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DBD ปลุกกระแสกรีน! เปิดเวที 'Smart Sustainable Business Matching' ยกทัพผู้ประกอบการรักษ์โลก 77 ราย ชนยักษ์ใหญ่ค้าปลีก 18 องค์กร จับคู่เจรจา 239 คู่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน โดยจัดงานเชื่อมโยงธุรกิจ "Smart Sustainable Business Matching : ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสู่ตลาดศักยภาพ" ณ ห้อง Amber 2-3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นเวทีจับคู่ธุรกิจสินค้าพรีเมียมรักษ์โลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ช่องทางตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และสร้างเครือข่ายพันธมิตรระยะยาว

นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน 'Smart Sustainable Business Matching : ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสู่ตลาดศักยภาพ' กล่าวว่า “โดยปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคและเมกะเทรนด์ธุรกิจทั่วโลกต่างมุ่งไปสู่ความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ สินค้ารักษ์โลกจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตที่สูงมาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเร่งยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ SME ไทย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า ลดของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน”

ภายในงานมีผู้ประกอบการธุรกิจรักษ์โลกเข้าร่วมจำนวน 77 ราย ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว ได้แก่ 1) Recraft การนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) Zero Waste การมุ่งลดของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ 3) Upcycling การเพิ่มมูลค่าวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว และ 4) Carbon Credit การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างยั่งยืน

โดยได้มีการจัดเวทีเจรจาธุรกิจกับองค์กรและผู้ซื้อชั้นนำจำนวน 18 ราย อาทิ สยามพิวรรธน์, ไอคอนสยาม, ซิกเนเจอร์, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน รวมถึงภาคเอกชนชั้นนำอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 239 คู่ สามารถสร้างยอดสั่งซื้อทันทีจำนวน 9,754,000 บาท และมียอดคาดการณ์สั่งซื้อภายในระยะเวลา 1 ปี รวมประมาณ 55,242,900 บาท สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจรักษ์โลก และความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจในการนำสินค้าที่ยั่งยืนเข้าสู่ตลาดสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง

เวทีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับคู่เจรจาซื้อขายในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่ 'ธุรกิจยั่งยืน' (Sustainable Business) อย่างเต็มตัว สอดรับกับทิศทางตลาดโลก และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการวางรากฐานให้เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสีเขียวของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจใหม่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th








DBD ปลุกกระแสกรีน! เปิดเวที 'Smart Sustainable Business Matching' ยกทัพผู้ประกอบการรักษ์โลก 77 ราย ชนยักษ์ใหญ่ค้าปลีก 18 องค์กร จับคู่เจรจา 239 คู่
DBD ปลุกกระแสกรีน! เปิดเวที 'Smart Sustainable Business Matching' ยกทัพผู้ประกอบการรักษ์โลก 77 ราย ชนยักษ์ใหญ่ค้าปลีก 18 องค์กร จับคู่เจรจา 239 คู่
DBD ปลุกกระแสกรีน! เปิดเวที 'Smart Sustainable Business Matching' ยกทัพผู้ประกอบการรักษ์โลก 77 ราย ชนยักษ์ใหญ่ค้าปลีก 18 องค์กร จับคู่เจรจา 239 คู่
DBD ปลุกกระแสกรีน! เปิดเวที 'Smart Sustainable Business Matching' ยกทัพผู้ประกอบการรักษ์โลก 77 ราย ชนยักษ์ใหญ่ค้าปลีก 18 องค์กร จับคู่เจรจา 239 คู่