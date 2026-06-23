DBD ปลุกกระแสกรีน! เปิดเวที 'Smart Sustainable Business Matching' ยกทัพผู้ประกอบการรักษ์โลก 77 ราย ชนยักษ์ใหญ่ค้าปลีก 18 องค์กร จับคู่เจรจา 239 คู่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน โดยจัดงานเชื่อมโยงธุรกิจ "Smart Sustainable Business Matching : ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสู่ตลาดศักยภาพ" ณ ห้อง Amber 2-3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นเวทีจับคู่ธุรกิจสินค้าพรีเมียมรักษ์โลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ช่องทางตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และสร้างเครือข่ายพันธมิตรระยะยาว
นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน 'Smart Sustainable Business Matching : ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสู่ตลาดศักยภาพ' กล่าวว่า “โดยปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคและเมกะเทรนด์ธุรกิจทั่วโลกต่างมุ่งไปสู่ความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ สินค้ารักษ์โลกจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตที่สูงมาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเร่งยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ SME ไทย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า ลดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน”
ภายในงานมีผู้ประกอบการธุรกิจรักษ์โลกเข้าร่วมจำนวน 77 ราย ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ 1) Recraft การนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) Zero Waste การมุ่งลดของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ 3) Upcycling การเพิ่มมูลค่าวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว และ 4) Carbon Credit การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างยั่งยืน
โดยได้มีการจัดเวทีเจรจาธุรกิจกับองค์กรและผู้ซื้อชั้นนำจำนวน 18 ราย อาทิ สยามพิวรรธน์, ไอคอนสยาม, ซิกเนเจอร์, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน รวมถึงภาคเอกชนชั้นนำอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 239 คู่ สามารถสร้างยอดสั่งซื้อทันทีจำนวน 9,754,000 บาท และมียอดคาดการณ์สั่งซื้อภายในระยะเวลา 1 ปี รวมประมาณ 55,242,900 บาท สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจรักษ์โลก และความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจในการนำสินค้าที่ยั่งยืนเข้าสู่ตลาดสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง
เวทีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับคู่เจรจาซื้อขายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่ 'ธุรกิจยั่งยืน' (Sustainable Business) อย่างเต็มตัว สอดรับกับทิศทางตลาดโลก และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการวางรากฐานให้เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสีเขียวของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจใหม่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th