“เจนเย่ เมธิกา” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินใน “Jane Yeh Birthday Tour 2026 in Bangkok” พร้อมเปิดตัวเพลงใหม่ “Apple Candy” เอาใจแฟนคลับชาวไทย

สร้างโมเมนต์สุดฟินให้แฟนๆ กันทั่วหน้า สำหรับนักแสดงสาว “เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร” ที่มาฉลองวันเกิดครบรอบ 27 ปี ในงาน “Jane Yeh Birthday Tour 2026 in Bangkok” ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้แต่ละเมืองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การนำโชว์เดิม ๆ ไปจัดซ้ำในหลายประเทศ แต่เป็นการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้ แฟน ๆ ได้สัมผัสความแตกต่างในทุกครั้งที่เข้าชม สร้างโมเมนต์ความประทับใจในทุกครั้งที่แตกต่างกันไป
โดยจุดเริ่มต้นงานวันเกิดของ “เจนเย่ เมธิกา” นั้น นักแสดงสาวตั้งใจใช้โอกาสพิเศษนี้ในการเดินทางไปพบปะแฟนคลับในหลายพื้นที่ พร้อมมอบโชว์ เพลงใหม่ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละเมือง ผ่านรูปแบบ Birthday Tour ที่เป็นมากกว่างานแฟนมีตทั่วไป แต่เป็นการสร้างพื้นที่ที่ได้ใกล้ชิดกับแฟน ๆ ผ่านเสียงเพลง การแสดง และโมเมนต์ความทรงจำที่ออกแบบขึ้นสำหรับแต่ละประเทศโดยเฉพาะ
ซึ่งคอนเซ็ปต์หลักของทัวร์ในแต่ละเมืองนั้นจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับธรรมชาติและธาตุต่าง ๆ โดยมีการออกแบบธีม สี และองค์ประกอบเฉพาะของแต่ละพื้นที่ อาทิเช่น ไทเป มาในธีมน้ำ ใช้โทนสีฟ้า, ประเทศไทย มาในธีมไฟ ใช้โทนสีแดง, เวียดนาม มาในธีมลม พร้อมองค์ประกอบของพัด และ กวางโจว มาในธีมดิน พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผีเสื้อ
สำหรับ Birthday Tour ที่ประเทศไทยนี้ ถือเป็นหนึ่งในโชว์ที่มีความพิเศษอย่างมาก โดยแกนหลักของคอนเซ็ปต์คือ “ไฟ” สะท้อนผ่านโทนสีแดงและพลังของการแสดง โดยความพิเศษของงาน “Jane Yeh Birthday Tour 2026 in Bangkok” ยังอยู่ที่การเปิดตัวเพลงภาษาไทยใหม่ชื่อ “Apple Candy” เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ในส่วนของโชว์ก็ยังมีการเตรียมการแสดงพิเศษ 2 เพลงที่แตกต่างจากงานที่ ไทเป ทำให้งานครั้งนี้เป็นโชว์เฉพาะที่แฟน ๆ ชาวไทยจะได้ชมก่อนใคร
ในส่วนของเพลง “Apple Candy” นักแสดงสาวได้มีส่วนสำคัญในการกำหนดภาพรวมของโชว์ ทั้งคอนเซ็ปต์ คาแรกเตอร์ การเลือกชุด และการทำงานร่วมกับครูสอนเต้น เพื่อออกแบบการแสดงให้ตรงกับภาพที่ต้องการ โดยเจ้าตัวให้ความสำคัญกับงานด้านวิชวลและการแสดงเป็นพิเศษ จึงตั้งใจดูแลรายละเอียดบนเวที ทั้งท่าเต้น คาแรกเตอร์ และบรรยากาศโดยรวม เพื่อให้โชว์ออกมาสมบูรณ์ที่สุด
“เจนเย่ เมธิกา” เผยถึงการโชว์ในครั้งนี้ว่า “งานนี้ตั้งใจให้แต่ละเมืองมีความพิเศษไม่เหมือนกัน อยากให้แฟน ๆ รู้สึกว่าทุกครั้งที่มาดูจะได้เห็นอะไรใหม่ ๆ ไม่ใช่โชว์เดิมที่ถูกนำไปจัดซ้ำ ในส่วนของการเตรียมตัวยอมรับว่ามีทั้งความตื่นเต้นและกดดันค่ะ เพราะที่ผ่านมามีเวลาซ้อมค่อนข้างจำกัด หลังจากที่ไปทำงานและเดินทางกลับมาจากสเปนจึงมีเวลาซ้อมไม่ถึงหนึ่งเดือน หลังจากผ่านงานที่ไทเปมาได้ ทำให้รู้สึกมั่นใจและโล่งใจมากขึ้น สำหรับงานที่ไทย หนูตื่นเต้นมาก เพราะมีเพลงภาษาไทยเพลงใหม่ชื่อ Apple Candy และเป็นโชว์ที่เตรียมมามอบให้แฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ”
นอกจากโชว์พิเศษบนเวทีแล้ว แต่ละเมืองใน Birthday Tour ที่มีความแตกต่างกันแล้ว ในส่วนของสะสมบางรายการ เช่น การ์ดหรืออาร์ตเวิร์กแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน เพื่อให้แฟนคลับที่ติดตามหลายเมืองได้สัมผัสประสบการณ์ที่มีความแตกต่าง และมีแรงจูงใจในการสะสมความทรงจำจากทัวร์ในปีนี้ครบทุกมิติ
ในอนาคต “เจนเย่ เมธิกา” ยังมีผลงานอื่น ๆ ให้แฟน ๆ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง “Phantom”ที่คาดว่าจะได้รับชมในปีหน้า, ภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงรายการท่องเที่ยวที่ประเทศสเปน ซึ่งเป็นรายการภาษาจีนที่เธอได้ร่วมเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญ และมีโอกาสได้โชว์ทักษะภาษาจีน โดยคาดว่าจะออกอากาศในปีหน้าเช่นกัน
รวมถึงปัจจุบันนี้ “เจนเย่ เมธิกา” ก็ยังอยู่ในช่วงพิจารณาบทใหม่ ๆ ที่มีเข้ามา และเปิดรับโอกาสด้านการแสดงเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผลงานในหลากหลายรูปแบบให้แฟน ๆ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ต้องบอกว่างาน “Jane Yeh Birthday Tour 2026 in Bangkok” ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงจัดโชว์อีกหนึ่งประเทศเท่านั้น แต่เป็นเวทีสำคัญที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ ทั้งในด้านคอนเซ็ปต์ การแสดง เพลงใหม่ และประสบการณ์พิเศษที่สะท้อนความตั้งใจของ “เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร” ในการมอบโมเมนต์ที่แตกต่างและน่าจดจำให้กับแฟน ๆ ทุกคนได้เป็นอย่างดี