาเราพูดคุยเรื่องอะไรกันต่างๆ เราจะไม่โกหกกันเลย เพราะเรามีความฝันเดียวกัน เราพยายามไปด้วยกัน ทุกคนต้องไม่โกหกกัน เป็นเรื่องที่อาบอกตลอด เพราะส่งผลกับทีมด้วย ส่งผลกับมุมมองของอาด้วยว่าจะวางแผนยังไง อาสอนให้ทุกคนรักกันตลอด การที่ผ่านค่ายมาได้ อาฝึกอบรมมา ต้องคอยผลักดันกันตลอด วันนึงมีคนร้องไห้ วันนึงมีคนเสียใจ รู้สึกท้อ ทำไม่ได้ เราก็เป็นทีมนะ เราอยู่ด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราทำได้ นี่คือสิ่งที่อาสอน จริงๆ โฟกัสงาน อาอยากให้แยกงานกับเรื่องส่วนตัว จริงๆ อยู่ในค่ายเราก็ไม่ได้ออกไปไหนกันเลย ก็เลยอาจไม่ค่อยมีอะไรครับ”
ลุ้นผลตรวจดีเอ็นเอ 2 ก.ค. ใกล้วเข้ามาแล้ว
“ไม่กี่วันจะรู้ผลแล้ว ก็รอครับ เหมือนที่ทุกคนรอ อีกไม่กี่วัน สิ่งที่ยืนยันที่สุดคือผลทางวิทยาศาสตร์ครับ ตอนนี้พยายามไม่คิดอะไรมากกว่า เราก็ต้องทำมาหากินด้วย จริงๆ อัปเดตกับทางบ้านตลอด ทุกคนส่งกำลังใจให้ตลอดว่าไม่ต้องคิดมากนะ เราอยากขอบคุณทุกคนมาก ขอบคุณอาก๊อท ขอบคุณอามด คอยส่งกำลังใจให้คำปรึกษาตลอด ก็รอพร้อมกันวันที่ 2 ก.ค.ครับ
ตอนนี้ยิ้มได้มากขึ้นไหม จริงๆ ก็ถูกครับ ยิ้มได้มากขึ้นครับ ในด้านของผมมีคนที่รักและซัปพอร์ตผม อย่างที่ว่า ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีครับฟีดแบ็กหลังตรวจก็เช็กบ้าง จริงๆ พยายามหาอะไรทำ เช่นเล่นดนตรี ฝึกซ้อมมากกว่า แต่อาก๊อทก็โทร.มาถามทุกวันว่าเป็นยังไงบ้าง เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟัง ตั้งแต่ก่อนที่เรื่องนี้จะดังขึ้นมา”
บทเรียนใหญ่ที่เปลี่ยนมุมมอง ความคิด ทำให้โตขึ้น
“ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ใหญ่มากๆ ในชีวิตผม ก็อาจเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิดผม ทำให้ผมโตขึ้นในอีกระดับนึงเลย ผมรู้สึกว่าน่าจะส่งผลต่อชีวิตต่อจากนี้ของผม ผมเล่นโซเชียลไม่ค่อยเป็น เพิ่งมาเล่นตอนอยู่กับอาก๊อทนี่แหละ สิ่งที่ทำให้ผมเบาลง น่าจะเป็นคนคอยผลักดัน คอยซัปพอร์ตผมมากกว่า อย่างอามด ผจก. ก็คอยให้คำปรึกษาทุกอย่าง อาก๊อทก็ใส่ใจมากๆ ตั้งแต่สอบถามความจริงจากผมว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไง แต่ผมต้องมาอธิบายให้อาก๊อทฟัง ผมว่าส่วนนี้ทำให้ผมเบาใจได้มากกว่าครับ”
จากนี้จะคิดให้มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องมูฟออน บางเรื่องให้บทเรียนกับเรา
“ความสบายใจ ตอนนี้ 90 เปอร์เซ็นต์ ตอนแรกหนักเต็มร้อยเลยครับ ส่วนตัวเป็นคนคิดมากอยู่แล้ว ก็คิดอยู่ตลอด ก็คอยถามย้ำตัวเองตลอด เหมือนที่ทุกคนถามนั่นแหละ ผมไม่ได้มองถึงคำว่ามูฟออนเท่าไหร่ เพราะเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องมูฟออน ผมว่ามันให้บทเรียนกับเรา บางอย่างอาจต้องจำไว้ให้ดีเลยว่าอะไรควรทำ หรืออะไรไม่ควรทำ สำหรับผมนะ
หลังจากนี้ผมคงต้องใช้ชีวิตโดยคิดมากขึ้น อาจผ่านช่วงติณติณวัยเด็กมาแล้ว ต่อไปนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรต้องคิดมากขึ้นครับ”
รับเคยคิดว่าแม่ไม่รัก แต่หลังดรามา แม่ห่วงตนที่สุดแล้ว
