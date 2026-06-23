จังหวัดนนทบุรี จัดยิ่งใหญ่! ยกทัพสินค้าเกษตรพรีเมียมในงาน “NONTHABURI GUARANTEE ของดีเมืองนนท์ 2026” มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดยุคใหม่

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดงานประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ “NONTHABURI GUARANTEE ของดีเมืองนนท์ 2026” เพื่อเปิดช่องทางการตลาดและยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
การจัดงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนนทบุรี ปี 2569 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการรับรู้ถึงผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรสามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคดิจิทัล
สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 โดยได้รับเกียรติจากนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และมี นายนิพิจ พินิจผล เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในพิธีเปิดจะมีการแสดงสุดสร้างสรรค์ในชื่อชุด “Agri-Percussion Nonthaburi” ที่นำอุปกรณ์การเกษตร เช่น พลั่ว ส้อมพรวนดิน และบัวรดน้ำ มาประยุกต์สร้างจังหวะดนตรีผสมผสานการเต้นสมัยใหม่ พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนาการเกษตรที่น่าสนใจในหัวข้อ “ทุเรียนนนท์ : สืบสานภูมิปัญญา เผชิญหน้าความเปลี่ยนแปลง”
ไฮไลต์สำคัญภายในงานประกอบด้วย:
• การออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 40 คูหา : รวบรวมสินค้าเกษตรพรีเมียม เกษตรแปรรูป สินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดนนทบุรี สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้า OTOP/SMEs จากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แบรนด์ "นนทบุรีการันตี"
• กิจกรรมสาธิตทางการเกษตร: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้วิถีเกษตรจากเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี
• กิจกรรมส่งเสริมการขายและนาทีทอง: พบกับสินค้าราคาถูกในช่วงนาทีทอง
• โปรโมชันพิเศษ: เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุก 300 บาท รับคูปอง 1 ใบ เพื่อลุ้นรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกวัน
• บรรยากาศเพลิดเพลิน: รับฟังดนตรีไพเราะตลอดการจัดงาน