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เติมพลัง 12 นักล่าฝัน ... ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารโปรตีนคุณภาพ ร่วมสนับสนุน TrueAF2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพราะการไล่ตามความฝันต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่นและพลังจากโภชนาการที่ดี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน 12 นักล่าฝันในรายการ TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 (TrueAF2026) ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพหลากหลายประเภทตลอดการแข่งขัน เพื่อช่วยเติมพลังและดูแลความพร้อมของร่างกายให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ต้องฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2569

เป็นอีกครั้งที่ซีพีเอฟได้เข้าร่วมสนับสนุนรายการ TrueAF ในฐานะหนึ่งใน Official Food Partner โดยมุ่งส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพลังงานให้กับนักล่าฝันทั้ง 12 คน ที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการฝึกฝนทักษะการร้อง การเต้น และการแสดง เพื่อก้าวไปสู่ความฝันบนเส้นทางสายบันเทิง

อาหาร CP — พลังที่อยู่เบื้องหลังทุกบทเพลง
ในฐานะผู้นำด้านอาหารครบวงจร ซีพีเอฟเชื่อว่าอาหารที่ดีคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในทุกช่วงวัย จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน
สำหรับบ้าน AF ในปีนี้ ซีพีเอฟได้คัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่อุดมด้วยโปรตีนคุณภาพสูง ทั้งจากเนื้อไก่ หมู กุ้ง ไข่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ เพื่อช่วยเติมเต็มสารอาหารที่จำเป็นต่อการใช้พลังงานระหว่างการฝึกซ้อมและการใช้ชีวิตประจำวันของนักล่าฝัน
ภายในบ้าน AF มีผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์ CP หลากหลายประเภท ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และอาหารว่าง ที่สะดวกและอิ่มท้องสำหรับเติมพลังให้นักล่าฝันทุกช่วงเวลาตลอดการแข่งขัน โดยมีเมนูยอดนิยม เช่น ไส้กรอก, โบโลน่า, ไข่พร้อมทาน, อกไก่นุ่ม, ชิคฟิงเกอร์, เบอร์เกอร์, โอเด้งปลาซุปดาชิ, เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ, บะหมี่เป็ดย่างโฟร์ซีซันส์, ซอสและน้ำจิ้มหลายรสชาติ รวมถึงขนมหวาน เป็นต้น อีกทั้งยังมีกลุ่มอาหารแบรนด์พรีเมี่ยม ได้แก่ ไส้กรอก Bucher, หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ, กุ้ง CP Pacific, หมู Cheeva, ไก่และไข่ Benja, อาหารญี่ปุ่น CP Uoriki และยังมีเมนูอื่นๆ อีกหลากหลายเพื่อรองรับทุกความต้องการของนักล่าฝัน

ร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้ 12 นักล่าฝัน
รายการ TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 ออกอากาศแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2569 ติดตามรับชมถ่ายทอดสด ตลอด 24 ชั่วโมงได้ทาง TrueVisions ช่อง AF Reality 334 และแอปพลิเคชัน TrueVisions Now ให้แฟน ๆ ได้ติดตามชีวิตประจำวัน การฝึกซ้อม และพัฒนาการของนักล่าฝันอย่างใกล้ชิด
สามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับนักล่าฝันทั้ง 12 คน พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม #CPFxTrueAF2026 และ #CPเติมพลังฝัน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของซีพีเอฟตลอดฤดูกาลแข่งขัน

















เติมพลัง 12 นักล่าฝัน ... ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารโปรตีนคุณภาพ ร่วมสนับสนุน TrueAF2026
เติมพลัง 12 นักล่าฝัน ... ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารโปรตีนคุณภาพ ร่วมสนับสนุน TrueAF2026
เติมพลัง 12 นักล่าฝัน ... ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารโปรตีนคุณภาพ ร่วมสนับสนุน TrueAF2026
เติมพลัง 12 นักล่าฝัน ... ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารโปรตีนคุณภาพ ร่วมสนับสนุน TrueAF2026
เติมพลัง 12 นักล่าฝัน ... ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารโปรตีนคุณภาพ ร่วมสนับสนุน TrueAF2026
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