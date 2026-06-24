“ณวัฒน์” เผย “หนิง ปัทมา” ร้องไห้ตลอด ยันไม่ใช่เมียน้อย ไม่เคยมีอะไรกับ “เป็ก สัณณ์ชัย” ท้า “โย” มีรูปเด็ดปล่อยมาให้หมด ชี้ “ธัญญ่า” วู่วาม ทำบานปลาย

“ณวัฒน์” เผย “หนิง” ร้องไห้ตลอด ยันไม่ใช่เมียน้อย ไม่เคยมีอะไรกับ “เป็ก” ดูแชตหมดแล้วไม่ส่อเค้าผัวเมีย ชี้คำพูด “ธัญญ่า” กระทบชื่อเสียง ทำถูกยกเลิกงาน ลั่นถ้าพลาดโอกาสรับรางวัลลูกกตัญญู จะเป็นตราบาปตลอดชีวิต ท้า “โย” มีรูปอะไรโพสต์มาให้หมด จะได้จบกันไป
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนจับตา สำหรับดรามาความสัมพันธ์ระหว่าง “หนิง ปัทมา” มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 กับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” หลัง “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เข้าไปคอมเมนต์ถามกลางโซเชียล จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดวันนี้ (24 มิ.ย.) ได้เจอ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสใหญ่ของเวทีมิสแกรนด์ ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้อีกครั้ง หลังไลฟ์ฟาดเดือดไปเมื่อวาน โดยยืนยันจุดยืนว่า “Save หนิง” เพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าใครถูกหรือผิด แต่ถ้าหากว่าหนิงผิดจริง ตนก็พร้อมจะจัดการให้
“จริงๆ เรื่องนี้มันจำเป็นต้องพูดนะ ก่อนที่เราจะพูดกันไปมากกว่านี้ ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่ผมต้องพูด เพราะว่าตัวหนิง ปัทมา เองเซ็นสัญญาอยู่กับเรา เป็นศิลปินเรา ข้อที่ 2 ตัวผมเองแล้วก็ชื่อเวทีถูกพาดพิงอย่างหนักมาก ถึงตอนนี้ตัวผมเองก็ถูกเอาไปแขวนเล่นในทวิตฯ ในไหนเต็มไปหมดเลย ถึงขนาดดุด่า แขวนว่า เวที Miss Grand Thailand ผู้หญิงที่มาประกวดส่วนมากก็เป็นแบบนี้แหละ คือมันก็เยอะเกินไป ผมก็ต้องออกมาปกป้องในสิทธิ์ของผม เพราะบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเขา ทำไมเราต้องไปยุ่ง ครอบครัวเขาก็คือครอบครัวผมล่ะครับ
เพราะฉะนั้นผมชัดเจนนะ ก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องอื่นต่อไป มันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรม อย่างวันนี้ก็มีการยกเลิกงานของหนิง ถึงแม้จะเป็นงานคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่ มันก็อาจจะมีผลกระทบ สมาคมเมียหลวงก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เจ้าของธุรกิจเขาอาจจะคิดไปไกลว่าเออ กลายเป็นว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย แล้วก็ผู้หญิงสองคน มันก็เป็นเรื่องบานปลาย ผมก็เลยต้องขออนุญาตพูดถึงนะครับ”
ถ้าพิสูจน์แล้วว่า “หนิง” ทำให้บ้านแตก หรือเป็นมือที่สามจริง จะช่วยจัดการเอง
“เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เพิ่งมี ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนนะครับ ถ้าบทพิสูจน์ออกมาแล้ว หนิงมีส่วนที่ทำให้บ้านเขาแตก หรือกลายเป็นมือที่สาม หรือบางคนเขียนแบบน่ากลัวมากว่าเป็นเมียน้อย ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ ผมก็จะช่วยจัดการให้ ผมพูดไปแล้วตั้งแต่แรก ผมไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ ครอบครัวเขาอยู่ดีๆ แล้วไปทำให้ครอบครัวเขาแตกแยก ต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้แบบชัดเจน แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ ครอบครัวนี้เขาก็จะมีบรรยากาศแบบนี้อยู่ตลอดเวลา หนิงไม่ได้เป็นเหยื่อคนแรก ที่ถูกลากมาในวงเสวนา ลากมากลางสี่แยกแบบนี้
ต้องเรียนด้วยความเคารพ ว่ารู้จักกับคุณเป็กพอสมควร พี่เป็กเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี และพี่เป็กเป็นคนที่ใช้คาแรกเตอร์นี้มาตั้งแต่วัยรุ่น ก็คือดูแลน้องๆ ดูแลสาวๆ การดูแลผมมั่นใจนะครับว่า ตามสไตล์พี่เป็กเนี่ยมันก็มีแหละ อาจจะมีจีบบ้าง หยอกบ้าง ล้อบ้าง แต่โดย overall แล้ว พี่เป็กไม่ได้รู้จักคนน้อยๆ รู้จักคนในจำนวนมาก แล้วพี่เป็กก็ยืนคาแรกเตอร์แบบนี้มาโดยตลอด เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วย เหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนิง เช่นเดียวกันครับ”
เผย “หนิง” ยืนยันเอง ไม่เคยมีอะไรกับ “เป็ก” และไม่ได้อยู่ในสถานะเมียน้อยหรือแฟน
“หนิงยืนยันนะครับ ว่าหนิงไม่เคยมีอะไรกับพี่เป็ก ไม่ได้อยู่ในสถานะเมียน้อย และแฟน หนิงยืนยันแบบนี้กับผม เมื่อสักครู่ก็โทร.หาหนิงอีกครั้งหนึ่ง หนิงช่วยยืนยันกับพี่แบบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะ ซึ่งพรุ่งนี้ก็รอคุณเป็ก ที่จะยืนยันว่าเป็นสถานะอะไร อันนี้ก็รอการพิสูจน์ แต่ว่าสิ่งที่ธัญญ่าเขี่ยประเด็นขึ้นมา โดยการไปถามกลางวงโซเชียลแบบนั้นน่ะ มันก่อให้เกิดความเสียหายกับหลายๆ คน มันก็เลยกลายเป็นประเด็น ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มีผลกระทบ แล้วธัญญ่าเองก็ต้องยอมรับนะครับ ว่าอาจจะวู่วาม หรือด้วยอารมณ์แบบไหนไม่ทราบ
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมานี้ มันจะเกิดจะเกิดหลายครั้งแล้ว ตอนประกวด Universe ชลบุรี ปีที่แล้ว มันก็เหมือนจะเกิด มันมีฮึ่มๆ อยู่หลังบ้าน เพราะฉะนั้นก็ให้มันเกิดไป แล้วก็ต้องช่วยกันออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนด้วย ว่ามีอะไรที่เป็นหลักฐาน ที่แสดงถึงการกระทำใดๆ ที่มันมากกว่าการที่ได้เจอกันตามที่สาธารณะ มีภาพบนเตียงไหม มีเรื่องความสัมพันธ์ มีแชตหลุดไหม ที่นัดกันไปมีความสุขที่ไหน อะไรอย่างไร จากที่ทราบมาก็คือ มีไปบ้าง คือการไปที่เจอตามต่างจังหวัดก็มี ต่างประเทศก็ได้ แต่ว่าก็มีแค่ครั้งเดียว แต่ทั้งคู่ก็ยืนยันนอนยันนะครับ เราก็จะต้องถือตามคำยืนยันของน้อง น้องก็ยืนยันว่าไม่ได้เลยเถิดไปถึงตรงนั้น
