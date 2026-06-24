ศาลอาญามีนบุรี พิพากษา คดี “ติ๊ก ชิโร่” เมาแล้วขับชนคนตาย 2 ศพ ให้จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา

ที่ห้องพิจารณาคดี 301 ศาลอาญามีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. ศาลนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ อ 5405/2568 ที่พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ ฟ้อง “นายมนัสวิน หรือศักดิ์ นันทเสน” หรือ “ติ๊ก ชิโร่” อายุ 64 ปี นักร้องชื่อดังเป็นจำเลย ในความผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
กรณีเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2567 เวลา 04.00 น. นายมนัสวินจำเลยขับตู้ ยี่ห้อฮุนได สีดำ ทะเบียน ฮม-7999 กรุงเทพมหานคร พุ่งชนรถ จยย. ฮอนด้า รุ่นคลิก ทะเบียน 8 ขณ 508 กรุงเทพมหานคร บริเวณสะพานข้ามถนนเทพรักษ์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เป็นเหตุให้ น.ส.เทียรพร ศิวพรพิทักษ์ หรือ เมจิ อายุ 28 ปี เสียชีวิต และนายจักรภัทร หรือ จูเนียร์ ศิวพรพิทักษ์ อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปี 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร น้องชายของ น.ส.เทียรพร ได้รับบาดเจ็บสาหัสร่างตกจากสะพานความสูง 10 เมตร เข้ารักษาตัวที่ รพ.และเสียชีวิตในวันที่ 18 มี.ค. 2568 โดยขณะเกิดเหตุ ติ๊ก ชิโร่ จำเลย มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด
โดยวันนี้ ติ๊ก ชิโร่ เดินทางมาพร้อมกับ นางพรรทิรา นันทเสน ภรรยา และทนายความ ขณะที่ฝ่ายผู้เสียชีวิตมีนายจิรวัฒน์ ศิวพรพิทักษ์ และนางหฤทัย อิ่มเอิบ ผู้เป็นพ่อและแม่ มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทก์ร่วมด้วย โดยในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยได้ชดใช้เยียวยาแก่โจทก์ร่วมเป็นเงินจำนวน 3.5 ล้านบาท แต่เรื่องค่าเสียหายทางแพ่งยังไม่สามารถตกลงกันได้
ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ลงโทษจำคุกเป็นเวลา 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย 2 ปี พิเคราะห์จากพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว คู่กรณีกับโจทก์ร่วมและจำเลยยังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้ โดยจำเลยได้กระทำความผิดขับรถชนขณะมึนเมาสุรา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ พฤติกรรมจึงมีความร้ายแรง จึงไม่รอการลงโทษและให้ยึดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ขณะนี้ทนายความเตรียมยื่นประกันตัวให้ ติ๊ก ชิโร่ ต่อไป