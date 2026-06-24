“ก้อย-นัตตี้-ดรีม” ยืนยันปมเพื่อนร่วมคณะแฉไม่จริง ไม่คิดดำเนินคดีเพราะเป็นห่วงอีกฝ่าย ก้อยแย้มถึงเวลาก็พร้อมแต่ง “ทิม พิธา”

“ก้อย-นัตตี้-ดรีม” รู้จักมือแฉ เพื่อนร่วมคณะที่มหาวิทยาลัย แต่ยันไม่ใช่เรื่องจริง ลั่นไม่อยากตอบโต้ให้เกิดประเด็น ไม่คิดดำเนินคดี ชี้เพื่อนทุกคนห่วงคนที่ออกมาแฉมากกว่า ก้อยแฮปปี้รักทางไกล “ทิม พิธา” อวดโมเมนต์คลั่งรักเพราะเป็นช่องทางเดียวที่แสดงออกได้ชัดเจน พร้อมแต่งเมื่อไหร่ก็จะเห็นเอง
กรณีมีหนุ่มรายหนึ่งออกมาแฉว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่น นิเทศ จุฬาฯ รุ่น 48 เพื่อนร่วมคณะในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับ ก้อย อรัชพร โภคินภากร , นัตตี้ นันทนัท ฐกัดกุล และ ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล ขุดคุ้ยเหตุการณ์ถูกรถชนในวันเลือกตั้ง หมายเอาชีวิต อ้างว่า “นัตตี้” รู้เห็นเป็นใจว่าเป็นการจัดฉาก “ก้อย อรัชพร” รู้ข้อเท็จจริงบางอย่างที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะถูกทำร้ายร่างกายและเสียทรัพย์สิน ประกาศพร้อมดำเนินคดี ไม่มีข้อยกเว้น
ซึ่งทางด้านนักร้อง “วี วิโอเลต วอเทียร์” ออกมาเผยก่อนหน้านี้ยอมรับว่าเป็นเพื่อนร่วมคณะกันจริงๆ แต่เรื่องที่โพสต์นั้นไม่เป็นความจริงเลย ล่าสุดทางด้าน ก้อย-นัตตี้-ดรีม ก็ได้มาเผยถึงเรื่องนี้ในงาน BEAUTRIUM ASIAN BEAUTY BEYOND BORDERS 2026 ณ ลานด้านหน้า ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ยอมรับว่าเป็นเพื่อนจริง แต่ที่อีกฝ่ายโพสต์นั้นไม่เป็นความจริง และไม่คิดจะเอาเรื่องทางกฎหมาย เพราะพวกตนเป็นห่วงเพื่อนคนนี้มากกว่า
นัตตี้ : “ก็มีเห็นบ้างค่ะ มีเพื่อนๆ ส่งมาบ้าง คิดว่าถ้าทุกคนได้อ่านก็คงน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ก็เลยไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะ”
ก้อย : “ถามว่างงไหม ก็คิดว่างง (หัวเราะ) แต่โดยส่วนตัวคือไม่ได้ติดต่อหรือเห็นสิ่งเหล่านี้มากนัก ก็เลยรู้สึกว่าเราแยกกันใช้ชีวิตของแต่ละคนไป ไม่ได้อยากพาดพิงหรือทำให้เรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นอะไรก็ตาม แต่ก็รู้จักกันค่ะอย่างที่วีแจ้งไปก็คือรู้จักกันอยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกพวกเราพออยู่ในวงการมาก็โดนโจมตีตลอดอยู่แล้ว หมายถึงมีคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในบางเรื่อง และเห็นด้วยกับเราในบางเรื่อง ชอบเราหรือไม่ชอบเราในบางเรื่อง ฉะนั้นก็ไม่ได้อะไรค่ะ”
นัตตี้ : “ก็อยากคอนเฟิร์มว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วกัน ก็เลยไม่ได้อยากไปฟีดแบ็กอะไร จะได้ไม่ต้องมีประเด็นอะไร นัตตี้คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา เขาก็คงอาจจะต้องจัดการอะไรที่เป็นเรื่องของเขา ก็เลยคิดว่าไม่เกี่ยวพันดีกว่าค่ะ ถามว่าจะฟ้องไหม ณ วันนี้คงยังไม่ได้ไปถึงกฎหมายหรืออะไรค่ะ ก็ดูตามสถานการณ์ไปวันต่อวันแล้วกัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ”
ก้อย : “ถามว่าข่าวนี้กระทบไหม จริงๆ คนที่หนูเป็นห่วงที่สุดคงไม่ใช่ตัวหนูเองหรือว่าเพื่อนๆ คือหนูว่าทุกคนห่วงเขามากกว่าก็อยากพูดแค่เท่านี้ เพราะถ้าใครอ่านสถานการณ์ออกก็คงเดาได้ไม่ยากว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งก้อยไม่ได้อยากจะลงรายละเอียดไปมากกว่านี้ แต่สำหรับทุกคนก็โอเคค่ะ แค่เป็นห่วงเขามากกว่า คือก่อนหน้านี้วีออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าวันนี้ให้ยืนยันด้วยตัวเองก็จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง และคิดว่าไม่มีอะไรที่อยากจะพูดไปมากกว่านี้ค่ะ”
เผยความรักกับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ก็คลั่งรักกันทั้งคู่
ก้อย : “ก็ปกติค่ะ เพราะว่าพอเป็นความสัมพันธ์ระยะไกล การแสดงความรักมันก็มีหลายรูปแบบ และโซเชียลมีเดียมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะแสดงออก ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีและเราก็รู้สึกดี ส่วนใครคลั่งรักกว่ากัน หนูว่าเพื่อนหนูทุกคนคลั่งรักทุกคน แต่อาจจะมีวิธีการในการแสดงออกต่างกัน แต่ของหนูอาจจะเห็นว่ามีเยอะหน่อย เพราะมันเป็นความสัมพันธ์ระยะไกล ก็เลยรู้สึกว่าช่องทางนั้นเป็นเหมือนช่องทางแสดงออกแต่หนูว่าความคลั่งรักไม่แพ้กัน
เราก็พยายามสื่อสารกันให้เยอะ การใช้ชีวิตในทุกวันก็พยายามจะแชร์เรื่องของเราให้เขารู้ เขาก็พยายามแชร์เรื่องของเขาให้เรารู้เช่นกัน ก้อยว่าเป็นเหมือนคู่ปกติเลยค่ะ แค่มันมีระยะทางเท่านั้นเอง อนาคตแต่งงานไหม ก็ถ้ามีเดี๋ยวก็เห็นเองคือไม่ได้อยากจะบอกว่ามีหรือไม่มีอะไร แต่ถ้ามันมีเดี๋ยวทุกคนก็เห็นค่ะ หนูเป็นคนรักใครรักจริงอยู่แล้วค่ะ แต่สำหรับหนูคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนสองคนพร้อมและถ้าพร้อมให้ทุกคนเห็นก็จะเห็นเท่านั้นเองค่ะ”