(ก่อนหน้านั้น “หนิง” เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ไปกับ “เป็ก” แต่สุดท้ายกลับมีภาพที่เชียงใหม่?) หนิงบอกเคยไปนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าไปไหนบ้าง อย่างอเมริกาหนิงก็ยอมรับ คือประเด็นผมว่ามันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมา ก็คือตัวละครแฟนเก่าของหนิง ผมพูดชื่อได้นะ เพราะอย่างน้อยเขาก็โพสต์แล้ว คือชื่อโย คือโยเนี่ย หนิงก็ยอมรับนะว่าเคยคบกันประมาณปี 65 แล้วก็คบกันอยู่ประมาณปีกว่าเกือบสองปี แล้วก็ไม่ไหว พอไม่ไหวปั๊บ หนิงเขาก็จะหยุดความสัมพันธ์ เพราะว่ามีหลายๆ เรื่อง พอหยุดความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกไม่จบ ผู้ชายไม่จบ จริงเท็จยังไง โยก็สามารถออกมาพูดได้นะครับ
พอไม่จบมันก็เกิดการตามตื๊อ ตามเกี่ยวข้อง ตามรังควานกันไปมา ถึงขนาดมีแชตที่จะข่มขู่ว่าจะเปิดภาพ ถ้าไม่กลับมาหา หรือไม่ยอมคืนดี ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในใจของหนิงมาตลอดที่หวาดกลัว แล้วก็มีการที่ส่งสัญญาณบางอย่างที่จะเผยแพร่ภาพบางประการ ซึ่ง ถามว่ากลัวไหม ก็คุยกับหนิงแล้ว หนิงบอกไม่ได้กลัวครับ ไม่เคยมีภาพที่มากกว่าภาพปกติที่คนทั่วไปที่เป็นแฟนทำกันได้ ไม่มีภาพลามกอนาจาร แต่ว่าหนิงเองก็กลัวว่าจะเสียเครดิต ก็ยอมๆ กันไป แล้วอยู่ๆ โลกมันกลมครับ พี่เป็กก็อาจจะแบบ เฮฮาปาร์ตี้ เทคแคร์
แล้วภาพของโย ก็ไปปรากฎร่วมกับคุณธัญญ่า ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหม นั่นคือเหตุการณ์เมื่อเมษายน คำถามของผมว่า ทำไมโลกมันต้องกลมแบบนี้ แฟนเก่าของหนิง ที่พยายามสะบัดเท่าไหร่ก็ยากมากที่จะหลุด ผู้ชายบอกคบ 4 ปี หนิงยืนยันว่าปีกว่าๆ ก็ไม่ไหวแล้ว เพราะพามหาปัญหามาสู่น้องค่อนข้างเยอะ แล้วก็อยู่ไปก็เสียความรู้สึก เสียอารมณ์ และเสียประสาท แต่ว่าผู้ชายก็คิดว่ายังไม่เลิก ก็เป็นแบบนั้น
แล้วทำไมผู้ชายคนนี้ต้องไปรู้จักธัญญ่า แล้วทำไมจะต้องไปเจอ หลายคนบอกว่าไปเจอกันโดยบังเอิญที่งาน แต่ลักษณะเสื้อผ้าไม่ได้ไปงานนะครับ เหมือนกับไปคุยอะไรกัน แล้วทำไมมันต้องบังเอิญไปหมดเลย บังเอิญว่าโพสต์ แล้วบังเอิญว่าธัญญ่าจะต้องไปคอมเมนต์ดักจังหวะ โดยส่วนตัวผมก็รักธัญญ่านะ เคยทำงานด้วยกัน เคยรู้จักกัน ก็อยากให้น้องใจเย็นๆ เพราะว่าน้องก็ต้องรู้อยู่ ว่าทุกคนอยู่ในสถานะอะไร ไม่มีใครแย่งพี่เป็กไปได้หรอก เพราะยังไงพี่เป็กก็เป็นสถานะพ่อของลูก
ผมอยากให้ธัญญ่านึกถึงลูกมากๆ แล้วนึกถึงข้อเท็จจริงด้วย คือผมว่าน้องก็รู้จักพี่เป็กดี พี่เป็กก็เป็นผู้ชายแบบพี่เป็ก เป็นผู้ชายที่ ร่าเริง เทคแคร์ แล้วก็แจกจ่ายความสุขไปทั่ว คำว่าแจกจ่ายไม่ได้หมายความว่าไปมีเมียน้อยนะ หมายความว่าคนที่ชอบผู้หญิงอย่างนี้ เขาก็จะแบบเฮฮา เขาชอบผู้หญิงสวย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปมีอะไรกับทุกคนที่คุยด้วย เพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อจนเกินไป
