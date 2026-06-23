“โย” อดีตแฟน “หนิง ปัทมา” เปิดใจช็อก ถูกบอกเลิก จบรัก 4 ปีกลางโซเชียล รับเห็น “เป็ก สัณณ์ชัย” มาสักพัก

“โย” อดีตแฟนหนุ่ม “หนิง ปัทมา” รับช็อกถูกบอกเลิกจบความรัก 4 ปีกลางโซเชียล รู้พร้อมทุกคน รับตนเห็น “เป็ก สัณณ์ชัย” มาสักระยะนึง ตั้งแต่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ ในตอนที่ยังไม่ได้เลิกกัน ตนก็ไม่ได้อยากรู้อยากถาม อยู่ด้วยความเชื่อใจ ส่วน “ธัญญ่า” เจอกันตามงาน
เป็นประเด็นที่หลายคนกำลังจับตามอง กับความสัมพันธ์ของนักร้องสาวดีกรีนางงาม “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 และแฟนหนุ่มนอกวงการ “โย” มือกลอง ที่ก็เกิดดรามามือลั่น “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เข้าไปคอมเมนต์ ถามหนิง ปัทมา ที่เข้ามาชี้แจงว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับโยแล้วจริงๆ ซึ่งธัญญาเข้าไปคอมเมนต์ว่าแล้วกับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ล่ะ ทำเอาโซเชียลฮือฮากลายเป็นประเด็น
ล่าสุด โย อดีตแฟนหนุ่มของ หนิง ปัทมา ได้เปิดใจกับ APOP Today เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝั่งของตน ซึ่งเจ้าตัวไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ แต่ก็ได้เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตนกับหนิงจบลงแล้วตามที่ฝ่ายหญิงพูด โดยสาเหตุการเลิกราในครั้งนี้ไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องกระทบกระทั่ง ทะเลาะ และงอนกันตามปกติของคู่รัก
สำหรับกระแสข่าวที่มีการโยงไปถึงคู่ของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ และ เป็ก สัณณ์ชัย นั้น ตนเองทราบเพียงแค่ว่า กับพี่เป็กตนเห็นมาสักระยะนึง ตั้งแต่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ และยังไม่ได้เลิกกัน และได้มีโอกาสไปเจอกับพี่ธัญญ่าตามงาน ไม่ได้คุยรายละเอียดแค่ทักทายปกติ เพราะเขาก็รู้ว่าเราเป็นแฟนกับหนิง
สำหรับตนไม่ได้อยากให้มีเรื่องมีราว อดีตแฟนสาวเคยไปร่วมงานคอนเสิร์ตและเจอกันตามประสาการทำงานเท่านั้น แต่ไม่ได้รู้ลึกถึงรายละเอียดหรือดีเทลอื่นๆ ว่าไปด้วยกันไหม เพราะที่ผ่านมาตนเลือกที่จะอยู่และขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้วยความเชื่อใจกันมาตลอด ส่วนเรื่องกระแสข่าวธัญญ่าเข้าไปคอมเมนต์ ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ ตนมองว่าไม่เกี่ยวกับตนเองแล้ว และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือขุดคุ้ยใดๆ อีก
ซึ่งโยยอมรับว่าตัวเองมีพฤติกรรมประชดประชันด้วยการลงรูปในโซเชียลบ้าง แต่ไม่คาดคิดว่าเรื่องราวจะบานปลาย เพราะหลังจากนั้นไม่นาน ฝ่ายหญิงก็ได้โพสต์ประกาศยุติความสัมพันธ์ผ่านสื่อ ซึ่งตนเองก็ยอมรับว่า ช็อกและรู้เรื่องพร้อม ๆ กับทุกคนผ่านหน้าสื่อเช่นกัน เพราะปกติก็มักจะพูดง้องอนกันว่าจะเลิกแต่ก็ไม่ได้ชัดเจน เราไม่ได้ถามเขาว่าไปมีคนอื่นหรือเปล่า
ส่วนหากถ้าพี่เป็กกับหนิงมีความสัมพันธ์กันจริง ตนมองว่าไม่ควร เพราะก็มีครอบครัวอยู่แล้ว เพราะตนก็ไม่ได้อยากรู้อยากถาม อยู่ด้วยความเชื่อใจ ตนไม่ได้ต้องการเป็นกระแสหรือมีประเด็นดรามาใดๆ กลับมาอีก ที่สำคัญที่สุดคือแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างและครอบครัวมากที่สุด ไม่อยากให้ต้องมาได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ โดยตอนนี้ทำได้เพียงพยายามทำใจและเข้มแข็งกับเรื่องราวความรัก 4 ปีที่เพิ่งจบลงแบบสด ๆ ร้อน ๆ เท่านั้น