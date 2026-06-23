“ดุ๊ก ภาณุเดช” ศัลยกรรมยกหน้าก่อนแซยิด คนทักหน้าเด็กลง 10 ปี

“ดุ๊ก ภาณุเดช” ตัดสินใจศัลยกรรมก่อนจะแซยิด ยกหน้าชุดใหญ่ มี “โอ๋ ภัคจิรา” เป็นไอดอล นับเป็นการทำศัลยกรรมครั้งแรก ภูมิใจหน้าเด็กลง 10 ปี
“ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ” ปีนี้อายุ 59 แล้ว อีกปีเดียวก็จะอายุ 60 ได้รับเบี้ยคนชราแล้ว งานนี้ใครจะแก่ก็แก่ไป แต่ดุ๊กไม่สะดวกแก่ ตัดสินใจทำศัลยกรรมยกหน้าชุดใหญ่ทั้งดึงหน้า ดึงคอ ทำตา เก็บเหนียง ดูดไขมันฯลฯ ผลลัพธ์ที่ออกมาคือหน้าเด็กลงจนทุกคนทัก ที่สำคัญไม่โป๊ะไม่ตึงจนหน้าเปลี่ยน เป็นดุ๊ก ภาณุเดช คนเดิม แต่ในเวอร์ชั่นที่เด็กลงกว่าเดิม 10 ปี ซึ่งดุ๊กก็ได้เปิดใจถึงการทำศัลยกรรมครั้งนี้ว่า เป็นครั้งแรกในชีวิต
“ไม่เคยทำศัลยกรรมเลยครับ และก็ไม่คิดที่จะทำ เพราะไม่มั่นใจว่าจะทำให้เป็นหน้าที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ และ หน้าเปลี่ยนไม่เป็นตัวเอง แต่พอดีได้คุยกับน้องๆ พิธีกร ตีท้ายครัว เลยได้ข้อมูลที่ทำให้สนใจ อย่างโอ๋ ภัคจิรา ก็ทำที่นี่ เห็นผลงาน ของ Nana Hospital จากหลายๆ สื่อ และได้ข้อมูลเบื้องต้นจากคุณ โอ๋ ภัคจิรา จนได้มีโอกาสคุยรายละเอียดกับทางคุณเอ๋เลยรู้สึกสนใจเพราะคุณเอ๋ เข้าใจความต้องการและแนะนำการแก้ปัญหาตรงใจ”
“ปัญหาหลักๆ เลยผมเป็นคนที่มีเหนียงที่เห็นชัดเจน ทำให้เวลาถ่ายงานจะหามุมลำบาก และจะมีคนทักว่าดูง่วงดูเหนื่อย เพราะตาตกสองข้างไม่เท่ากัน ก็เป็นการทำศัลยกรรมครั้งแรก แต่ไม่กังวลเลยครับ เพราะน้องๆ รอบตัวที่เคยทำมีประสบการณ์ที่ดีๆของที่นานะมาแชร์ให้ฟัง รวมถึง ทีมงานน้องๆคนไทยทั้งของ รพ.นานะและทีมคุณเอ๋ คอยดูแลใกล้ชิด ประกบทุกขั้นตอน คุณหมอเองก็ใจเย็น เข้าใจปัญหาและตั้งใจเต็มที่”
“ผลลัพธ์คือพอใจมากครับ ทำให้ยังดูเป็นตัวเรา ในเวอร์ชั่นที่สดใสขึ้น ย้อนไปเมื่อประมาณเกือบสิบปี ชอบที่ดูเป็นธรรมชาติ แผลเนียน และไม่ดูตึงจนประหลาดเกินไปครับ
ด้าน "คุณเอ๋" ชาริศา องค์วรวุฒิ หรือที่รู้จักในชื่อ " Aey Surgery" Executive Thai Marketing Director ประจำ รพ.นานะ ได้วิเคราะห์ใบหน้าและการแก้ไขปัญหาหน้าของดุ๊กว่า.....
“ใบหน้าของคุณดุ๊กมีปัญหากรอบหน้าไม่ชัด ใบหน้าดูหย่อนคล้อย มีไขมันสะสมบริเวณใต้คางเหนียง ผิวแก้มและลำคอหย่อนคล้อย ใบหน้าเริ่มตก ทำให้ดูมีอายุมากขึ้น ก็ได้มีการมาปรึกษากับ คุณหมอลี ยอนจี(Lee Yeon Ji) โรงพยาบาลนานะ Nana Hospital ซึ่งเป็นคุณหมอศัลยกรรมที่เก่งมาก ท่านเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงาม เรียกว่าดีกรีไม่ธรรมดา”
“คุณหมอวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ทำการศัลยกรรม ดึงหน้าดึงคอ (Face & Neck Lift) เพื่อยกกระชับชั้นกล้ามเนื้อและผิวหนังที่หย่อนคล้อยกลับสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม Endotine Lift เพื่อยึดและพยุงเนื้อเยื่อที่ถูกยกขึ้น เพิ่มความมั่นคงของผลลัพธ์ แล้วก็ดูดไขมันใต้คาง กรีดเก็บเหนียง (Deep Neck Correction) ทำให้กรอบหน้าคมชัดยิ่งขึ้น”
“ปัญหาที่ 2 คือที่ถุงตา ร่องใต้ตาลึก ทำให้ดูโทรมเหนื่อยล้าและดูมีอายุ แก้ไขโดยการทำศัลยกรรมตาล่าง นำถุงไขมันใต้ตาออก จัดเรียงไขมันใหม่เพื่อลดร่องลึก จากนั้นก็เติมไขมันหน้าเด็ก (Fat Grafting) บริเวณใต้ตา ขมับ แก้มตอบ และร่องแก้ม เพื่อเพิ่มความอิ่มฟูและความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้า”
“นอกจากนั้นแล้วคุณดุ๊กปัญหาตาปรือ ทำให้ดวงตาดูง่วงไม่สดใส ดวงตาดูไม่สดใส ตาปรือ แก้ไขโดยการทำศัลยกรรมตาสองชั้นแบบกรีด เพื่อให้ชั้นตาดูชัดขึ้น ปรับกล้ามเนื้อตา (Ptosis Correction) เพื่อให้ดวงตาดูเปิดกว้าง สดใส และมีชีวิตชีวามากขึ้น”
“ปัญหาที่ 3 คือแก้มป่อง หน้ากลม บริเวณแก้มส่วนล่างมีปริมาตรมากเกินไป ทำให้ใบหน้าดูกลมขาดมิติ คุณหมอแก้ไขโดยการตัดไขมันกระพุ้งแก้ม (Buccal Fat Removal) ทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้นและกรอบหน้าชัดเจนขึ้น นอกจากการทำศัลยกรรมทำให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกอายุคือคุณภาพผิว ฉะนั้นนอกจากการทำศัลยกรรมแล้วจะต้องมีการดูแลเรื่องผิวควบคู่ไปด้วย สำหรับคุณดุ๊กมีปัญหาด้านผิวขาดความแข็แรงและมีผิวไม่เรียบ แก้ไขด้วยการทำ Rejuran Scar ช่วยฟื้นฟูคุณภาพผิว กระตุ้นการซ่อมแซมผิว และช่วยให้รอยแผลเป็นดูเรียบเนียนขึ้น ผลลัพธ์ของการทำศัลยกรรมเป็นที่พึงพอใจของคุณดุ๊กมาก ไปไหนคนก็ทักว่าหน้าเด็กลง ก็ต้องขอบคุณคุณดุ๊กที่ไว้วางใจ Aey Surgery และโรงพยาบาลนานะ”