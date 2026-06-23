เทศกาลกาแฟ Coffee Time โลตัส สุขาภิบาล 1 รวมร้านดัง ดาราเพียบ ถึง 30 มิ.ย.

คอกาแฟห้ามพลาด! เปิดเทศกาล “Coffee Time” ขนทัพดาราดังและร้านกาแฟระดับแนวหน้าร่วมงานแน่น โลตัส สุขาภิบาล 1 ชมชิมช้อปได้ถึง 30 มิ.ย. นี้
เปิดตัวไปอย่างคึกคักและอบอวลไปด้วยกลิ่นอายความหอมละมุน สำหรับงานเทศกาลกาแฟสุดยิ่งใหญ่ “Coffee Time” ซึ่งจัดขึ้นโดย M.a.i. organizer นำโดย “มาดามไหม จีรนันท์ ห้องแซง” ร่วมกับ โลตัส สุขาภิบาล 1 เพื่อเอาใจคนรักกาแฟโดยเฉพาะ ณ บริเวณพื้นที่จัดงาน โลตัส สุขาภิบาล 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
ภายในงานเปิดตัวเต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าคอกาแฟและสื่อมวลชน ที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษภายใต้คอนเซปต์ “ทุกแก้วมีเรื่องราว ทุกกลิ่นหอมมีความหมาย” พร้อมไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความหลงใหลในรสชาติกาแฟกับเหล่าดารา ศิลปิน และคนดังมากมาย อาทิ คุณโบ๊ท ธารา, คุณจุ๊บแจง วิมลพันธ์, คุณจอย ดาวกระจาย, คุณปอม ปณิธิ, คุณแว่น สาวหล่อ, คุณน้ำผึ้ง ธนภัทร และ คุณข้าวตู พลพจน์ ที่มาร่วมสร้างสีสันและแชร์เรื่องราวกาแฟแก้วโปรดอย่างเป็นกันเอง
นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟแก้วพิเศษจากร้านกาแฟชั้นนำระดับแนวหน้าของเมืองไทย ที่ขนเมล็ดกาแฟสุดพิเศษและเมนู Signature มาให้ชิมกันแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นร้าน BOODHI COFFEE, C-SHARP COFFEE และ P.Y. COFFEE ROASTERS
ทางด้าน มาดามไหม จีรนันท์ ห้องแซง (M.a.i. organizer) เผยว่า “งาน Coffee Time ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ M.a.i. organizer ที่อยากจะสร้างพื้นที่ให้คนรักกาแฟได้มาเจอกัน ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่หลากหลาย เราตั้งใจคัดสรรทั้งร้านค้าชื่อดัง เมล็ดกาแฟที่มีความพิเศษเฉพาะตัว มารวมไว้ในที่เดียวที่ โลตัส สุขาภิบาล 1
คำว่า 'ทุกแก้วมีเรื่องราว ทุกกลิ่นหอมมีความหมาย' มันคือเรื่องจริงค่ะ เพราะกาแฟแต่ละแก้วมีเบื้องหลังตั้งแต่คนปลูก คนคั่ว ไปจนถึงบาริสต้าที่สกัดออกมา ไหมอยากเชิญชวนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคอกาแฟตัวจริง หรือคนที่กำลังมองหากาแฟแก้วโปรด ให้มาร่วมสัมผัสความสุขนี้ไปด้วยกัน งานเรามีตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนเลยค่ะ มาให้กำลังใจผู้ประกอบการและมาดื่มด่ำกับกาแฟดีๆ กันเยอะๆ นะคะ”
สำหรับใครที่พลาดงานเปิดตัวเมื่อวานนี้ไม่ต้องเสียใจ! เทศกาลกาแฟ “Coffee Time” ยังคงเปิดต้อนรับทุกท่านให้มาดื่มด่ำกับความละมุน ช้อปเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยม และลิ้มลองเมนูพิเศษจากร้านดัง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ณ โลตัส สุขาภิบาล 1 คนรักกาแฟบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!
หากท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ FB : M.a.i Organizer https://www.facebook.com/maiorganizer