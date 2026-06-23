“แม่อี๊ด-แม่ก้อย” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ “สุภาพโอสถ” ฉลองใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 77 จัดบิลบอร์ดใหญ่ทั่วกรุง

“สุภาพโอสถ” ฉลองใหญ่ 76 ปี ก้าวสู่ปีที่ 77 อย่างมั่นคง ชูหลักธรรมาภิบาล Wellness for life innovation ดึง “แม่อี๊ด-แม่ก้อย” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมปูพรมบิลบอร์ดแลนด์มาร์คทั่วกรุง
สุภาพโอสถ นำทัพพรีเซ็นเตอร์และพาร์ตเนอร์ร่วมฉลองความสำเร็จครบรอบ 76 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสมุนไพรและสุขภาพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมก้าวสู่ปีที่ 77 ด้วยความมั่นคงและยึดมั่นในคุณธรรมการผลิตยาจากรุ่นสู่รุ่น โดยการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ นอกจากจะมีการดึงคนดังมาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์แล้ว ยังสร้างกระแสความปังระดับ “เล่นใหญ่” ด้วยการปูพรมสื่อโฆษณาบนป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ยักษ์ทั่วเมืองหลวง ยึดพื้นที่แลนด์มาร์คสำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริเวณห้างบราโว (Bravo BKK), เส้นทางเข้า-ออกสนามบินสุวรรณภูมิ และตึกใบหยก เพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่และเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่ม
“คุณพิษณุ แดงประเสริฐ” ประธานบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ เปิดเผยถึงเส้นทางความสำเร็จกว่า 77 ปีของสุภาพโอสถว่า จุดเริ่มต้นมาจากร้าน “อั้งง่วนเฮง สุภาพโอสถ” ของอากง ในช่วงหลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เริ่มต้นจากการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นร้านขายส่งยารายใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน
สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้สุภาพโอสถได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมาอย่างยาวนาน คือคำสอนของอากงที่ส่งต่อมาถึงผู้บริหารในรุ่นปัจจุบัน โดย คุณพิษณุ ได้แชร์แง่คิดในการทำธุรกิจสุขภาพไว้ได้อย่างลึกซึ้ง
“อากงจะสอนผมเสมอตั้งแต่เด็ก ๆ ว่า คนที่ป่วยไข้มีความทุกข์มาอยู่แล้ว เรามีหน้าที่หาผลิตภัณฑ์ที่ดีมาให้เขา เพราะเรายึดมั่นในแนวคิด Wellness for life innovation ยิ่งอยู่ในวงการยา วงการสุขภาพ เรายิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ แต่ถ้าเราสามารถมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคได้ หนึ่งคนที่หายป่วย ก็เหมือนเราได้ทำบุญ”
งานเฉลิมฉลองครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก “แม่อี๊ด ดวงใจ หทัยกาญจน์” นักแสดงอาวุโสชื่อดังในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ งาดำรำข้าว และ “แม่ก้อย ทาริกา ธิดาทิตย์” พรีเซ็นเตอร์ 4Mixoil มาร่วมการันตีคุณภาพและความผูกพันที่มีต่อสุภาพโอสถ พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจ (Partners) ที่มาร่วมแสดงความยินดีและพร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่ 77 ไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง
สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านสุขภาพของสุภาพโอสถ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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