xs
xsm
sm
md
lg

“เอมี อดัมส์” ขอบคุณทักษะจากซีรีส์ Dr. Vegas ช่วยชีวิตคนโดนแทงต่อหน้าต่อตา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เอมี อดัมส์” นักแสดงสาวชื่อดัง เคยปฐมพยาบาลช่วยชีวิตคน ยกความดีให้ทักษะจากการแสดง เพราะเคยเล่นละครเกี่ยวกับการแพทย์มาก่อน

เอมี อดัมส์ นักแสดงชื่อดังได้เผยเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่มีทางลืมผ่านทางรายการ พอดแคสต์ Smartless โดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า

เธอได้ไปกินข้าวกับครอบครัวโดยมี ดาเรน เลอ กัลโล สามี อาวีอานา ลูกสาววัย 15 ปี และริชาร์ด พ่อของเธอเองในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ ซานตา โมนิกา แคลิฟอร์เนีย หลังทานอาหารเสร็จ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้านนอกร้าน ทำให้เธอรีบวิ่งออกไปทันทีเพื่อช่วยชีวิตชายที่นอนเบือดอาบอยู่บนพื้นถนน

“ตอนนั้นเราอยู่กันที่ ซานตา โมนิกา ค่ะ กำลังจะออกจากร้านอาหารโปรดของพวกเรา มีคนกรีดร้องเสียงดัง มีคนกำลังเดิน แล้วก็มีคนตะโกนออกมาว่า ‘เขากำลังจะตาย’ สามีของฉันก็แบบ ‘เฮ้ย เลือดๆ!’ ฉันเลยบอกว่า ‘ดาร์เรน คุณอยู่นี่ ดูลูกไว้นะ’ ฉันกับพ่อรีบวิ่งไปดู เห็นเขาถูกแทงที่คอ ขณะที่เพื่อนๆของเขาตกใจกลัวมาก”

ขณะนั้น เอมี และ พ่อของเขามีผ้าเช็ดตัวชายหาดที่พกติดตัวมาด้วยจึงได้ใช้เพื่อช่วยห้ามเลือด

“ฉันรีบนั่งข้างเขา บอกว่า ‘คุณต้องทำให้ชีพจรสงบลง พยายามหายใจเข้าลึก’ คือฉันตั้งใจมากจริงๆ ฉันคิดว่า ‘ยิ่งคุณดิ้นรนมากเท่าไหร่ เลือดก็จะยิ่งไหลเร็วขึ้นเท่านั้น นอนลงเถอะ ยกส่วนนี้ขึ้น’”

นางเอกสาวกล่าวว่า การที่เธอได้ร่วมแสดงในซีรีส์ทางการแพทย์เรื่อง Dr. Vegas ในปี 2004 ทำให้เธอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เอมี เปิดเผยว่า เหยื่อที่ถูกแทงรอดชีวิต และเธอบังเอิญเจอเขาในร้านอาหารแห่งหนึ่งประมาณหนึ่งปีต่อมา

เธอกล่าวว่า “มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉันในร้านอาหาร เขาพูดว่า ‘ผมได้ยินมาว่าคุณกับพ่อของคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่มีคนถูกแทง’ และฉันก็พูดว่า ‘ใช่ๆ ตลกจังที่คุณได้ยินเรื่องนั้น’ แล้วฉันก็พูดว่า ‘โอ้พระเจ้า คุณนี่เอง!’ และก็เป็นเขาจริงๆ เขาถึงกับน้ำตาไหล และเขาก็มากับลูกชายด้วย มันบ้ามาก”

เมื่อถูกถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์การแทง เอมี ก็ยอมรับว่าเธอยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ

เธอกล่าวว่า “เท่าที่ฉันพอจะเข้าใจ พวกเขาบังเอิญเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัย แล้วก็ไปดื่มกัน แล้วก็ไปร้านขายเหล้า พวกเขากำลังจะกลับไปบ้านใครสักคน แล้วเขาก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมา แต่ฉันก็ไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดหรอกค่ะ”








“เอมี อดัมส์” ขอบคุณทักษะจากซีรีส์ Dr. Vegas ช่วยชีวิตคนโดนแทงต่อหน้าต่อตา
“เอมี อดัมส์” ขอบคุณทักษะจากซีรีส์ Dr. Vegas ช่วยชีวิตคนโดนแทงต่อหน้าต่อตา
“เอมี อดัมส์” ขอบคุณทักษะจากซีรีส์ Dr. Vegas ช่วยชีวิตคนโดนแทงต่อหน้าต่อตา
“เอมี อดัมส์” ขอบคุณทักษะจากซีรีส์ Dr. Vegas ช่วยชีวิตคนโดนแทงต่อหน้าต่อตา