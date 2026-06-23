‘ต่อ ธนภพ’ นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ OTOP Midyear 2026 ชวนเปิดใจอุดหนุน “งานคราฟต์คนไทย”

กลายเป็นอีกหนึ่งภาพจำของนักแสดงหนุ่มมากฝีมือที่หยิบจับอะไรก็เป็นกระแสไปหมด สำหรับ‘ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร’ ที่ล่าสุดสลัดลุคเดิมมาสวมบทบาทสำคัญในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของงาน“OTOP Midyear 2026” ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี งานนี้หนุ่มต่อพร้อมเป็นตัวแทนส่งต่อความภูมิใจของสินค้าไทยสู่สายตาทุกคน โดย “ต่อ ธนภพ” เปิดใจถึงบทบาทใหม่ในครั้งนี้
“ สำหรับงานนี้ หลักๆผมอาจจะเป็นในแง่visual เป็นหลักครับ ก็คือแบบดูเป็นภาพลักษณ์ที่จะมาช่วย ช่วยพี่ๆ ทุกๆ จังหวัด แล้วก็บวกกับผมว่าเข้ามาในจังหวะพอดีมาก เพราะว่า หนังล่าสุดที่กำลังจะฉายอะครับ ผมมีโอกาสแบบได้สัมผัสอะไรที่มันเกี่ยวกับ...เกี่ยวกับเรื่องผ้าไทย ซึ่งผ้าไทยดูมีองค์ประกอบแบบเยอะมากที่อยู่ในโอทอป แล้วก็ยังมีสินค้าอีกมากมาย ผมก็เลยแบบ... เอ้ย พอได้โอกาสนี้มา เราเลยรู้สึกว่า เราอยากทำ อะไรอย่างงี้ครับ"
ต่อมองยังไงกับสินค้าโอทอปของไทยเรา ?
"ผมว่ามันคือเอกลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าแบบ... craftsmanship อะ คือผมมองว่ามันยังไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขนาดนั้น แต่สินค้าทุกอันที่ติดอยู่ในโอทอปเราเชื่อได้นะว่า หลายอย่างมาก ๆ ที่มันมาจากฝีมือจริงๆ แล้วมันลอกเลียนแบบไม่ได้ครับ และก่อนผมจะขึ้นเวที ผมชอบคำพูดนี้มากเลยที่บอกว่าเราไม่ได้อยากให้ซื้อ สินค้าโอทอป แบบซื้อเพราะว่าสงสาร สุดท้ายแล้วคำว่า 'ช่วย' มันไม่ได้ช่วยแบบนั้นครับ เราช่วยอุดหนุนเพราะเรามีความรู้สึกว่า สิ่งนี้เวิร์ก สิ่งนี้แบบดี และอย่างตัวผมเดินทางไปถ่ายหนัง ผมได้สัมผัสว่าจริงๆ คนไทยเรามีของดีอีกเยอะ แต่ว่ามันก็อยู่ที่การให้มูลค่าด้วยนะ ผมมองว่า เราอาจจะต้องเริ่มเปิดใจกันมากขึ้นช่วยๆ กันมากขึ้นครับ"
ตอนนี้สิ้นค้าโอทอปเราพัฒนาร่วมสมัยมากขึ้น ?
"ใช่ คือผมมองว่า สุดท้ายแล้ว มันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมบันเทิงเนาะ ที่เราแบบเสียเปรียบเรื่องเงินทุน ผมว่า ทุก ๆ อุตสาหกรรม เราสัมผัสสิ่งนี้กันหมด แต่อยู่ที่ว่าเราจะพูด ไม่พูด หรือพูดแค่ไหนผมเชียร์นะครับ สำหรับสินค้าอะไรต่าง ๆ ที่มันดูมีศักยภาพในการไปต่อ เพราะผมเชื่อว่าทุกประเทศเรามีของดีแน่นอน แบบอยู่ที่ว่าเราจะเจอมันไหมเราจะพลิกแพลงมัน และ represent มันออกมายังไง มากกว่า"
ส่วนตัวถนัดงานคราฟต์แนวไหน ?
"ผมถนัด craftsmanship ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าครับ ผมรู้สึกว่า ผมอินกับเส้นด้าย เหมือนอารมณ์ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับโอทอปนะ สมมติว่า ผมอินกับกางเกงยีนส์ ผมเลยอินกับแฟชั่น... garment ต่างๆ ที่มันเป็นแบบเส้นด้าย การถักทอ อะไรอย่างงี้ครับ"
สุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆ เกี่ยวกับงานโฮทอปในครั้งนี้ไหม ?
"สำหรับโอทอปปีนี้ ก็อยากจะฝากด้วย เพราะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่บางครั้งผมว่า...ไม่รู้ว่าคุณมาเดิน คุณจะได้อุดหนุนอะไรไหม แต่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะได้เห็นอะไร ที่มันเป็นของคนไทยจริง ๆ แล้วหลังจากที่ได้ไปถ่ายงานนี้มา ก็เพิ่งรู้ว่า จริงๆ งานนี้นะครับ มี 'ไทยช่วยไทยพลัส' เข้าร่วมด้วยก็ลองดูครับ ผมเชื่อว่า ลองมาเดินดูเล่น ๆ ไม่ต้องคิดอะไรก็ได้ ผมเชื่อว่า มันต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้าน แน่นอนครับ”