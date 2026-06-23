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“วิน เวคิน” ผอมลง 20 กิโล หลังเคยป่วยหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตถึงกับตกอกตกใจ เมื่อ “วิน เวคิน สิมะวรา” นักร้องหนุ่มเจ้าของซิงเกิล “ภาระทางใจ” และ “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” ที่เคยมีรูปร่างอ้วนหนักถึง 100 กิโลกรัม แต่ปัจจุบันกลับผอมลงมาก จนหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าป่วยหรือเปล่า เพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ป่วยจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจมาแล้ว งานนี้วิน เวคิน ชี้แจงว่า

“ช่วงหลังทำอะไรก็ค่อนข้างเหนื่อย หายใจไม่ค่อยทัน เลยคิดว่าถึงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจัง เลยเริ่มคุมอาหารและออกกำลังกายเล็กๆ น้อยๆ ปัจจุบันสามารถลดน้ำหนักไปได้แล้วเกือบ 20 กิโลกรัม หนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ต้องเร่งลดน้ำหนัก เพราะกำลังเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ ถ้าหนูยอม ซึ่งมีท่าเต้นประกอบเพลงด้วย กลัวว่าหากน้ำหนักยังมากเหมือนเดิม อาจจะเต้นไม่ไหวและเหนื่อยง่าย และเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ต้องเปลื่ยนลุคเป็นสดใส มีท่าเต้นท่าจำน่ารักๆ”

โดยขณะนี้ได้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมปล่อยให้แฟนๆ ได้ชมกันในเร็วๆ นี้ งานนี้แฟนเพลงคงต้องรอติดตามว่า วิน เวคิน เวอร์ชันใหม่ ที่ทั้งฟิตและเฟิร์ม จะเป็นอย่างไร













“วิน เวคิน” ผอมลง 20 กิโล หลังเคยป่วยหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
“วิน เวคิน” ผอมลง 20 กิโล หลังเคยป่วยหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
“วิน เวคิน” ผอมลง 20 กิโล หลังเคยป่วยหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
“วิน เวคิน” ผอมลง 20 กิโล หลังเคยป่วยหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
“วิน เวคิน” ผอมลง 20 กิโล หลังเคยป่วยหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
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