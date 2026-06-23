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“ธัญญ่า” แพ้เสียงในหัว! “ณวัฒน์” ฟาดนิ่งจริงอย่าเริ่มเขี่ย จี้ “เป็ก” ตอบให้ชัด “หนิง” เคยเป็นเป็นแฟน?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยังเดือดไม่แผ่ว สำหรับสตอรี่ส้มของ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ ก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาไลฟ์ปกป้อง พร้อมฟาดเดือด ปม “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” ถูก “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” โพสต์ถามทำนองเป็นอะไรกับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” จนกลายเป็นดรามาสนั่นโซเชียล ซึ่งหลังจากไลฟ์จบ ณวัฒน์ ก็ฟาดต่อผ่านสตอรี่ส้ม ระบุว่า 

“ฝ่ายชายต้องออกมาตอบให้ชัดว่าเคยเป็นแฟนกับหนิงไหมเรื่องจะได้จบ เป็นก็บอกมาไม่เป็นก็บอกมา ใครจะรู้ดีเท่าเจ้าตัว”

ต่อมาก็ฟาดต่อหลังธัญญ่าให้สัมภาษณ์สื่อว่าขออยู่นิ่งๆ ดีกว่า ด้วยข้อความ “เขี่ยประเด็นบนโซเชียลเสร็จแล้วมาบอกว่าขออยู่นิ่งๆ ดีกว่า นิ่งจริงอย่าเริ่มเขี่ยสิครับ ถ้าเขี่ยเสร็จแล้วต้องช่วยเคลียร์ให้จบด้วย เพราะความเดือดร้อนไปทั่ว แม้กระทั่งองค์กรผมให้หลายคนมาถูกด่าว่ามิสแกรนด์ก็ถูกด้อยค่า ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องเคลียร์นะครับ”

ขณะที่ธัญญ่าได้เผยผ่าน “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ในรายการตกมันส์บันเทิง ระบุว่า “แพ้เสียงในหัว”








“ธัญญ่า” แพ้เสียงในหัว! “ณวัฒน์” ฟาดนิ่งจริงอย่าเริ่มเขี่ย จี้ “เป็ก” ตอบให้ชัด “หนิง” เคยเป็นเป็นแฟน?
“ธัญญ่า” แพ้เสียงในหัว! “ณวัฒน์” ฟาดนิ่งจริงอย่าเริ่มเขี่ย จี้ “เป็ก” ตอบให้ชัด “หนิง” เคยเป็นเป็นแฟน?
“ธัญญ่า” แพ้เสียงในหัว! “ณวัฒน์” ฟาดนิ่งจริงอย่าเริ่มเขี่ย จี้ “เป็ก” ตอบให้ชัด “หนิง” เคยเป็นเป็นแฟน?
“ธัญญ่า” แพ้เสียงในหัว! “ณวัฒน์” ฟาดนิ่งจริงอย่าเริ่มเขี่ย จี้ “เป็ก” ตอบให้ชัด “หนิง” เคยเป็นเป็นแฟน?