“ไบร์ท วชิรวิชญ์” และ “ตู ต้นตะวัน” เตรียมมุ่งหน้าสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในฐานะเพื่อนคนสนิทของ @amiparis เพื่อเข้าร่วมรับชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชัน AMI Spring-Summer 2027 ที่ออกแบบโดย @alexandremattiussi9
สำหรับการเดินทางครั้งนี้ ไบร์ทปรากฏตัวในลุคจากคอลเลกชัน Spring-Summer 2026 ด้วยเสื้อยืดสีเทาอ่อน สวมทับด้วยเสื้อโปโล Ami de Coeur สีเขียว Evergreen จับคู่กับกางเกง Worker Trousers พร้อมคอมพลีตลุคด้วยกระเป๋า Etienne Bag สีดำ และรองเท้า Mirage Sneakers
ส่วนตูมาในลุคสบาย ๆ ด้วยเสื้อยืดแขนยาวที่ปักโลโก้ Ami de Coeur สีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ จับคู่กับกางเกงยีนส์ทรงโอเวอร์ไซซ์ พร้อมด้วยกระเป๋ารุ่น Mini Carrousel ใบกระทัดรัด และรองเท้า Mirage Sneakers
โดยทั้งคู่จะเข้าร่วมรับชมแฟชั่นโชว์ AMI Spring-Summer 2027 ในฐานะแขกคนสำคัญ วันที่ 25 มิถุนายน เวลา 01.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เตรียมติดตามลุคระหว่างอยู่ที่ปารีส และให้กำลังใจทั้งคู่ได้ ผ่านช่องทาง official ของแบรนด์ หรือ Line Official Account (@amiparisth) ได้เลย!
#AmiParis #AmiSS27