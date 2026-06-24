สิ้นสุดการรอคอย! 'เสก โลโซ' หวนคืนเวที นัดรวมพลแฟนร็อกที่เขาใหญ่ 4 ก.ค.นี้

เรียกได้ว่าคิวแน่น คิวทอง สุดๆ สำหรับร็อกสตาร์ขวัญใจคนไทย “เสก โลโซ” กับการกลับมาหวนคืนเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้ง ท่ามกลางเสียงเรียกร้องและการรอคอยจากแฟนเพลงทั่วประเทศ
ล่าสุดเตรียมขนเพลงฮิตที่หลายคนคิดถึงไปมอบความสุขให้กับแฟนเพลงชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง ในงาน SEK LOSO Comeback Exclusive Concert @ Jason Camp Khao Yai วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ Jason Camp Khao Yai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพร้อมเปิดพื้นที่ให้แฟนเพลงได้ร่วมพบและสัมผัสกับบรรยากาศคอนเสิร์ตท่ามกลางธรรมชาติของเขาใหญ่
ภายในงานแฟนๆ จะได้ใกล้ชิดกับร็อกเกอร์ระดับตำนาน ร่วมร้องเพลงดังที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยมาหลายยุคสมัย พร้อมปล่อยพลังร็อกแบบเต็มพิกัดตลอดค่ำคืน
งานนี้เจ้าตัวฝากถึงแฟนๆ ว่า “คิดถึงแฟนเพลงทุกคนครับ โดยเฉพาะชาวโคราช พี่น้องชาวอีสาน และจังหวัดใกล้เคียง อย่าลืมมาพบกัน 4 กรกฎาคมนี้ รับรองว่างานนี้จัดเต็ม สนุกและมันส์แน่นอนครับ”
แฟนเพลงที่คิดถึงเสียงเพลงและพลังบนเวทีของ “เสก โลโซ” เตรียมปักหมุดพบกันได้ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ที่ Jason Camp Khao Yai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Jason Camp Khao Yai เจสัน แคมป์ เขาใหญ่ หรือสำรองบัตรได้ที่ Ticketmelon