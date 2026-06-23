“ณวัฒน์” ไลฟ์ฟาดอย่างเดือด ผัวเมียไม่ได้อยู่ด้วยกันนานสิบปี เมียแบบนี้โอเค? ท้าเปิดหลักฐาน แฉสารตั้งต้นเกิดจากความริษยา

“ณวัฒน์” ไลฟ์อย่างเดือด ฟาดกลับผัวเมียไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนับสิบปี เมียแบบนี้โอเค? จวกเมนต์ชี้นำให้อีกคนเลว ซัดอย่าเอาละครมารวมชีวิตจริง ท้าเปิดหลักฐาน อย่าอยู่ในโลกจินตนาการ ก่อนแฉสารตั้งต้น เกิดจากความริษยาของผู้ชายบางคน ชี้ไถเงิน ขู่ แบล็กเมล์ผู้หญิง ส่วนคนรวย ตามไล่จีบ ถึงผู้หญิงไม่เอา แต่ห้ามตามตื๊อไม่ได้ วอนอย่าเพิ่งพิพากษา ให้ฟังความ 4 ด้าน เป็กจ่อเคลียร์วันพฤหัสฯ นี้
กลายเป็นดรามาเดือดๆ สำหรับกรณี “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” คอมเมนต์ถาม “หนิง ปัทมา” มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 ถึงความสัมพันธ์กับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” จนหนิงต้องเข้าไปตอบว่าเป็นพี่น้องกัน หลังจากหนิงออกมาประกาศเลิกราแฟนหนุ่มมือกลองแล้ว เหตุฝ่ายชายโพสต์ภาพคู่กัน
งานนี้ ทำเอา “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสมิสแกรนด์ฯ ไม่อยู่เฉย ออกมาเซฟ หนิง ปัทมา พร้อมฟาดกลับว่า ทำไมไม่ถามผู้ชายของตัวเอง แทนที่จะไล่ถามคนอื่นไปทั่ว
นอกจากสตอรี่ส้มเดือดๆ ณวัฒน์ ยังไลฟ์สดฟาดรัวๆ พร้อมวอนอย่าเพิ่งพิพากษา จากคอมเมนต์แค่คอมเมนต์เดียว แล้วตัดสินว่าผู้หญิงเลว อยากให้ฟังความจริงจากคน 4 คน ก่อนซัดกลับกรุบๆ
-ถ้าคิดว่ามีอะไรไม่สบายใจ ควรไปคุยกันส่วนตัว หรือไม่ก็เห็นอกเห็นใจผู้หญิงซะด้วยซ้ำ ที่ผู้ชายของคุณไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขา ไม่ใช่กลายเป็นว่าผู้ชายถูกต้อง แล้วกลายเป็นว่าผู้หญิงกลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้ว ผมว่ามันไม่แฟร์
-ผู้หญิงดีๆ ไม่ควรยุ่งสามีชาวบ้าน ถูก อันนี้เห็นด้วย ไม่ควรยุ่ง แต่ผมถามคำถามกลับไปคำถามนึง ถ้าผัวเมียไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนานนับสิบปี แล้วคุณว่าผู้ชายเวลาเขาเกิดอยากจะโน่นจะนี่ เขาจะทำยังไง คนที่ถามว่าผู้หญิงดีๆ ไม่ควรยุ่งกับสามีชาวบ้านน่ะถูกแล้วผู้หญิงที่เป็นเมียชาวบ้าน ควรอยู่แบบเมียคนนั้นไหม ดูแลเป็นเรื่องปกติ นอนด้วยกัน อยู่ด้วยกัน หรืออยู่เฉพาะพรีเซนต์แล้วแยกบ้านคนละโยชน์ อยู่คนละทิศละทางนับสิบปี คุณว่าเมียแบบนี้โอเคไหม
-เมียที่ดีควรนอนห้องเดียวกับผัว อยู่บ้านเดียวกับสามี อันนี้พูดถึงพฤติกรรมนะ ไม่ใช่ทะเบียน พูดถึงคนทั่วๆ ไป คิดว่าผัวเมียแยกบ้านนานนับ 10 ปี ต่อให้นอนกอดทะเบียน คุณคิดว่าผู้ชายจะไปไงต่อ
-ฉะนั้นเรื่องของครอบครัว ควรไปยุ่งในครอบครัว ไม่ใช่เอามาเล่นข้างนอก คนคอมเมนต์ก็ควรเห็นใจคนอื่นบ้าง คอมเมนต์ให้คนเสียหาย องค์กรผมก็เสียหายไปด้วย มันไม่แมนพอ
-เรื่องหลายเรื่องที่รู้ก็ไม่อยากพูด
-เอาหลักฐานอะไรมาพูดว่าเขาเป็น...ไม่อยากพูด
-เอาหลักฐานออกมาสิ เอาหลักฐานมาให้หมด ทำไมเรื่องต้องตกอยู่กับผู้หญิงด้วย ทำไมไม่ไปตกอยู่กับผู้ชาย ทำไมผู้หญิงต้องมาทำร้ายกันเอง โดยรองรับนิสัยผู้ชายด้วยกันทั้งคู่ ผมไม่เข้าใจ
-เปิดหลักฐานไป หลักฐานมาจากใครผมก็รู้ รู้หมดแหละ ร่วมมือกับใครผมก็รู้ เดี๋ยวรอให้ฝั่งโน้นคุยไปก่อนแล้วกัน
-แต่ยืนยันตรงนี้ ผมตรวจสอบให้แล้วทุกอย่าง คนเราอาจมีไปเที่ยวกันบ้าง แต่มิได้หมายความว่าไปเป็นเมียใคร อย่าอุปโลกน์ ถ้ามีหลักฐานมากกว่านั้นก็จัดมา อย่าอยู่ในโลกจินตนาการ จัดมาเลย
-ไม่ได้ท้าทาย เอาออกมาเลย ใครจะร่วมมือกับใครแฉใคร เอาออกมา หนิงรับได้ องค์กรก็รับได้ อย่ามาฆ่ากันตายบนโซเชียล ไม่น่ารัก องค์กรเราไม่มีปัญหา
-เป็นธรรมดา หนิงเขาสวย คนก็วุ่นวาย วิ่นวือไปทั่วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ฉะนั้นใครมีอะไรก็พูดออกมาให้หมด มีหลักฐานก็เอาออกมาให้เกลี้ยง เห็นด้วยนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เอารายละเอียดเชิงลึกมาดูกันให้หมด มีอะไรอีก ใครไปกับใคร ไปกันแค่ไหน ไปกันเยอะไหม ต้องบอกด้วย ถ้าเพียงพอก็ฟ้องไปเลย ฟ้องน้องไปเลย เอากฎหมายเข้าแลก กฎหมายพึ่งได้ ไปเลย
-วันนี้พูดแค่นี้ มันเกี่ยวข้องกับผมนิดนึง ข่าวเขียนมีคำว่ามิสแกรนด์ตลอดเวลา ผมไม่ชอบ ผมก็โปรเทคกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับผม แค่นั้นเอง
-ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่ากันไปตามถูก แต่พิมพ์อย่างนี้ คนก็พิพากษาไปแล้ว ทำไมไม่ไปว่าผู้ชายว่าผิดบ้างล่ะ ไปตามไล่จีบเขาทำไม ทำไมไม่ไปว่าผู้ชายล่ะ ไปตามไล่จีบเขา เซ้าซี้เขา ไม่ไปว่าบ้างล่ะ
-ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างนะ คำว่ามีมูลคืออะไร ผู้ชายเป็นแบบนั้น ไม่ใช่มีมูลเพราะวิ่งไปหาเขา
-ต้องเห็นใจก่อน ต้องเข้าใจใครเป็นฝ่ายวุ่นวาย ใครเป็นฝ่ายสืบ ใครเป็นฝ่ายแฉ มีสิทธิ์หมดทุกคน เอาความจริงมาให้หมด
-ทำสัญญาไปเลยอย่ายุ่งเกี่ยวใดๆ ทำไปเลย ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว เห็นใจน้องเขาบ้าง น้องก็มีแฟน ฉะนั้นอย่าเพิ่งสรุป รอให้ทุกคนพูด แล้วค่อยสรุป เห็นไหมแค่ประโยคเดียวบนโซเชียล คนสรุปเป็นคำพูดแล้ว ประมาณว่าผู้หญิงไม่ดี ผู้หญิงแย่งสามีชาวบ้าน
-นี่แหละ คือคำเดียว ที่มาคอมเมนต์นี่แหละ ต้องฟังความทุกอย่าง อย่าเพิ่งไปตีความ ผิดก็ว่ากันตามผิด ถ้าหนิงผิดก็สมควรโดน แต่อย่าเพิ่งไปสรุปว่าหนิงผิดหรือใครผิด ผมแค่ตั้งคำถาม แล้วก็โปรเทคคนที่ถูกเกี่ยวโยง เท่านั้นเอง
-แต่สิ่งหนึ่ง ถ้าไปแย่งคนอื่นเขามา มันไม่ดีหรอก ผิดศีลธรรม ผมเห็นด้วย แต่เราต้องพิสูจน์นะว่าเขาแย่งกันหรือเปล่า เขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่า เราต้องพิสูจน์ อย่าสรุปตามคนเมนต์มา ต้องให้สมมติฐานเราเป็นเพียงสงสัย อย่าเพิ่งสรุป
-เพราะหลายคอมเมนต์ทำให้คนสรุปไปแล้ว
-ที่ต้องออกมาเพราะทุกข่าวเขียนว่าหนิง มิสแกรนด์ ไม่พูดได้ไง
-ถ้าทำผิดผมก็ลงโทษ ไม่ต้องห่วงครับ ผมเป็นคนจริงอยู่แล้ว แต่วอนทุกคนว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าใครผิดใครถูก ต้องฟังความทุกด้าน พร้อมหลักฐานทุกมิติ แล้วทุกคนจะเข้าใจ
-ถ้าคิดว่าเหมือนละครที่เคยดู มันอาจจะเหมือนก็ได้ ไม่เหมือนก็ได้ คุณรอฟังทุกคน
-ผมไม่ได้ปกป้อง อยากให้ทุกคนออกมาพูดแล้วค่อยสรุป ทุกคนยังไม่รู้ความจริงทุกด้าน เชื่อผมสิ ทุกคนต้องให้เกียรติความจริงทุกสัดส่วนก่อน เรื่องมันเกิดจากคอมเมนต์แบบนั้น เรื่องเกิดจากผู้ชายคนนึง ซึ่งต้องพูดเลยว่าจองเวรจองกรรม และใช้อดีตบางส่วนเชื่อมโยง และส่งหลักฐานต่อ แล้วก็นัดแนะ มีการคอมเมนต์กัน
-ผู้ชายคนนั้นผมก็รู้จัก ผมว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เดี๋ยวหนิงก็พูด คุณรอหนิงก่อนสิ แล้วค่อยคิดตัดสินใจ
-มันอาจเป็นความอะไรของผู้ชายบางคนก็ได้ คุณรู้เหรอ คนพิมพ์เข้าใจเรื่องทั้งหมดดีแล้วหรือยัง
-รูปเห็นแล้ว คนอย่างผมเห็นหมดทุกอย่าง ก็ฟังฝ่ายชายพูดสิ ฝ่ายชายมีสองคนนะ อยากให้พูดทั้งคู่ ฝ่ายชายคนแรกที่คอยส่งข้อมูลให้ใครสักคน นั่นก็ประหลาด ผู้ชายบางคนก็ไถตังค์ผู้หญิงนะ ผู้ชายบางคนก็ขู่ผู้หญิงนะ ไม่ได้ว่าใคร พูดถึงเรื่องละครทั่วๆ ไป ผู้ชายบางคนพร้อมแบล็กเมล์ผู้หญิง ถ้าผู้หญิงคนนั้นออกห่าง ผู้ชายบางคนจะไถเงินเพราะถือว่ามีอะไรอยู่ในมือ มีในละคร เป็นเวรเป็นกรรมของผู้หญิงบางคน
-อย่างที่บอกผู้หญิงบางทีก็จะพลาดเรื่องผู้ชายนี่แหละ ถ้าพลาดแล้วรับได้ไม่มีปัญหาหรอก
-เรื่องนี้ถ้าจะเคลียร์ให้จบ ตัวละครไม่ใช่สองตัว ตัวละครมีอย่างต่ำ 3 สารต้นเรื่อง สารที่ปรุงแต่งจินตนาการ ก็เกิดจากความริษยาของผู้ชายบางคน
-รอฟังให้รอบด้านก่อน อย่างน้อยงานนี้มี 4 คน ถึงจะสรุปได้ คอมเมนต์เดียวสรุปไม่ได้ ขอให้ทุกคนรอ อย่าเพิ่งบอกใครผิดใครถูก รอก่อน สิ่งที่คุณเห็น คุณไม่สามารถสรุปได้ มันมีอะไรมากกว่านั้น
-ภาพเป็นส่วนนึง มีภาพเยอะกว่านั้นก็ได้ ใครจะรู้ อาจมีข้อความขู่ยืมเงินก็ได้ อาจมีหลายสิ่งก็ได้นะครับ
-ถ้าจะตั้งสมมติฐานทำไมถึงตั้งว่าชู้ก็คือชู้ คืออะไร ขอแคปไว้ให้น้องเขา เผื่อบทพิสูจน์ออกมาไม่ใช่ คุณต้องให้เกียรติ ต้องฟังรอบด้าน งานนี้ตัวละครมี 4 ตัว คุณเพิ่งได้อ่านคอมเมนต์จากคนๆ เดียว แล้วคุณก็ตีเลยว่าคนนี้ผิดๆ อ้าว อีผู้ชายสองคนสบายไปเลย ผู้ชายที่ทรมานผู้หญิง สบายไปเลย
-ฟังความรอบด้านก่อน ฟังให้ครบ 4 คน แล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าใครผิดใครถูก
-ผิดก็ว่ากันตามผิด ถูกก็ว่ากันตามถูก อย่าเพิ่งกล่าวหา ตั้งข้อสงสัยได้ ไม่ว่ากัน แต่คุณอย่าเพิ่งพิพากษาคนโดยอ่านคอมเมนต์หรือฟังความฝ่ายเดียว ผมก็อยู่วงการมานาน ผมก็รู้นะใครเป็นยังไง ใครเป็นแฟนใคร มีข้อตกลงอะไร เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคนสองสามคน เป็นเรื่องคนสี่คน
-ถ้าผู้ชายคนนึงเกิดผิดหวังจากแฟน แล้วมีประเด็นอะไรบางอย่าง รู้อะไรบางอย่าง ว่าใครกำลังตามจีบแฟนตัวเอง ก็ใช้วิธีเข้าหลังบ้านของภรรยาก็ได้ ฉะนั้นผู้หญิงต้องฉลาดพอ
-เคสนี้อย่าเพิ่งว่าหนิงผิด แต่ก็ไม่ได้บอกว่าหนิงถูก แค่บอกว่าให้รอฟังรอบด้านก่อน แต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสงสัยคือทำไมผู้ชายลอยตัวทุกครั้ง กลายเป็นคนดีไปหมดทุกครั้ง ผู้หญิงอาจไม่ดีก็ได้ แต่ทำไมผู้ชายถึงอยู่ในเซฟโซนทุกครั้ง ฉะนั้นเราต้องฟัง ขุดผู้ชายมาดูสิว่าเป็นยังไง นี่ไม่ได้ว่าเคสนี้นะ พูดถึงผู้ชายทั่วๆ ไป ผู้ชายบางคนมีใครคุมได้บ้าง ฉะนั้นต้องไปเอามาดู
-ยืนยันว่าเคสนี้ต้องคุยกัน 4 คนถึงสรุปได้ อย่าสรุปให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเหยื่อตั้งแต่วันนี้ แต่ถ้าสรุปแล้วหนิงผิดก็เออ สมควร แต่เราต้องเซฟก่อนทุกคนจะลามปามไปมากกว่านี้ รอบทสรุปด้วย
