เมื่อ 'หมอสอง & น้องออน' ยกสวนสัตว์มาไว้ในบ้าน! บุกบ้านหมอสอง – น้องออนส่อง Mini Zoo สุดว้าว! ”Pet Planet รักนี้มีหาง“ อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ ปักหมุดรอชมเลย!

รายการ"Pet Planet รักนี้มาหาง"EPนี้ ทางรายการ เปิดอาณาจักรคู่รัก หมอสอง นพรัตน์ และ น้องออน สมฤทัย ดาวติ๊กต่อกคนดัง มาดูความน่ารักของเพื่อนรักมีหาง และMINI ZOO ของคุณหมอสอง น้องออน คู่รักสายเปย์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความรักสัตว์มาก โดยเฉพาะน้องแมวสายพันธุ์ระดับแชมป์ และเต่ายักษ์สุดรัก พบสัตว์แปลกหายากและเหล่าสมาชิกสี่ขาสุดน่ารักที่นี่ที่เดียว!
รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร จะมาซักถามพูดคุยกับหมอสอง และ น้องออน พาไปดูจุดที่เลี้ยงน้องหมา น้องแมว เมียร์แคต แรคคูน และเต่ายักษ์ พร้อมพูดคุยแนวคิด การเลี้ยงสัตว์แปลก (Exotic Pet) การดูแลสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เนื่องจากสัตว์เหล่านี้อาจมีสัญชาตญาณและต้องการ การดูแลที่ซับซ้อนกว่าสัตว์ทั่วไป พร้อมอวดความรักลูกเห่อลูกอย่างมากอยากให้อยู่ด้วยทุกกิจกรรม นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังพาลูกไปเที่ยวในที่ต่างๆ ไปทำนั่นนี้แบบฉ่ำมาก
ติดตามชมความสนุกสนาน แบบน่ารักเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและสดใสไปกับ “คู่รัก หมอสอง และ น้องออน ” ทางช่อง3 ได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีทาง” วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 16.00 น. ทางช่อง 3HD กด 33 และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดา