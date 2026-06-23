Make It Right 2026 บุกสยาม!!! สปอยเพลงประกอบซีรีส์ พร้อมเปรย...พบกันเร็วๆนี้!!!

สำหรับซีรีส์วัยรุ่นกางเกงน้ำเงินในตำนานอย่าง Make It Right จะไม่ลงพื้นที่ศูนย์กลางวัยรุ่นอย่างสยามได้ยังไง ล่าสุดทางกองถ่ายซีรีส์ Make It Right 2026 ได้รับความร่วมมือจาก Siam Center และ Siam Discovery สำหรับพื้นที่ในการถ่ายทำ พร้อมเชิญแฟนคลับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ บรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นที่แฟนๆมาร่วมให้กำลังใจน้องๆกันอย่างล้นหลาม อีกทั้งมีการสปอยเพลงทฤษฎีความรัก เพลงประกอบซีรีส์ ที่ได้นักแสดงจาก Make It Right รุ่นแรกมาเป็นผู้ร้อง ซึ่งจะเป็นใคร งานนี้ พี่ชีวิน ยังคงเก็บไว้เป็นความลับให้แฟนๆได้เดาออกไปต่างๆนาๆ พร้อมบอกแฟนๆเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราอาจจะเจอกันกับงานเปิดตัวเร็วกว่าที่คิด
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