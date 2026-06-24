เมียฟ้องหย่า "แจ็ก ไวต์" อ้างพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขอค่าเลี้ยงดูไม่พอ ยังขอสิทธิ์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

นักร้องร็อกชื่อดัง แจ็ก ไวต์ กำลังเผชิญปัญหาชีวิตคู่ หลังภรรยาสาว โอลิเวีย จีน ยื่นฟ้องหย่า พร้อมขอค่าเลี้ยงดูและให้ใส่ชื่อเธอเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
วามรักของ แจ็ก ไวต์ นักร้อง นักแต่งเพลง และมือกีตาร์ชื่อดัง เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด เมื่อ โอลิเวีย จีน ภรรยาของเขาได้ยื่นฟ้องหย่าอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวหาว่าเขามีพฤติกรรมในชีวิตสมรสที่ไม่เหมาะสม
ตามเอกสารศาลที่สื่อ TMZ ได้รับมา โอลิเวียยื่นคำร้องขอหย่าเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยระบุว่าเธอและแจ็กแยกทางกันตั้งแต่วันเดียวกับที่ยื่นฟ้อง
ในเอกสารดังกล่าวมีการระบุว่า
“ภรรยาขอแสดงให้เห็นว่าสามีมีพฤติกรรมในชีวิตสมรสที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม”
อย่างไรก็ตาม โอลิเวียไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยในรัฐเทนเนสซี คำว่า "พฤติกรรมในชีวิตสมรสที่ไม่เหมาะสม" ถือเป็นถ้อยคำทางกฎหมายมาตรฐานที่มักปรากฏในคำร้องหย่า
นอกจากการขอหย่าแล้ว โอลิเวียยังระบุว่าเธอต้องพึ่งพารายได้ของแจ็กในการใช้จ่ายและชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงขอให้ศาลพิจารณาสั่งให้เขาจ่ายค่าเลี้ยงดูคู่สมรส รวมถึงขอให้เธอได้รับสิทธิ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตของเขาด้วย
แจ็กและโอลิเวียเข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อเดือนธันวาคม 2022 และทั้งคู่เพิ่งถูกพบเห็นร่วมกันครั้งล่าสุดที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
สำหรับแจ็ก ไวต์ นี่ถือเป็นการสิ้นสุดชีวิตสมรสครั้งที่สามของเขา หลังจากก่อนหน้านี้เคยแต่งงานกับ เม็ก ไวต์ เพื่อนร่วมวง The White Stripes และต่อมากับนางแบบ คาเรน เอลสัน
จนถึงขณะนี้ แจ็ก ไวต์ ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อการยื่นฟ้องหย่าของภรรยาแต่อย่างใด