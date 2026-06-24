รอดนอนคุก! ศาลอนุญาตประกันตัว “ติ๊ก ชิโร่” วงเงิน 2 แสนบาท ระหว่างอุทธรณ์คดีเมาแล้วขับ ห้ามออกนอกประเทศ

ภายหลังศาลอาญามีนบุรีมีคำพิพากษาให้ “ติ๊ก ชิโร่” มนัสวิน นันทเสน จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ในคดีเมาแล้วขับรถชนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ล่าสุด ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ หลังจำเลยยื่นคำร้องขอประกันตัว
โดยจำเลยได้ใช้กรมธรรม์ประกันภัย วงเงิน 200,000 บาท เป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว
ทั้งนี้ ศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาหลักประกันจำนวน 200,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกัน