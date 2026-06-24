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ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานแสดงสินค้า ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2569 ณ GRAND HALL ชั้น 1 ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นเวทีรวบรวมสินค้า GI สินค้าดี สินค้าเด่น จาก 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร) เช่น ทุเรียนภูเขาไฟ หอมแดงกระเทียมศรีสะเกษ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์อำนาจเจริญ หมูยออุบลราชธานี ปลาส้มยโสธร หมอนขิด เสื่อกก เสื้อผ้าพื้นเมือง และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย จำนวน 40 คูหา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ 
 
นายปริญญา กำแหง พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นับเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคอีสานตอนใต้ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีเอกลักษณ์ เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผลไม้ทุเรียน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย งาน ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต จัดขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

แสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่งดงาม ภายในงาน มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและร่วมลุ้น อาทิ กิจกรรม แชะ แชร์ โชว์ กิจกรรมนาทีทองและกิจกรรมจับรางวัลลุ้นโชค รวมถึง
การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ทุกวัน
24 มิถุนายน – เก่ง​ ธชย
25 มิถุนายน – หญิง​ ธิติกานต์
26 มิถุนายน – แอ้ม​ ชลธิชา
27 มิถุนายน – ศาล สานศิลป์
28 มิถุนายน – เก๋ วรรณ์ฐกานต์

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งที่อยู่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมชม ชิม ช้อป งานแสดงสินค้า ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2569 ณ GRAND HALL ชั้น 1 ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ












ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต
ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต
ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต
ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต
ISAN RIVER LINK เชื่อมพลังเศรษฐกิจอีสาน โขง ชี มูล สู่อนาคต
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