ผมเคารพในสิทธิ์ของเมียหลวงนะครับ แต่เมียหลวงที่ถูกต้องก็ควรต้องเทคแคร์สามีด้วย สมมติอันนี้ยกตัวอย่าง ถ้าเมียหลวงไม่ได้อยู่กับสามีเป็นสิบๆ ปี แล้วจะให้สามีนั่งวิปัสสนาอยู่ในบ้านเหรอครับ มันก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วย อะไรที่เป็นความสุขหรือเป็นแค่เรื่องแค่นี้ ถ้าเกิดเขี่ยมาเป็นประเด็นปั๊บ มันจะกลายเป็นเรื่องปัญหาของสังคมในครอบครัว ถ้าจะเป็นสังคมแบบครอบครัว ก็ไม่ควรจะออกมาเล่นอยู่ข้างนอก เพราะฉะนั้นต้องเห็นใจคนที่อยู่ข้างนอก ที่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ”
ไม่ได้มีการพูดคุยกับ “ธัญญ่า” แต่คาดหวังว่าพรุ่งนี้ “เป็ก” จะพูดในสิ่งที่ชัดเจนและถูกต้อง
“ผมไม่ได้คุยกับคุณธัญญ่าครับ แต่ว่าผมคาดหวังว่าพรุ่งนี้คุณเป็กน่าจะพูดในสิ่งที่ชัดเจนและถูกต้อง เพราะผมยังมีความเชื่อมั่นในเป็กอยู่ ในฐานะที่คนพอรู้จักกัน ผมยังเชื่อมั่นว่าเป็กเองเป็นคนที่อกสามศอก รับความจริง แล้วก็สู้ความจริง แล้วก็มีใจนักเลงพอที่จะกล้ารับ ถ้าทำก็รับ ถ้าเกิดสมมติว่า ยืนยันว่าหนิงเคยเกี่ยวข้องในฐานะชู้สาว ในฐานะแฟน ก็พูดมาเลยครับ เรายินดีจะลงโทษหนิง เรายินดีที่จะตกเป็นเหยื่อ เพราะความผิดพลาดของผู้หญิง แต่ถ้ามันไม่ใช่ ก็หยุดซะทีเถอะครับ อย่าตกเป็นเหยื่อของผู้ชายคนแรก ที่ต้องใช้คนอื่นมาบัญชาการให้ทำให้สังคมมันเปลี่ยนแปลง
โดยส่วนตัวผมคิดว่าธัญญ่าอาจจะวู่วาม แล้วฟังคนอื่น หมายถึงผู้ชายคนแรก จนรู้สึกตกอกตกใจจนเกินไปหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจ ถึงได้รีแอ็กออกมาเป็นแบบนั้น ตามคำพูดในโพสต์ ผมว่าชีวิตมันผ่านมานานแล้วนะ แล้วเรื่องที่เขาไปเจอกันในที่ต่างๆ เนี่ย มันก็ผ่านมาเป็นปีแล้ว แล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับ ก็รู้นะครับ เพราะว่ามันก็ไม่ได้ปิดซะทีเดียว แล้วเป็กเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบ มานั่งคุยกับใครคนเดียว เขาก็คุยไปทั่ว การคุยไปทั่วไม่ได้หมายความว่า เขาจะต้องมีเมียไปทั่ว ทำยังไงได้ก็หนิงมันสวย คนที่ชอบผู้หญิงสวยก็ต้องคุย แล้วไม่ใช่เป็กคนเดียวที่คุย มีอีกหลายคนที่พยายามหยอดหนิง พยายามคุยกับหนิง เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามิสแกรนด์มันสวยไง อันนี้มันเรื่องจริงนะครับ”
ถ้าผิดแบบรุนแรงจริงๆ ก็พร้อมปลด
“ต้องขอดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนครับ ก็ได้ตั้งแต่ไม่รับงาน ฟีดงาน ทำได้ทุกอย่าง หลายคนก็กระหน่ำกันใหญ่ว่าอยากให้ปลด ถ้ามันรุนแรงถึงขนาดจะต้องปลด ก็ได้ครับ แต่ต้องดูสาเหตุรุนแรงเพียงพอหรือเปล่า ผมวอนที่ผมพูดนะครับว่าหนึ่ง แค่ประโยคเดียวของธัญญ่า แล้วพี่เป็กล่ะ แค่นั้นเอง แล้วทำไมหนิงกลายเป็นเมียน้อยไปทันทีเลย อย่าอินกับ มุนินทร์ มุตตา อะไรของคุณมากจนเกินเหตุ บางทีในละครมันก็อีกแบบหนึ่ง แต่เรื่องจริงมันอัปไซด์ดาวน์ก็ได้ บางทีในละครคุณบอกว่า เมียหลวง เมียน้อย เมียน้อยจะต้องผิดอยู่เสมอ แต่ว่าในชีวิตจริงมันก็อาจจะตรงกันข้ามก็ได้ใครจะรู้
แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมส่งเสริมให้คนมีเมียน้อย ผมไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงไปแย่งสามีใคร ไปเป็นเมียน้อยใคร แต่คุณก็ต้องฟังข้อเท็จจริงกันบ้าง เพราะว่าคุณไม่ฟังข้อเท็จจริง คุณลงโทษหนิงเลย ผมก็เลยต้องโพสต์ว่า Saveหนิง ไว้ก่อน เพราะเรายังไม่รู้รายละเอียดที่ลึกซึ้งไปมากกว่านั้น แล้วก็อย่าเพิ่งเอาแค่คำพูดของธัญญ่าคำเดียว ซึ่งจุดประกายให้สมาคมเมียหลวงแห่งประเทศไทย รวมถึงคนที่คอยจ้องจิกจ้องตีได้จังหวะ แล้วก็ตีกันจนแบบไม่มีที่จะยืน ผมว่าอันนี้มันก็ไม่แฟร์จนเกินไป ก็ฝากไว้ด้วยว่าคุณต้องฟังให้หมดก่อน แล้วค่อยมาลงโทษกัน ก็ฝากถึงพี่เป็กด้วย เรียกพี่ก็แล้วกันแต่ก็พอๆ กันแหละอายุ พรุ่งนี้ยังไงก็ขอความชัดเจนด้วย แล้วก็ฝากถึงธัญญ่าด้วยนะ เป็นคนเขี่ยบอลแล้วเนี่ย จะบอกว่าขออยู่นิ่งๆ ไม่ได้นะ ยังไงธัญญ่าเองก็ต้องมาโพสต์อะไรต่อท้ายในโซเชียลเป็นการปิดงานให้ด้วย”
ถ้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้แล้ว ก็อยากให้เป็นเคสตัวอย่าง
“คือคนในสังคมนี้ ผมก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องเรื่องของกฎหมายหรอกครับ ขอให้เคสนี้เป็น Case Study สุดท้าย ถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆ ก็จงรู้ว่านี่คือบุคลิกของคนคนหนึ่งที่เป็นเรื่องปกติ หมายถึงว่าผู้ชายที่เขามีฐานะ มีสังคม ชอบบันเทิง ชอบหยอด ชอบผู้หญิงน่ารักๆ ชุ่มชื่นหัวใจ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเมียน้อยทุกคน ผมก็ไม่รู้นะ แล้วก็ขอร้องว่า ถ้ามันจะมีเรื่องของเมียหลวงเมียน้อย หรือมันมีเมียมากกว่า 1 คน ทำไมไม่โทษผู้ชายกันบ้าง
เมื่อวันผมไม่ชอบคอมเมนต์หนึ่ง ที่มาคอมเมนต์ขณะผมขายของ คือคอมเมนต์เยอะมาก ก็รู้อยู่แล้วผู้ชายไม่ดี แล้วผู้หญิงยังหน้าด้านไปคบ เพื่ออะไรครับ ทำไมไปว่าผู้หญิงตลอดเวลา รู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนแล้วทำไมไปคบ ทำไมว่าผู้หญิงตลอดเวลา ทำไมไม่พูดล่ะครับ ว่าผู้ชายรู้ว่ามีเมียมีลูกอยู่แล้ว แล้วทำไมไปคุยกับผู้หญิงอื่น มันต้องเป็นแบบนี้ นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกมันไม่แฟร์ มันจะต้องคุยว่าสารตั้งต้นคือใครด้วย
แต่เคสนี้ยืนยันนะครับ ว่ายังไม่ได้สรุปว่าใครผิดถูก รอพรุ่งนี้พี่เป็กเป็นคนสะสางให้ แล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไร ผมก็ไม่ได้ขออะไรครับ ก็จบ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ธัญญ่าโพสต์นิดหนึ่ง ว่าขออภัยที่โพสต์คำนี้ แล้วทำให้ทุกคนเดือดร้อน ผมก็ถูกยกเลิกงานของหนิง แล้วหนิงกำลังเสนอเป็นลูกกตัญญูของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็มีคำถามมา คุณรู้ไหมธัญญ่า ว่าการที่คุณพิมพ์แบบนั้นน่ะ มีผลกระทบต่อบริษัท MGI ภาพลักษณ์ การถูกยกเลิกงานคือเงิน ฐานะในสังคม
หนิงกับวีนา (ปวีนา ซิงค์) ได้เสนอชื่อเป็นลูกกตัญญูในปีนี้ แต่ว่าทางสภาสังคมสงเคราะห์ก็มีหนังสือโต้แย้งมา ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะขาดคุณสมบัติ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบจากธัญญ่าโดยตรง ก็คือเหมือนธัญญ่าได้ทำลาย ไม่ว่าจะชอบทำหรือไม่ชอบทำ ทำลายผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะเติบโตขึ้น ด้วยคำสั้นๆ แค่นี้ แล้วถ้าเกิดน้องถูกปฏิเสธการได้รับรางวัลนี้ขึ้นมา มันก็จะเป็นตราบาปของธัญญ่าตลอดไป ซึ่งธัญญ่าเองก็มีลูกสาวอยู่ ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ตัวน้องธัญญ่าก็ต้องรู้นะ ว่าน้องธัญญ่าปฏิบัติตัวและอยู่กันแบบไหน ก็ควรจะอยู่ในเงื่อนไขที่มีความสุข คนเราถ้าทุกข์ ก็อย่าอยู่มันเลย ง่ายนิดเดียว
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากด้วยนะครับ ว่าคำพูดบางคำ อาจจะทำร้ายผู้หญิงด้วยกันเองเยอะเกินไป คำพูดเดียวของธัญญ่า ที่พิมพ์ทำร้ายผู้หญิงให้คนเรียกหนิงว่าเมียน้อยเยอะมากๆ นะครับ แล้วว่าแกรนด์ว่าเป็นบริษัทที่ผลิตผู้หญิงแบบนี้ แล้วยกเลิกงาน แล้วตอนนี้สภาสังคมสงเคราะห์ ก็จะยกเลิกรางวัลลูกกตัญญูปีนี้ ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะยกเลิกได้ไหม เพราะผมก็บอกว่าผมขอโต้แย้ง ขอส่งรายละเอียด นี่คือเอฟเฟกต์ซึ่งธัญญ่าต้องรับผิดชอบ แล้วฝากไปถึงพี่เป๊กด้วยว่า ต้องดูแลคนในบ้านให้ดี อย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับ”
ยืนยัน “Save หนิง” เหมือนเดิม เพราะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครถูกใครผิด
“เซฟหนิงสิครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้สรุป เราจะไปเซฟใครไม่ได้”
เผยตอนนี้ “หนิง” ร้องไห้ตลอด ได้ตรวจสอบแชตแล้ว ไม่มีคำไหนที่ส่อเค้าเป็นผัวเมีย
“ร้องไห้ตลอดครับ เมื่อกี้โทร.ไปคุยก็ร้องไห้ แต่เขาเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วนะครับ ถ้าพี่เป็กมีคำหวานในแชต มีคำจีบ มีคำแสดงถึงฐานะ เอาออกมาให้หมดเลย ให้ธัญญ่าไปเอาแชตของพี่เป็กกับหนิงมาเลย หนิงมีเก็บไว้หมดแล้ว ผมให้แคปเจอร์ไว้หมดเกลี้ยง ไม่มีคำไหนเลยผมตรวจแล้ว ที่แสดงถึงการส่อเค้าเป็นผัวเมีย มีแต่ เฮฮา หางานให้ แล้วก็ก้อร่อก้อติก อันนี้เราพูดกันภาษาชาวบ้านนะ สวยจังวันนี้ มันเป็นเรื่องปกติ
แต่ถ้าคุณเจอคำไหนที่มันแสดงถึงเรื่องอื่น ก็เอามา มาเปิดกันเลย มันจะได้จบ หรือคุณมีรูป ที่ไม่ใช่รูปที่สนามบิน รูปสาธารณะมันไม่ได้หรอกครับ มันเป็นเรื่องที่อย่ามาประมวลเหตุกันเอง ผมว่าผู้ชายคนแรกขี้หึงจนผิดปกติ จนไปปั่นผู้หญิงของใครบางคน จนเสียเสถียรภาพ แล้วเล่นด้วย ผลลัพธ์ก็เลยมาเละตุ้มเป๊ะกันไปหมด ก็อยากให้ระมัดระวัง อย่าตกเป็นเหยื่อของใครบางคน เพราะผมเห็นแชตของผู้ชายคนแรกแล้ว ก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะครับ”
บอกแค่ตั้งข้อสังเกต แต่จริงเท็จยังไม่รู้
“ผมแค่ตั้งข้อสังเกต จริงหรือเท็จผมไม่รู้ ไม่ต้องสืบหรอกครับ ก็ได้อ่านแชตหมดแล้วก็เข้าใจครับ จพต้องไปสืบทำไม เพราะความสัมพันธ์ทุกอย่าง อ่านจากข้อความที่ส่งไปส่งกลับก็เข้าใจได้”
ถ้าจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นจริงๆ ทุกคนก็จะได้ตาสว่าง
“ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ก็ให้ทุกคนตาสว่างขึ้นก็ได้ แต่หนิงเขาเลิกมานานแล้ว ก็ต่างคนต่างไปเถอะครับ เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีอาชีพ ก็ไปทำอาชีพ ไม่ต้องมานั่งสุมไฟแฟนเก่ากับเมียหลวงบ้านไหนหรอกครับ แมนจริงก็มาลุยกันเลย อย่าใช้ผู้หญิงมาบังหน้า อย่าใช้อิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งถ้าทนไม่ไหวก็อาจจะฟ้องกลับโยก็ได้ แต่ว่าคิดว่าไม่ทำนะ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าให้มันจบๆ กันไปดีกว่า”
แคปไว้หมดแล้วคอมเมนต์ที่เข้ามาด่า แต่คงไม่ฟ้องเพราะเสียเวลา ท้า “โย” มีรูปอะไรปล่อยมาให้หมด
“แค่แคปๆ ไว้ อย่าเลย เอาตรงๆ ผมเป็นคนไม่ค่อยจะอยากจะทำเรื่องอะไรที่มันไร้สาระจนเกินไป เสียเวลา ถามว่ามีสาระไหม มี ด่าผมกลางไลฟ์ เวลาผมขายของก็ด่า ผมเถียง ผมอธิบายก็ไม่ได้ ก็ด่าอีก ด่าซ้ำซาก ก็แคปๆ เก็บไว้ขำๆ แต่ว่าอยากจะทำไหม ไม่อยากครับ แต่อยากให้ทุกคนยืนอยู่บนความจริงดีกว่า เดี๋ยวความจริงมันจะออกมา แล้วก็ตั้งข้อสงสัยบ้าง เดี๋ยวพรุ่งนี้รอพี่เป็กก็ได้ ถ้าพี่เป็กพูดแบบไหน ก็แบบนั้น แล้วก็วอนทุกคนด้วย ว่ามีหลักฐานอะไรก็เอาออกมา โยมีรูปอะไรอีกกับหนิงเอาออกมาเลย โพสต์เลย โพสต์ให้หมด มีรูปอีกกี่เข่งโพสต์ให้หมด จะรูป จะรูปหอม รูปจูบ รูปทำอะไร เอามาให้หมด พร้อมรับ หนิงก็พร้อม หนิงบอกว่าไม่หนีแล้ว เอามาเลยโพสต์เลย อยากโพสต์ โพสต์เลย”
“หนิง” พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าว แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เพราะยังเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
“ได้ๆ แต่ตอนนี้น้องบอกเหนื่อย เหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเป็นปีแล้ว แล้วมันผลุบๆ โผล่ๆ อยู่อย่างนี้ ก็ให้มันไปเลยเต็มที่ น้องก็ยินดีนะครับ ถ้าน้องเขามีรูปอะไรอีก ที่คิดว่าเป็นรูปเด็ด รูปความลับ โพสต์เลย โพสต์ให้หมด ไม่กลัวเลยสักรูปเดียว แล้วถ้าคุณธัญญ่ามีเหตุผลอะไร ที่ไปถามหนิงแบบนั้น เพราะอะไร คิดอะไรอยู่ในใจ มีหลักฐานอะไร เอามาให้ดู จะได้จบ ส่วนเป็กอยู่ในฐานะอะไร พรุ่งนี้ต้องฟังจากปากเขา แล้วถ้าเกิดสมมุติเขาอยู่ในฐานะแฟนนะ หนิงเคยแบบนัดกัน บอกลงบอกรัก โชว์เลย ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย จะได้เคลียร์ แต่ถามว่าเคลียร์จบแล้วเอาอะไร ไม่อยากเอาอะไรครับ ให้ทุกคนสงบลง ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตตัวเองเท่านั้นเอง แล้วให้เข้าใจซึ่งกันและกันครับ”