"ทอม แฮงก์ส" รับหวั่น AI ปั้นวู้ดดี้คนใหม่ได้ อนาคต Toy Story อาจไม่ต้องมีนักพากย์ตัวจริง

นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ยอมรับว่าเป็นเรื่องน่ากลัว หากวันหนึ่งดิสนีย์สามารถสร้าง Toy Story ภาคใหม่ได้โดยไม่ต้องเรียกเขาเข้าห้องอัดเสียง เพราะ AI อาจนำเสียงเก่าหลายสิบปีมาสร้างบทพูดใหม่ได้ทั้งหมด
ทอม แฮงก์ส นักแสดงระดับตำนานผู้ให้เสียงพากย์ วู้ดดี้ มาตั้งแต่ภาพยนตร์ Toy Story ภาคแรกเมื่อปี 1995 เปิดใจถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่อาจเข้ามาแทนที่นักแสดงในอนาคต
แม้ขณะนี้เขาจะยังกลับมารับหน้าที่พากย์เสียงคาวบอยคนดังใน Toy Story 5 แต่แฮงก์สมองว่า หากดิสนีย์ต้องการสร้าง Toy Story 6 หรือภาคต่อในอนาคต สตูดิโออาจไม่จำเป็นต้องเรียกตัวเขากลับมาอีกแล้ว
ในการให้สัมภาษณ์กับ Entertainment Weekly นักแสดงวัย 69 ปี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีการบันทึกเสียงของเขาในบทวู้ดดี้เอาไว้จำนวนมหาศาล ซึ่ง AI สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบและสร้างบทพูดใหม่ได้
“เวลาไม่เคยปรานีใคร คำถามก็คือพวกเขาจะสามารถประกอบสร้างเวอร์ชันของผมขึ้นมาได้หรือไม่”
“ทุกคำพูดที่เราเคยบันทึกไว้สำหรับ Toy Story ยังอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ไหนสักแห่ง ดังนั้นพวกเขาสามารถนำมันมาสร้างอะไรก็ได้ที่ต้องการ”
แฮงก์สยอมรับว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ากลัว และ ทิม อัลเลน ผู้ให้เสียงพากย์ บัซ ไลท์เยียร์ ก็เห็นด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เขายังเน้นว่าหากจะมี Toy Story ภาคใหม่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณภาพของเนื้อหา ไม่ใช่การสร้างต่อเพียงเพราะชื่อแบรนด์ยังขายได้
“ถ้าจะทำ Toy Story อีกสักภาค มันต้องคุ้มค่า ต้องยอดเยี่ยม และต้องมีประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ ไม่ใช่แค่ลากเรื่องต่อเพราะคนยังชอบชื่อเรื่อง”
“แน่นอนว่ามันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ถ้าไม่มีอะไรใหม่ สด และน่าสนใจ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำมันเลย”
ก่อนหน้านี้ แฮงก์สเคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับ AI และเทคโนโลยี Deepfake มาแล้วในปี 2023 โดยเขาระบุว่าเทคโนโลยีเหล่านี้อาจทำให้การเสียชีวิตไม่ใช่จุดสิ้นสุดของอาชีพนักแสดงอีกต่อไป
“ผมอาจถูกรถชนเสียชีวิตพรุ่งนี้ก็ได้ แต่งานแสดงของผมอาจยังดำเนินต่อไปได้เรื่อย ๆ ผ่าน AI และ Deepfake”
“ผู้ชมอาจไม่สามารถแยกออกได้เลยว่านั่นไม่ใช่ตัวผมจริง ๆ นี่เป็นทั้งความท้าทายทางศิลปะและทางกฎหมาย”
ขณะนี้ แฮงก์สยังคงกลับมารับบทวู้ดดี้ใน Toy Story 5 ซึ่งเพิ่งเปิดตัวด้วยรายได้ถล่มทลาย และกลายเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของแฟรนไชส์แอนิเมชันระดับตำนานของดิสนีย์และพิกซาร์
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญที่เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในวงการฮอลลีวูดก็คือ ในอนาคตผู้ชมจะยังต้องการ "นักแสดงตัวจริง" หรือไม่ เมื่อ AI สามารถสร้างเสียงและภาพของพวกเขาขึ้นมาใหม่ได้แทบทุกอย่าง