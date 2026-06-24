ขุดคลิป “เป็ก สัณณ์ชัย” ร้องเพลงบนเวทีเดียวกับ “หนิง ปัทมา” เจ้าตัวสาบาน ไม่ใช่คนที่ทำให้มีปัญหากับเมีย (คลิป)

หลังโดนทัวร์ลง เหตุ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” โพสต์ถามถึงสถานะ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” โลกออนไลน์มีการขุดภาพคล้ายเป็ก อยู่สนามบินกับ “หนิง ปัทมา” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ขณะที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ออกโรงปกป้องหนิง ปัทมา ยืนยันว่าหนิงไม่ได้เลือกผู้ชาย จี้เป็กออกมาพูดให้ชัดเจน ส่วนธัญญ่าเขี่ยแล้วจะบอกว่าขออยู่นิ่งๆ ไม่ได้ ต้องออกมาเคลียร์ให้ชัด
ล่าสุดโลกออนไลน์ปล่อยคลิป “เป็ก สัณณ์ชัย” ขึ้นเวทีร้องเพลงบนเวทีเดียวกับ “หนิง ปัทมา” ซึ่งทำแฟนๆ แห่เมนต์สนั่น
อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าว หนิง ปัทมา เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่ได้ตำแหน่งใหม่ๆ ระบุว่า ตนเองไม่ได้ไปด้วยกัน มีคลิปนึงที่มีติดหนิงกับเป็กอยู่บนเวทีด้วยกัน จังหวะศิลปินท่านอื่นมาร้องเพลงก็ไม่ได้ถ่ายกันไว้ เลยกลายเป็นเรื่องว่าตนไปเชียงใหม่กับเป็ก แต่หนิงไม่ได้ไปกับเขา หนิงไปร้องเพลง ที่เขาบอกไปเชียงใหม่ แล้วทำให้เขามีปัญหากัน คือไม่ใช่หนิง สาบานเลย
@khorttseraa ไหนๆยังไงๆคอนเสิตที่ไหนคะ👀👀#เป๊กสัญชัย #ธัญญ่าเป๊ก #หนิงปัทมา #ดราม่าวันนี้ ♬ Silent Starship - SOMNIA STUDIO