-สิ่งที่คุณพูดคุณอาจไม่รู้ก็ได้ เดี๋ยวหนิงก็คงพูดทุกอย่าง หนิงทำใจที่จะพูดทุกอย่างแล้ว ก็รอฟังหนิงอีกคน และต้องตามล่าผู้ชายคนแรกที่โพสต์ด้วยนะ ที่เป็นมือกลอง วงมอส ปฏิภาณ ตามล่าคนนั้นด้วยมาพูด
-หนิงไม่เลือกเขา ตามเท่าไหร่ก็ไม่เลือก เท่าที่ผมรู้นะ แต่จะห้ามไม่ให้ตามคงยาก คนรวยก็ตามถึงที่แหละ ฉะนั้นอย่าเพิ่งสรุปสิว่าเขาเลือก คนรวย เพลย์บอย อยากทำอะไรก็ไปถึงที่ นี่พูดถึงคนทั่วไปนะ มันเต็มที่อยู่แล้ว จะไปดาวอังคารก็ตามไปได้ ฉะนั้นเราอย่าเพิ่งเห็นแค่บางภาพ แล้วสรุปว่าใครเลือกใคร คุณลองสมมตินะ ลองนึกดู ถ้าสวยๆ มีผู้ชายตามจีบตลอด ไม่ว่ามีเมียแล้วหรือไม่มีเมีย รู้ว่าอยู่ญี่ปุ่นก็เซอร์ไพรส์ตามไป แล้วทำไง เป็นมนุษย์ก็อาจมีบ้างต้องเจอกัน แล้วคนมาด่าว่าเป็นคนเลว ผมว่ามันก็ไม่แฟร์ ก็ต้องออกมาพูดเนอะ
-อันนี้แค่คุยให้ฟัง พูดถึงตัวอย่างทั่วๆ ไป บางคนโคตรรวยเลย ผู้หญิงมีแฟนแล้วก็ตามจีบอย่างนี้ผู้ชายเลวไหม ผู้หญิงจะหนีไปไหน มันก็ตามไปทุกที่ ผู้หญิงไปต่างจังหวัดมันก็ตามไปทุกที่ ทำได้หมดทุกอย่าง อย่างนี้เป็นเวรเป็นกรรมของผู้หญิง หรือความสามารถของผู้ชาย ต้องฟังก่อน พวกนี้เงินเยอะ ไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะ ลูกนักการเมือง เงินเยอะทำอะไรก็ได้ จะไปอังกฤษเย็นนี้ก็ไป นั่งเฟิร์สคลาสตามไปเลย มันเป็นอย่างนั้น คุณเห็นลูกเจ้าพ่อไหมล่ะ หลายเจ้าพ่อแล้วใช่ไหม ก็ทำทุกอย่าง
-บางทีห้ามคนมันห้ามไม่ได้ เพราะคนคิดว่ามีอำนาจ มีเงิน ห้ามยาก เข้าใจจุดนี้บ้าง ผมถึงพยายามต่อสู้หลายๆ จุด ผู้ชายนึกกอย่างเดียว ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลก มันก็เป็นไปได้ ที่ผู้ชายคิดแบบนั้น เข้าใจทุกบริบทในทุกๆ คน แต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เดี๋ยวเอาความจริงมานั่งคุยกัน แล้วค่อยพิจารณา อย่าเพิ่งพิจารณาตั้งแต่นาทีแรก
-ทุกคนต้องพูดออกมาให้หมด เคลียร์ทีเดียวเลย จะได้ไม่ต้องตามล้างตามผลาญ คอมเมนต์เมื่อวานเป็นคอมเมนต์ชี้นำให้คนอื่นเป็นคนผิดเป็นคนเลวไม่ควรคอมเมนต์แบบนั้น เรื่องในครอบครัวถ้าจะเคลียร์เคลียร์ในครอบครัวก็ได้ แต่ถ้าจะเคลียร์บนสาธารณะ คุณก็ต้องยอมรับว่าทุกคนจะออกมาพูดนะ ไม่ใช่คุณพูดได้ฝ่ายเดียว ต้องเคลียร์กันให้จบนะ ผมให้โอกาสสุดท้ายแล้วนะ ไหนๆ จะเคลียร์แล้ว ต้องเคลียร์ให้จบ ต้องฟังทุกฝ่าย 4 คน เดี๋ยวผมมีคนที่ 5 ให้ด้วยอีกคน เอาไหม 4 คนแมนพอจะพูดไหมล่ะ ถ้าไม่แมน เดี๋ยวผมบอกให้หนิงพูดเลยตามข้อเท็จจริงที่มีหลักฐาน