“เอมี อดัมส์” ขอบคุณทักษะจากซีรีส์ Dr. Vegas ช่วยชีวิตคนโดนแทงต่อหน้าต่อตา

“เอมี อดัมส์” นักแสดงสาวชื่อดัง เคยปฐมพยาบาลช่วยชีวิตคน ยกความดีให้ทักษะจากการแสดง เพราะเคยเล่นละครเกี่ยวกับการแพทย์มาก่อน
เอมี อดัมส์ นักแสดงชื่อดังได้เผยเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่มีทางลืมผ่านทางรายการ พอดแคสต์ Smartless โดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
เธอได้ไปกินข้าวกับครอบครัวโดยมี ดาเรน เลอ กัลโล สามี อาวีอานา ลูกสาววัย 15 ปี และริชาร์ด พ่อของเธอเองในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ ซานตา โมนิกา แคลิฟอร์เนีย หลังทานอาหารเสร็จ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้านนอกร้าน ทำให้เธอรีบวิ่งออกไปทันทีเพื่อช่วยชีวิตชายที่นอนเบือดอาบอยู่บนพื้นถนน
“ตอนนั้นเราอยู่กันที่ ซานตา โมนิกา ค่ะ กำลังจะออกจากร้านอาหารโปรดของพวกเรา มีคนกรีดร้องเสียงดัง มีคนกำลังเดิน แล้วก็มีคนตะโกนออกมาว่า ‘เขากำลังจะตาย’ สามีของฉันก็แบบ ‘เฮ้ย เลือดๆ!’ ฉันเลยบอกว่า ‘ดาร์เรน คุณอยู่นี่ ดูลูกไว้นะ’ ฉันกับพ่อรีบวิ่งไปดู เห็นเขาถูกแทงที่คอ ขณะที่เพื่อนๆของเขาตกใจกลัวมาก”
ขณะนั้น เอมี และ พ่อของเขามีผ้าเช็ดตัวชายหาดที่พกติดตัวมาด้วยจึงได้ใช้เพื่อช่วยห้ามเลือด
“ฉันรีบนั่งข้างเขา บอกว่า ‘คุณต้องทำให้ชีพจรสงบลง พยายามหายใจเข้าลึก’ คือฉันตั้งใจมากจริงๆ ฉันคิดว่า ‘ยิ่งคุณดิ้นรนมากเท่าไหร่ เลือดก็จะยิ่งไหลเร็วขึ้นเท่านั้น นอนลงเถอะ ยกส่วนนี้ขึ้น’”
นางเอกสาวกล่าวว่า การที่เธอได้ร่วมแสดงในซีรีส์ทางการแพทย์เรื่อง Dr. Vegas ในปี 2004 ทำให้เธอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เอมี เปิดเผยว่า เหยื่อที่ถูกแทงรอดชีวิต และเธอบังเอิญเจอเขาในร้านอาหารแห่งหนึ่งประมาณหนึ่งปีต่อมา
เธอกล่าวว่า “มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉันในร้านอาหาร เขาพูดว่า ‘ผมได้ยินมาว่าคุณกับพ่อของคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่มีคนถูกแทง’ และฉันก็พูดว่า ‘ใช่ๆ ตลกจังที่คุณได้ยินเรื่องนั้น’ แล้วฉันก็พูดว่า ‘โอ้พระเจ้า คุณนี่เอง!’ และก็เป็นเขาจริงๆ เขาถึงกับน้ำตาไหล และเขาก็มากับลูกชายด้วย มันบ้ามาก”
เมื่อถูกถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์การแทง เอมี ก็ยอมรับว่าเธอยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ
เธอกล่าวว่า “เท่าที่ฉันพอจะเข้าใจ พวกเขาบังเอิญเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัย แล้วก็ไปดื่มกัน แล้วก็ไปร้านขายเหล้า พวกเขากำลังจะกลับไปบ้านใครสักคน แล้วเขาก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมา แต่ฉันก็ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดหรอกค่ะ”