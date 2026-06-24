เติมพลัง 12 นักล่าฝัน ... ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารโปรตีนคุณภาพ ร่วมสนับสนุน TrueAF2026

เพราะการไล่ตามความฝันต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่นและพลังจากโภชนาการที่ดี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน 12 นักล่าฝันในรายการ TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 (TrueAF2026) ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพหลากหลายประเภทตลอดการแข่งขัน เพื่อช่วยเติมพลังและดูแลความพร้อมของร่างกายให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ต้องฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2569
เป็นอีกครั้งที่ซีพีเอฟได้เข้าร่วมสนับสนุนรายการ TrueAF ในฐานะหนึ่งใน Official Food Partner โดยมุ่งส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพลังงานให้กับนักล่าฝันทั้ง 12 คน ที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการฝึกฝนทักษะการร้อง การเต้น และการแสดง เพื่อก้าวไปสู่ความฝันบนเส้นทางสายบันเทิง
อาหาร CP — พลังที่อยู่เบื้องหลังทุกบทเพลง
ในฐานะผู้นำด้านอาหารครบวงจร ซีพีเอฟเชื่อว่าอาหารที่ดีคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในทุกช่วงวัย จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน
สำหรับบ้าน AF ในปีนี้ ซีพีเอฟได้คัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่อุดมด้วยโปรตีนคุณภาพสูง ทั้งจากเนื้อไก่ หมู กุ้ง ไข่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ เพื่อช่วยเติมเต็มสารอาหารที่จำเป็นต่อการใช้พลังงานระหว่างการฝึกซ้อมและการใช้ชีวิตประจำวันของนักล่าฝัน
ภายในบ้าน AF มีผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์ CP หลากหลายประเภท ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และอาหารว่าง ที่สะดวกและอิ่มท้องสำหรับเติมพลังให้นักล่าฝันทุกช่วงเวลาตลอดการแข่งขัน โดยมีเมนูยอดนิยม เช่น ไส้กรอก, โบโลน่า, ไข่พร้อมทาน, อกไก่นุ่ม, ชิคฟิงเกอร์, เบอร์เกอร์, โอเด้งปลาซุปดาชิ, เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ, บะหมี่เป็ดย่างโฟร์ซีซันส์, ซอสและน้ำจิ้มหลายรสชาติ รวมถึงขนมหวาน เป็นต้น อีกทั้งยังมีกลุ่มอาหารแบรนด์พรีเมี่ยม ได้แก่ ไส้กรอก Bucher, หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ, กุ้ง CP Pacific, หมู Cheeva, ไก่และไข่ Benja, อาหารญี่ปุ่น CP Uoriki และยังมีเมนูอื่นๆ อีกหลากหลายเพื่อรองรับทุกความต้องการของนักล่าฝัน
ร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้ 12 นักล่าฝัน
รายการ TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 ออกอากาศแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2569 ติดตามรับชมถ่ายทอดสด ตลอด 24 ชั่วโมงได้ทาง TrueVisions ช่อง AF Reality 334 และแอปพลิเคชัน TrueVisions Now ให้แฟน ๆ ได้ติดตามชีวิตประจำวัน การฝึกซ้อม และพัฒนาการของนักล่าฝันอย่างใกล้ชิด
สามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับนักล่าฝันทั้ง 12 คน พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม #CPFxTrueAF2026 และ #CPเติมพลังฝัน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของซีพีเอฟตลอดฤดูกาลแข่งขัน