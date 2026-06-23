“ใหม่ ดาวิกา” ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมนูสำรับไทย ในงาน “The Launch of Thai Seasonal Sam Rab” ณ ร้านอาหาร นาราไทย คูซีน ชั้น 3 ไอคอนสยาม

NARA Thai Cuisine จัดงานเปิดตัว “The Launch of Thai Seasonal Sam Rab” ณ ร้านอาหาร นาราไทย คูซีน ชั้น 3 ไอคอนสยาม ภายใต้แคมเปญพิเศษ “สำรับไทย..ไว้ใจนารา” (TASTE NARA – TASTE OF THAILAND) เพื่อยกระดับแบรนด์ร้านอาหารไทยสู่ความเป็นหนึ่งในเวทีสากล พร้อมนำเสนออาหารไทยในรูปแบบร่วมสมัย โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านรสชาติ รูปลักษณ์ และกลิ่นอายความเป็นไทยไว้อย่างครบถ้วน
งานเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้น ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะที่นี่คือสวรรค์ของคนรักอาหาร เป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และอาหารระดับโลก ที่รวบรวมร้านอาหารคุณภาพจากทั้งไทยและนานาชาติไว้ในที่เดียว ภายในงานพบกับ ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ที่มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของเมนูสำรับไทยโบราณ Thai Seasonal Set Menu ที่สะท้อนความประณีตของวัฒนธรรมการกินแบบไทยอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วย น้ำพริกมะม่วงกุ้งเสียบและหมูหวานท้าววรจันทร์, สลัดกระหล่ำดาวคอหมูย่าง, ปลาหมึกไข่เค็มผัดมะระขี้นก, บวบผัดไข่ใส่แหนม, แกงปูใบชะอม, ต้มโคล้งปลากุดสลาดย่าง, พอร์คช็อปพะโล้ และ ยำกุ้งส้มซ่า โดยนำเสนอผ่านการจัดสำรับอย่างวิจิตรบรรจง เพื่อเพิ่มอรรถรสการรับประทานอาหารไทยในรูปแบบร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารไทยรูปแบบสำรับวิถีไทยที่รังสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบตามฤดูกาล คัดสรรจากแหล่งผลิตคุณภาพเยี่ยมจากทั่วประเทศ สะท้อนเสน่ห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารไทยแบบดั้งเดิม อีกทั้งเป็นการจุดกระแสความนิยมอาหารไทยโบราณให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในกลุ่มนิวเจน และนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย
เชิญสัมผัสเอกลักษณ์รสชาติ รูปลักษณ์ และกลิ่นอายความเป็นไทย ของสำรับไทยประจำฤดูกาล Thai Seasonal Set Menu ราคาพิเศษเพียง 5,990++ บาท จากปกติ 7,990++ บาท (เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิไม่จำกัด) หรือ แบบ A La Carte กว่า 11 เมนู ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2569 ณ ร้านอาหารนาราไทย คูซีน ชั้น 3 ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line Official: @narathaicuisine หรือ Facebook : NARA Thai Cuisine
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