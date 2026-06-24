เซอร์ไพรส์มาก! “ณวัฒน์” ให้ผ่าน “อิงฟ้า” คบ “ปอป้อ” ยินดีให้เปิดตัวเป็นแฟน

“บอสณวัฒน์” ให้ผ่าน! “ปอป้อ” เป็นแฟน “อิงฟ้า” ลั่นทำไมจะคบกันไม่ได้ เป็นชีวิตจริงปล่อยให้เลือกตามที่ชอบ ส่วนการแสดงก็อีกเรื่องนึง ชมปอป้อราศีดี มีสติสตัง มีฝีมือ บอกคบกันไม่จำเป็นต้องเปิดตัวแต่ถ้าปอป้ออยากเปิดตัวแล้วตนก็ยินดีให้เปิด
ทำเอาแฟนคลับทั้งเซอร์ไพรส์และสงสัย เมื่อ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ตอบแฟนๆ ขณะไลฟ์สดขายของกับคำถามที่แฟนๆ ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “อิงฟ้า วราหะ”กับ “ปอป้อ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย” นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยระดับโลก คบกันอยู่? ปอป้อถึงไปอยู่ที่บ้านอิงฟ้า และไม่รู้มือลั่นหรืออย่างไรปอป้อชอบแท็กหาอิงฟ้าแล้วลบออก บอสณวัฒน์ตอบคำถามนี้อย่างอารมณ์ดี ยินดีให้ปอป้อเปิดตัวเป็นแฟนอิงฟ้า
“ปอป้อแฟนอิงฟ้า บอสให้คบกันแล้วใช่ไหม ถึงไปอยู่ที่บ้าน จะอยู่ที่ไหนก็ได้ครับ ตามสบาย(หัวเราะ) อันนี้เป็นชีวิตจริงไง ส่วนการแสดงก็อีกเรื่องนึงไง นึกออกไหม แล้วทำไมถึงคบปอป้อไม่ได้ ไม่เข้าใจ เพราะอะไร อายุเขาก็ไม่ใช่น้อยๆ กันแล้ว ทำไมจะคบไม่ได้แล้วจะให้อิงฟ้าเป็นแฟนใคร เอาดีๆ อยากให้อิงฟ้าไปเป็นแฟนใคร เขาก็ต้องไปคบคนที่เขาชอบ ก็เขาชอบแบบนี้ แล้วจะให้อิงฟ้าไปคบกับคนที่เขาไม่ชอบแล้วเขาจะไปยังไง
ชีวิตจริงก็ต้องปล่อยให้เขาเลือกเอง ส่วนการแสดงก็เพื่อความบันเทิงของทุกคนเท่านั้นเอง หลังบ้านจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะ พี่ฟ้าบอกว่าทำงานหาเงินแล้วค่อยมีแฟน แล้วมีแฟนมันต้องเสียเงินเหรอ มันก็ไม่ต้องเสียเงินอะไร (หัวเราะ) โดยเฉพาะแฟนที่มีสติสตัง แฟนที่มีฝีมือ ปอป้อเป็นพรีเซ็นเตอร์หลายตัวนะ ดังนะ ให้อิงฟ้าไปมีความสุขบ้างเถอะปอป้อแฟนอิงฟ้า พิมพ์ไป พิมพ์เลย
ผมเคยเจอปอป้อแบบไกลๆ ยังไม่ได้คุยกัน น้องน่ารักมาก เป็นคนมีราศีดีมาก น้องเป็นคนมีสติสตังดีมาก อยากให้อิงฟ้าเปิดตัวกับปอป้อ จะเปิดทำไมครับ คนเป็นแฟนกันไม่จำเป็นต้องเปิดตัวก็ได้นะ ถ้าแฟนตัวจริงไม่จำเป็นต้องเปิดตัว แต่ถ้าแฟนตัวปลอมก็เล่นเกมกันไป โอเคไหม ปอป้ออยากเปิดแล้วเหรอ ก็ไปบอกปอป้อสิ ถ้าปอป้อจะเปิดตัวผมยินดี”