“ครอบครัวปกติดุมากครับ แต่ทุกวันนี้คุณแม่โทร.มาสอบถามทุกวัน แม่ให้กำลังใจทุกการทำงาน ทุกไลฟ์ ทุกคอนเสิร์ตที่ออกไปเล่น ผมเคยคิดว่าคุณแม่รักผมหรือเปล่านะ คุณแม่ดุจัง แต่พอเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้น แม่เป็นห่วงผมที่สุดเลยครับ สุดท้ายก็วนมาที่ในเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีครับ”
ร้องไห้เสียใจพลาดทำให้คนที่คาดหวังต้องผิดหวัง
“จริงๆ ผมไม่ใช่คนเซนซิทีฟ ทั้งชีวิตนี้ผมร้องไห้น้อยมาก นี่น่าจะเป็นหนึ่งครั้งที่ผมร้องไห้ บางอย่างเราเห็นคนที่ผลักดันเรามา พยายามปลุกปั้นเรามา คาดหวังในตัวเราว่าเราจะไปได้ไกล แต่เรากลับทำพลาดบางอย่างที่ผมอาจทำให้เขาผิดหวัง เรื่องนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟกับผม เพียงแต่ว่าอยู่ในรายการ ไม่ทันเริ่มก็ท่วมท้นออกมาแล้ว ผมว่าเป็นน้ำตาแห่งความเสียใจผมไม่อยากทำให้แฟนๆ ที่รักซัปพอร์ตผม ไม่อยากทำให้อาก๊อท อามด ครอบครัวรู้สึกผิดหวังในตัวผมครับ ก็เลยต้องออกมาพูดแก้ต่างครับ”
วันนี้โตขึ้นอีกขั้นนึงแล้ว
“วันนี้อยากบอกว่า ผมอาจโตขึ้นมาอีกขั้นนึง อาจเป็นอีกบทนึงของชีวิตติณติณ ขอบคุณที่ซัปพอร์ตและเอ็นดูให้กำลังใจมาตลอด ขอบคุณมากๆ สำหรับหลายๆ อย่าง ขอบคุณความรักที่มอบให้”
โดนหลายคนเตือนให้ระวังเรื่องมองคน
“โดนมาหนักเลยครับ (หัวเราะ) เรื่องมองคน ผมโดนหลายคนเตือนมากเลยครับ ผมเป็นคนที่คิดในแง่บวกไปหน่อย ใครลำบากผมก็ชอบเข้าไปช่วยเหลือ บางทีอาจไม่ควร หรือผมอาจต้องมองจุดนี้ครับ ก็ต้องระวังตัวมากขึ้น ต้องปรึกษาคนรอบตัวมากขึ้น”
ไม่ต่อสัญญาแกรมมี่ โกลด์ อยากอิสระ 5 ปีเก็บไว้ในความทรงจำ
“ช่วงนี้พวกผมหัดเล่นดนตรี อยากทำวงดนตรีเพื่อว่าวันหนึ่งไว้เล่นดนตรีกันเอง อาก๊อทสนับสนุนให้ฝึกซ้อมเรื่องการเล่นดนตรีอยู่แล้ว เรื่องรวมวง 3 คน ยังไม่ได้คิดไว้เลยครับ แค่อยากเล่นดนตรีด้วยกัน หาทำอะไรไปเรื่อยครับ
เรื่องต่อสัญญาก็มีคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้ว ว่าอยากลองทำอะไรอิสระมากขึ้น อยากลองทำอะไรใหม่ๆ ทดลองอะไรใหม่ๆ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาอยู่กับแกรมมี่ก็รู้สึกอบอุ่นมาตลอด แต่ส่วนการตัดสินใจของเราทั้ง 3 คนก็คือว่าอาจไม่ได้ต่อสัญญากับแกรมมี่ติณติณยังอยากร้องเพลงเหมือนเดิม ชีวิตก็ยังเป็นการร้องเพลง เล่นดนตรีเหมือนเดิม แค่อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ จากติณติณมากขึ้นครับ
จริงๆ ได้คุยกันทั้งวงครับ อยู่กันมา 5 ปีแล้ว แต่ละคนวางแผนแนวทางกันยังไง จริงๆ ต้องบอกว่า 5 ปีที่เราอยู่ด้วยกัน เราผ่านอะไรมาด้วยกัน จริงๆ ก็แอบเสียใจแหละแต่เราก็พูดคุยกันว่าเรามีแนวทางเดินหน้าต่อยังไง ผมว่า 5 ปีที่ผ่านมาก็เป็นความทรงจำที่ดีและอยากเก็บไว้ในความทรงจำครับ จริงๆ คุยกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเรื่องแยกกันทำงาน อาก๊อทก็ถามความรู้สึกตลอดว่าทำงานเป็นยังไงบ้าง วางแผนชีวิตยังไง อัปเดตกับอาก๊อทตลอดครับ ข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ไม่ต่อสัญญา เรื่องสัญญาตั้งใจไว้นานแล้วครับ”