ใครจะเสีย หรือตัวเองจะเสีย ก็พูดเลย พูดความจริงเท่านั้น แต่การว่าคนอื่นโดยไม่ฟังคนอื่นก่อนเป็นเรื่องที่ผิดนะ ไม่ใช่ฟังแค่คนพิมพ์สั้นๆ ประโยคเดียว ประโยคนั้นทำให้คนเละเทะ อาจมีความผิดก็ได้นะ แล้วคนคอมเมนต์ข้างล่างเต็มไปหมดเลย ที่หมิ่นประมาท ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ไม่ลบ ทิ้งไว้อย่างนั้น
-สารตั้งต้นที่แท็กก็ไม่ลบ ทิ้งไว้อย่างนั้น คืออะไร จะแขวนกันใช่ไหม ถ้าแขวนเดี๋ยวจะไปแขวนกันทุกที่ เรื่องนี้ต้องเคลียร์
-พูดในฐานะผู้ใหญ่ ไม่ได้เข้าข้างใคร 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องฟังทุกอย่าง อย่าเพิ่งพิพากษา คุณรู้เหรอว่าเบื้องหลังบางคนเขาไม่มีอะไรแอบแฝง ฉะนั้นอย่าเพิ่ง และยืนอยู่ตรงกลางๆ ให้ฟังให้ครบ 4 คนก่อน อย่าเพิ่งกล่าวหาใครใดๆ อย่าเพิ่งปักใจเชื่อใครบางคนจนกว่าจะเห็นทุกคน โอเค้
-ยังไงก็ต้องเซฟก่อน ทุกคนจะด่าแบบนี้ตลอดไม่ได้ ไปด่าผู้ชายมั่งไป๊ ทำไมต้องด่าผู้หญิง ร้อยทั้งร้อย มีใครว่าผู้ชายไหมล่ะ เพราะสารตั้งต้นคำนั้นคำเดียว มันสะกิดทำให้คนนึงกลายเป็นคนไม่ดีไปเลย ตรงนี้แหละที่คิดว่าทุกคนต้องเซฟ
-แม้กระทั่งคุณจะว่า ถ้าผู้ชายเล่นด้วย ผู้หญิงยินดีไปเล่นด้วยทำไม แค่ประโยคง่ายๆ แค่นี้ คุณทำไมไม่ว่าถ้าผู้ชายมีครอบครัวแล้วเสืxกติดต่อผู้หญิงอื่นทำไม ทำไมไม่ด่าแบบนี้ กลายเป็นคนว่าคนเริ่มต้นเป็นผู้ชาย แต่ผู้หญิงวิ่งหนีกลับซวย ทำไมไม่ว่าคนเริ่มต้นล่ะ นี่ว่าตรรกะทั่วไป ไม่ได้ว่าครอบครัวนี้ ยังมีคอมเมนต์ด่าผู้หญิงอยู่ดี ไม่ด่าผู้ชาย คำนี้แสดงถึงการที่กดผู้หญิงมากกว่าความเท่าเทียม ทำไมไม่ด่ารู้อยู่แล้วมีครอบครัว แล้วจะไปวิ่งตามหาผู้หญิงอื่นทำไม แบบนี้ด่าถูก ดันด่าแต่ผู้หญิง ผู้หญิงไม่ได้วิ่งตามจีบนะ บอกไว้ก่อน
-ถ้าผิดทั้งคู่เป็นไปได้ ไม่ใช่ผู้หญิงยังไงก็ผิด ตลก ดูตามน้ำหนัก ผู้ชายต้องผิดมากกว่าสิ คนเริ่มต้นต้องผิดมากกว่านิดนึง
-เรื่องนี้ไม่ปวดหัว ถ้าผิด ผมว่าก็ผิดหมด ไม่ได้อยู่ที่ใครผิดใครถูกอย่างเดียว ถ้าผิดนะ ต้องผิดทั้งหมด หรือผิดทั้งคู่ แต่ที่คุณด่า ที่ผมขึ้นว่า save เพราะคุณทำเหมือนผิดอยู่คนเดียว
-เดินหน้าชีวิต กำแพงมีไว้พุ่งชน อย่าเอาละครมารวมกับชีวิตจริงเกินไป
อย่างไรก็ตาม เป็ก สัณณ์ชัย พร้อมให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. ในวันงานที่ไปมอบของกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในเวลา 12.00 น.