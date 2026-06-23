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Make It Right 2026 บุกสยาม!!! สปอยเพลงประกอบซีรีส์ พร้อมเปรย...พบกันเร็วๆนี้!!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำหรับซีรีส์วัยรุ่นกางเกงน้ำเงินในตำนานอย่าง Make It Right จะไม่ลงพื้นที่ศูนย์กลางวัยรุ่นอย่างสยามได้ยังไง ล่าสุดทางกองถ่ายซีรีส์ Make It Right 2026 ได้รับความร่วมมือจาก Siam Center และ Siam Discovery สำหรับพื้นที่ในการถ่ายทำ พร้อมเชิญแฟนคลับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ บรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นที่แฟนๆมาร่วมให้กำลังใจน้องๆกันอย่างล้นหลาม อีกทั้งมีการสปอยเพลงทฤษฎีความรัก เพลงประกอบซีรีส์ ที่ได้นักแสดงจาก Make It Right รุ่นแรกมาเป็นผู้ร้อง ซึ่งจะเป็นใคร งานนี้ พี่ชีวิน ยังคงเก็บไว้เป็นความลับให้แฟนๆได้เดาออกไปต่างๆนาๆ พร้อมบอกแฟนๆเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราอาจจะเจอกันกับงานเปิดตัวเร็วกว่าที่คิด

#MakeItRight2026
#รักออกเดิน2026
#CopyABangkok











Make It Right 2026 บุกสยาม!!! สปอยเพลงประกอบซีรีส์ พร้อมเปรย...พบกันเร็วๆนี้!!!
Make It Right 2026 บุกสยาม!!! สปอยเพลงประกอบซีรีส์ พร้อมเปรย...พบกันเร็วๆนี้!!!
Make It Right 2026 บุกสยาม!!! สปอยเพลงประกอบซีรีส์ พร้อมเปรย...พบกันเร็วๆนี้!!!
Make It Right 2026 บุกสยาม!!! สปอยเพลงประกอบซีรีส์ พร้อมเปรย...พบกันเร็วๆนี้!!!
Make It Right 2026 บุกสยาม!!! สปอยเพลงประกอบซีรีส์ พร้อมเปรย...พบกันเร็วๆนี้!!!
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