จังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานแสดงสินค้า ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2569 ณ GRAND HALL ชั้น 1 ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นเวทีรวบรวมสินค้า GI สินค้าดี สินค้าเด่น จาก 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร) เช่น ทุเรียนภูเขาไฟ หอมแดงกระเทียมศรีสะเกษ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์อำนาจเจริญ หมูยออุบลราชธานี ปลาส้มยโสธร หมอนขิด เสื่อกก เสื้อผ้าพื้นเมือง และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย จำนวน 40 คูหา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ
นายปริญญา กำแหง พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นับเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคอีสานตอนใต้ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีเอกลักษณ์ เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผลไม้ทุเรียน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย งาน ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต จัดขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
แสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่งดงาม ภายในงาน มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและร่วมลุ้น อาทิ กิจกรรม แชะ แชร์ โชว์ กิจกรรมนาทีทองและกิจกรรมจับรางวัลลุ้นโชค รวมถึง
การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ทุกวัน
24 มิถุนายน – เก่ง ธชย
25 มิถุนายน – หญิง ธิติกานต์
26 มิถุนายน – แอ้ม ชลธิชา
27 มิถุนายน – ศาล สานศิลป์
28 มิถุนายน – เก๋ วรรณ์ฐกานต์
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งที่อยู่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมชม ชิม ช้อป งานแสดงสินค้า ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2569 ณ GRAND HALL ชั้น 1 ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